Polscy inluencerzy pokazują wakacje na Rodos po pożarach

Suracki w swoich postach na TikToku pokazuje, jak turyści kąpią się w basenie, on sam z kamerą w ręce zanurza się w Morzu Egejskim. W programie jego pobytu znalazły się też zwiedzanie największych atrakcji Rodos i wizyta na terenach dotkniętych przez pożary. – Natura ma w sobie coś piękniejszego niż tylko to, że czasami jest żywiołem, który niszczy. Natura ma to do siebie, że zawsze, niczym feniks z popiołów, powstanie na nowo. Wkrótce się tutaj na nowo zazieleni – zapewnia swoich słuchaczy.

Jak przypomina biuro prasowe agenta turystycznego, pożary na Rodos zostały ugaszone pod koniec lipca, a sytuacja na wyspie wraca do normy. Hotele w północnej części wyspy cały czas funkcjonowały bez zakłóceń, goście mogli w nich wypoczywać normalnie, korzystając z infrastruktury. Zdecydowana większość obiektów ze wschodu i południa Rodos wznowiła działalność już na początku sierpnia, a jak donoszą przedstawiciele miejscowej branży, tylko trzy z 14 hoteli, które zostały dotknięte pożarami, jeszcze nie przyjmują gości. Wkrótce otworzą się ponownie.

Hotelarze zachęcają współpracujące z nimi biura podróży, do wydłużenia sezonu letniego do połowy, a nawet do końca listopada.