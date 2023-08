Rainbow startuje ze sprzedażą lata 2024. Wyloty z 12 lotnisk, 80 hoteli z Figloklubami

Rainbow uruchomił sprzedaż oferty letniej na 2024 rok. Klienci mają większy niż do tej pory wybór hoteli rodzinnych o różnym standardzie i na każdą kieszeń - informuje biuro podróży w komunikacie prasowym.

Reklama

Na uwagę zasługują Figlokluby - polskojęzyczne animacje, które Raibnow wprowadził w 2011 roku. W sezonie lato 2024 będą one działać w prawie 80 obiektach, od połowy czerwca do połowy września przez sześć dni w tygodniu. Najwięcej hoteli z polskimi animacjami znaleźć można w Turcji (18), Grecji (16), Hiszpanii (14) i Bułgarii (9).

- Nasza oferta rodzinna nieustannie rośnie, co ma związek z rozbudową siatki połączeń, ale także z rozwojem bazy hotelowej na wszystkich kierunkach, w szczególności na tych, które są stworzone do rodzinnego wypoczynku. Z pewnością zalicza do nich Grecja, Turcja, Bułgaria, ale też mocno rosną Tunezja, Albania czy Egipt - mówi dyrektor operacyjna Rainbow Aleksandra Piwko-Susik, cytowana w komunikacie.

- Zależy nam, aby oferta rodzinna była różnorodna - od hoteli budżetowych przez hotele z segmentu premium po obiekty Rainbow Elite, które wyróżnia filozofia luksusu w każdym obszarze działalności: serwisu, designu czy kuchni - dodaje.