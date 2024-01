Pierwszy tydzień roku w biurach podróży. Droższe wakacje w Grecji, Turcji, Bułgarii

W liczbie najniższych cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu w 30 kierunkach sezonu letniego i w trzech kategoriach hoteli (5, 4 i 3 gwiazdki), na pierwszym miejscu znalazł się TUI Poland z liczbą 50 ofert. Organizator ten wyprzedził Corala Travel z liczbą 38 ofert i Itakę z liczbą 37 najtańszych ofert.

Najwięcej najtańszych wyjazdów do Egiptu eksperci z Traveldaty odnotowali w ofercie TUI Poland (8) i Corala Travel (5), do Grecji w ofercie Itaki (10), TUI Poland (9), Rainbowa (5) i Grecosa (4), na Wyspy Kanaryjskie w TUI Poland (10) i Itaki (8), do Turcji w TUI Poland (5), Itace (4) i Coralu Travel (3), do Tunezji w Coralu Travel (5) i TUI Poland (3), a do Bułgarii w TUI Poland (3 oferty).

W porównaniu z okresem sprzed roku TUI Poland poprawił swoją pozycję w Egipcie, na Wyspach Kanaryjskich, w Tunezji i Bułgarii, Coral Travel w Grecji i Bułgarii, a Itaka utrzymała w Grecji, Tunezji i Turcji.

Eksperci z Traveldaty pokazują też w swoich raportach skalę możliwych teoretycznie oszczędności w cenach wycieczek z wylotem w pierwszym tygodniu sierpnia tego roku, jeśli kupi się je obecnie, nie czekając do ostatniej chwili. Widać to w zestawieniu cen z ostatniego tygodnia z cenami, jakie miały te same oferty 3-4 tygodnie przed wylotem czyli w tak zwanym last minute, rok temu.Jak piszą, jest „dość prawdopodobne, że będą one wyższe”.