Ważne, z kim podróżujesz - nowa kampania LOT-u „na miarę globalnej marki”

W nowej kampanii Polskie Linii Lotnicze LOT pokazują, że lot samolotem to nie tylko przemieszczanie się pomiędzy destynacjami - to zdecydowanie coś więcej. To, z kim podróżujesz, ma ogromne znaczenie, gdyż linia lotnicza jest nie tylko przewoźnikiem, ale także prawdziwym towarzyszem spełniania podróżniczych marzeń - wyjaśnia przesłanie kampanii biuro prasowe LOT-u.

- Premiera nowej kampanii to niezwykle ważny moment dla naszej firmy. Analizy marketingowe wskazały nam nowy kierunek rozwoju marki LOT w oparciu o wartości istotne z punktu widzenia budowy wizerunku i świadomości marki - mówi dyrektor marketingu i komunikacji korporacyjnej PLL LOT Ewa Lampart, cytowana w komunikacie.

- Naszym celem było zbudowanie historii z perspektywy naszych klientów, zaprezentowanie marki pogodnej, angażującej emocjonalnie, dbającej o relacje z pasażerami. W kampanii chcieliśmy zaakcentować tak silną wyjątkowość doświadczeń podróżowania, aby chcieć podzielić się nią z kolejnymi pokoleniami. Marka LOT to także siła sprawcza, dzięki której nasze marzenia, czy to o lataniu, czy o odkrywaniu świata urzeczywistniają się. Wierzę że odbiorcy naszej kampanii poczują, jak ważne jest to, z kim się podróżuje - dodaje.

Kanwę filmu promocyjnego stanowi wielopokoleniowość doświadczeń z marką PLL LOT, wyrażona za pomocą symbolu plecaka, oznaczonego przypinkami z podróży, który jest przekazywany z pokolenia na pokolenie. Spot podkreśla, że narodowy przewoźnik, towarzysząc pasażerom w podróży, zapewnia im to, co najważniejsze - komfort i bezpieczeństwo.