LOT podpisał umowę z linią JetBlue - wygodla dla pasażerów lecących do Ameryki

Linia lotnicza JetBlue to amerykański przewoźnik z siedzibą w Nowym Jorku, działający od 1999 roku. Jego samoloty latają na trasach krajowych w Stanach Zjednoczonych, ale obsługują także połączenia międzynarodowe do państw Ameryki Centralnej i Południowej, na Karaiby i do Europy. Flota JetBlue to przede wszystkim airbusy. Na wybranych trasach można wykupić ekskluzywne warunki podróżowania w apartamentach "mint", których najnowocześniejsza wersja wyposażona jest w stół do pracy, dodatkowe siedzenie i przesuwane drzwi, zapewniające prywatność.