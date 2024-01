Internetowi pośrednicy wycofują się ze sprzedaży lotów Ryanaira

Według wyliczeń linii lotniczej w grudniu liczba pasażerów wzrosła o 9 procent (do 12,5 miliona) w porównaniu z tym samym miesiącem zeszłego roku i to mimo odwołania w związku z wojną wielu lotów do Izraela i Jordanii, ale współczynnik obłożenia spadł w grudniu i styczniu o 1-2 punkty procentowe. Zdaniem przewoźnika nie ma to istotnego wpływu na całoroczne prognozy dotyczące liczby pasażerów i zysków.

W odpowiedzi Ryanair udostępnił w zeszłym miesiącu na swojej stronie internetowej 400 tysięcy biletów z 10-procentową zniżką na podróże w okresie od stycznia do końca marca, by odzyskać utraconych pasażerów.

Jednocześnie Ryanair utrzymuje, że z zadowoleniem przyjął posunięcie OTA, nazywając je „piratami”, którzy kradną informacje poufne i dane będące jego własnością.

Czytaj więcej Linie Lotnicze Wojna Ryanaira z internetowymi agentami. "Oszuści, naciągacze" Nawet o 344 procent więcej za miejsce w samolocie musieli w listopadzie zapłacić pasażerowie, którzy rezerwowali przelot w jednym z internetowych biur podróży - twierdzi Ryanair. I oskarża pośredników o narzucanie drastycznych, a nawet „wymyślonych”, opłat.

Przewoźnik podał, że jego loty są nadal dostępne w „uczciwych i przejrzystych OTA”, takich jak Google Flights, który nie dodaje do cen biletów ukrytych opłat i kieruje klientów, którzy chcą dokończyć rezerwację, na stronę internetową Ryanaira.

Ryanair od dawna toczy spory z internetowymi serwisami rezerwacji biletów, oskarżając je o nakładanie na pasażerów nieuzasadnionych prowizji i zawyżanie opłat za m.in. wybór miejsca, bagaż czy zmianę lotu. Przewoźnik wytoczył proces m.in. firmie Booking Holdings, właścicielowi Booking.com, i jej spółkom zależnym, w tym Kayakowi, Agodzie i Priceline.