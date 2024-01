CAA zareagował ponieważ klienci skarżyli się, że linia nie respektuje ich praw. Chodziło między innymi o to, że przewoźnik nie zapewniał im alternatywnych połączeń, kiedy odwoływał loty, ani opieki, kiedy jego rejsy były znacząco opóźnione.

CAA zobowiązał Wizz Aira do wprowadzenia zmian w polityce przewozowej, aby nie dochodziło więcej do takich sytuacji. Zmusił linię też do ponownego przeanalizowania reklamacji klientów w zakresie poniesionych kosztów rejsów zastępczych, transferów między lotniskami i dodatkowych kosztów (noclegi w hotelach), kiedy loty były mocno opóźnione. Ostatecznie przewoźnik ponownie rozpatrzył 25 tysięcy wniosków i przyznał odszkodowania w około 6 tysiącach kolejnych sytuacjach.

Działania CAA wobec Wizz Aira dotyczyły lotów, które miały wystartować lub przylecieć na lotnisko w Wielkiej Brytanii od 18 marca 2022 roku. Pasażerowie nie musieli podejmować żadnych działań, ich wnioski były ponownie rozpatrywane automatycznie.

Linia lotnicza przywołana do porządku

Po rozpatrzeniu roszczeń przez Wizz Air CAA przeprowadził wyrywkowe kontrole, żeby sprawdzić, czy podróżni dostali odszkodowania. Urząd współpracował też z Wizz Airem w zakresie wprowadzenia zmian w jego informowaniu klientów. Teraz mają być oni lepiej informowani o przysługujących im prawach.

Paul Smith, dyrektor ds. konsumenckich w CAA, przyznaje, że urząd z zadowoleniem przyjmuje działania Wizz Aira, ale podkreśla, że linie lotnicze powinny bez ingerowania państwa wypełniać swoje obowiązki wobec pasażerów.