Wyszukiwarka i kalendarz wydarzeń w Warszawie - „narzędzie, którego brakowało”

Wyszukiwarka i kalendarz wydarzeń Warszawskiej Organizacji Turystycznej są dostępne w wersji polskiej na stronie www.odkrywajwarszawe.pl i w angielskiej na www.warsawcitybreak.com.

Wyszukiwarka działa na podobnej zasadzie jak standardowa wyszukiwarka internetowa, ale skoncentrowana jest na zawartości związanej z wydarzeniami kulturalnymi, muzycznymi i sportowymi w stolicy.

Kalendarz zawiera informacje o planowanych wydarzeniach, festiwalach, wystawach i innych atrakcjach turystycznych, które odbywają się w Warszawie.

„Realizując to zadanie, mieliśmy na celu digitalizację oferty turystycznej i procesu obsługi informacyjnej turystów. W Warszawie każdego dnia odbywają się setki wydarzeń. Informacje o nich dostępne są w wielu miejscach w przestrzeni miasta i internetu. Nowe narzędzie Warszawskiej Organizacji Turystycznej kumuluje informacje o nich w jednym miejscu. Mamy nadzieję, że przełoży się to na wzrost zainteresowania Warszawą. To także kolejny krok w rozwijaniu inteligentnej turystyki - smart tourism” - pisze WOT w komunikacie prasowym.