Jak założyć i rozwijać biznes turystyczny? Dominikana będzie tego uczyć w szkołach

Minister turystyki David Collado i minister edukacji Ángel Hernández podpisali porozumienie, na mocy którego turystyka stanie się przedmiotem szkolnym na średnim i wyższym poziomie edukacji, informuje resort turystyki. W ten sposób władze kraju chcą promować sektor wśród potencjalnych pracowników. Pokazuje to, jak duże znaczenie ma turystyka dla gospodarki kraju.

Reklama

Projekt został już szczegółowo rozpisany - określono jego budżet roczny, plan pracy i kadry.

- Zrozumieliśmy, że jeśli chcemy być potęgą turystyczną - na Karaibach już nią jesteśmy - musimy pokazać naszym dzieciom i młodzieży znaczenie turystyki w Dominikanie - mówi Collado.

Minister edukacji z zadowoleniem przyjmuje zawarcie porozumienia i podkreśla, że sektor bardzo dużo wnosi nie tylko do gospodarki, wzmacnia także inne obszary. - Turystyka to nie tylko zabawa i wypoczynek na plaży, to także działalność kulturalna i rozwój - mówi minister Hernández.