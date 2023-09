Milion Polaków w Chorwacji. Nowy rekord padł pięć dni wcześniej

- Bardzo się cieszę, że również w tym roku tak wielu Polaków wybrało właśnie Chorwację na miejsce wypoczynku – komentuje cytowana tam dyrektor przedstawicielstwa Chorwackiej Wspólnoty Turystycznej w Polsce Małgorzata Kowalska. - Już od wielu lat region splicko-dalmatyński to prawdziwy raj gości z Polski. To tu skupia się największa ich liczba. Cenią sobie piękne plaże, kulturowe atrakcje, wspaniałą przyrodę i wyjątkową atmosferę regionu.

Na drugim miejscu pod względem popularności wśród polskich turystów był półwysep Istria. W tym roku przyjechało ich o ponad 15 procent więcej, licząc rok do roku, i zarezerwowało o 12 procent więcej noclegów. „Istria to bowiem idealne miejsce dla smakoszy i miłośników historii. To region, gdzie spotykają się przepyszna kuchnia śródziemnomorska i malownicze miasteczka, co przyciąga coraz większą uwagę gości”.

Po sezonie Chorwacja też atrakcyjna

Trzeci w tym rankingu był region zadarski. Tutaj liczba gości z Polski wzrosła o 8 procent, a noclegów o ponad 4 procent. – Zadar to miejsce magiczne, w którym spotykają się piękne widoki, historia i nowoczesność – wskazuje Kowalska.

W regionie primorsko-gorańskim (Kvarner), przyjazdy z Polski wzrosły o prawie 6 procent, a noclegi o 3,5 procent.

Czytaj więcej Zanim Wyjedziesz Chorwacja prezentuje się turystom w wirtualnej rzeczywistości Na stronie internetowej Chorwackiej Wspólnoty Turystycznej ukazały się 63 wirtualne spacery w czterech językach. W przyszłości spacerów i wersji językowych będzie więcej - zapowiada organizacja.

– Zauważamy również coraz większe zainteresowanie polskich turystów Chorwacją kontynentalną. Piękne krajobrazy, oferta kulturowa, liczne muzea i bogata oferta eno-gastronomiczna przekonują coraz większą liczbę podróżnych. Z satysfakcją odnotowujemy też, że Chorwacja staje się dla nich atrakcyjnym kierunkiem poza sezonem letnim. Na przykład w okresie adwentu turyści chętnie odwiedzają Zagrzeb – komentuje Kowalska.