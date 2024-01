Dubaj, Tokio, Kopenhaga - Tripadvisor ogłasza najlepsze kierunki turystyczne 2024

Za najlepszą plażę na świcie (kategoria Best of the Best Beaches) kolejny raz internauci uznali brazylijską Baia do Sancho. W zestawieniu znalazły się także Eagle Beach na Arubie, Cable Beach w Broome w Australii, Reynisfjara w Vik na Islandii, Grace Bay na Turks i Caicos, Praia da Falésia w Olhos de Agua w Portugalii, Radhanagar na wyspie Havelock w Indiach, Spiaggia dei Conigli na Lampedusie we Włoszech, Varadero na Kubie i Kaanapali na wyspie Maui na Hawajach.

Zwycięzców kolejnych kategorii portal ogłaszał będzie przez cały rok.