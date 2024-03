Rekordowa liczba turystów na Maderze. Polacy ustąpili tylko trzem obcym nacjom

Światowa Rada Podróży do Brukseli: Wesprzyjcie turystykę. W niej jest przyszłość

Światowa Rada Podróży i Turystyki (WTTC) apeluje do Unii Europejskiej, by wsparła swoją turystykę. Dzisiaj zatrudnia ona ponad 22 miliony ludzi i wnosi do gospodarki unijnej 1,4 biliona euro. Ale ma dużą szansę zwiększyć rozwój kontynentu.