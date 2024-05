Dlaczego last minute jest tanie?

Na początek warto sobie wyjaśnić kwestię niskiej ceny bądź co bądź atrakcyjnej oferty wypoczynku za granicą. Nie jest ona powiązana ze zmniejszeniem standardu ani okrojeniem oferty z dodatkowych atrakcji.

Jedynym powodem obniżenia ceny jest bliski termin wylotu. Last minute można porównać do wyprzedaży w sklepach – touroperatorzy zdają sobie sprawę z tego, że jeśli nie sprzedadzą wycieczki w ciągu kilku dni, a może nawet godzin, nie sprzedadzą jej w ogóle. A przecież sami ponieśli koszty wcześniejszej rezerwacji miejsc w hotelach i biletów lotniczych. Sprzedanie wycieczki w ofercie last minute nie jest niczym innymi niż sposobem na odzyskanie poniesionych wydatków.

Dla kogo jest last minute?

Skoro last minute wakacje jest takie tanie, to dlaczego ktokolwiek kupuje wycieczki w regularnych cenach? Odpowiedź jest prosta: bo last minute nie jest dla wszystkich. Nie każdy ma możliwość spontanicznego podejmowania decyzji i żonglowania terminami. To propozycja dla osób, które mają nienormowany czas pracy, nie są związane długoterminowymi zobowiązaniami, zwykle mają fundusze na nieprzewidziane wydatki (choć w tym wypadku nie trzeba mieć dużych oszczędności) i nie czują potrzeby planowania swojego życia na wiele miesięcy naprzód.

Last minute nie jest też dobrym pomysłem dla dużej grupy osób. Zwykle w tych ofertach zostają ostatnie wolne pokoje w różnych hotelach – może się okazać, że grupa przyjaciół co prawda zamieszka przy plaży, ale w kilku różnych resortach.

Czy last minute jest dla rodzin z dziećmi? Teoretycznie tak, ale też trzeba się liczyć z ograniczeniami w ofercie. Może się np. okazać, że w hotelu nie ma udogodnień dla najmłodszych.

Dla kogo w takim razie jest last minute Tui? Dla dorosłych, samodzielnych osób podróżujących solo lub w małych grupkach. Dla odważnych i ciekawych świata. Dla spontanicznych i lubiących ryzyko. Dla tych, którzy chcą się dobrze bawić i umieją improwizować.

Czy do last minute można się przygotować?

Co prawda last minute z samej definicji jest organizowaniem wakacji na chwilę przed wylotem, jednak o niektóre rzeczy można i warto zadbać wcześniej. Nie wszystko można załatwić w momencie podpisania umowy z touroperatorem.

Podróże last minute 2024 po Europie można odbywać bez paszportu. Trzeba jednak mieć ważny dowód osobisty. Przy czym „ważny” jest pojęciem względnym. Wyjeżdżając za granicę, warto sprawdzić wymogi poszczególnych krajów. W niektórych wystarczy, by do końca terminu ważności paszportu było co najmniej 90 dni, inne proszą o 150 lub 180.

Kartę EKUZ co prawda można wyrobić od ręki, ale wymaga to wizyty w oddziale NFZ, na co zwykle nie ma czasu w ostatniej chwili. Lepiej zadbać o to wcześniej.

Na pewno też przyda się gotówka w Euro. Chociaż waluta ta nie obowiązuje we wszystkich krajach, to jednak będzie bardziej przydatna niż złotówki, np. w Szwecji lub Turcji. Warto też zadbać o kartę do konta walutowego.

Dobrym nawykiem jest przygotowanie wcześniej listy rzeczy niezbędnych na kilkudniowy urlop. W ferworze błyskawicznych przygotowań łatwo zapomnieć o tym i owym.

Gorące oferty last minute TUI – tani wypoczynek w ekskluzywnym otoczeniu

Turcja – królowa, jeśli chodzi o gorące oferty last minute TUI. W Turcji na turystów czekają czyste i doskonale zagospodarowane plaże, słoneczna aura i moc atrakcji, poczynając od starożytnych zabytków, skończywszy na bardzo nowoczesnych aquaparkach.

Grecja – uwielbiana za atmosferę wiecznych wakacji, oferująca wyborną kuchnię, równie smakowite wina i moc atrakcji. Grecja lądowa to nie to samo, co greckie wyspy, a i te różnią się między sobą w bardzo wielu kwestiach. Na pewno nie da się porównać wypoczynku na Krecie do urlopu na Santorini. Co oznacza tylko tyle, że warto spróbować obu wariantów.

Bułgaria – bezpośrednia sąsiadka Grecji i Turcji zachwyca bardzo szerokimi plażami z łagodnymi zejściami do wody oraz niskimi cenami. Last minute w Bułgarii w ofercie TUI można znaleźć za niespełna półtora tysiąca złotych. W tej cenie otrzymujemy dwa posiłki dziennie i siedem noclegów oraz zakwaterowanie w luksusowym hotelu.

Cypr – urocza wyspa we wschodniej części Morza Śródziemnego, lubiana za luksusowe hotele i apartamenty oraz różnorodność. Tu każdy, absolutnie każdy znajdzie coś dla siebie i to bez względu na to, czy woli odpoczynek na plaży, czy raczej trekking w górach. Wizytówką Cypru są Park Archeologiczny w Pafos, Słone Jezioro w Larnace i Skała Afrodyty przy plaży o imieniu bogini. Lata na Cyprze potrafią być bardzo gorące. Na last minute warto polować już od początku maja.

Materiał Promocyjny