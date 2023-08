Pattaya ma problem z turystami. Na noc chce zamykać plaże

Na tamtejszym odcinku wybrzeża wypoczywa coraz więcej turystów, odkąd został on poszerzony i wyremontowany. O ile w ciągu tygodnia jest w miarę spokojnie, to w weekendy pojawiają się problemy. Wiele osób spędza czas w barach wzdłuż promenady, ale część imprezuje pod gołym niebem. Na razie władze miasta zobowiązały właścicieli lokali do przyciszenia muzyki, z czasem może się okazać, że będą one musiały tworzyć dźwiękoszczelne pomieszczenia dla swoich gości.