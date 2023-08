Monachium chce 80 mln euro z podatku noclegowego. Rząd nie daje go wprowadzić

Monachium chciało nałożyć podatek noclegowy, który miałby wynieść 5 procent od ceny pokoju. Ratusz miał nadzieję pozyskać w ten sposób między 60 a 80 milionów euro rocznie. Parlament Bawarii zakazał tego jednak, zmieniając ustawę o podatku dochodowym, pisze portal informacyjny TZ.

Z tego powodu miasto Monachium złożyło już w maju pozew przeciwko krajowi związkowemu do sądu administracyjnego. Sprawa jest obecnie zawieszona do czasu rozstrzygnięcia przez Trybunał Konstytucyjny – poinformował rzecznik miasta.

Burmistrz Monachium Dieter Reiter mówi, że miasto nie zaakceptuje tej decyzji, bo jest ona równoznaczna z ograniczeniem możliwości pozyskiwania przychodu. On sam bardzo się cieszy, że do pozwu przyłączyły się również dwa inne bawarskie miasta. Są to Bamberg i Günzburg.

Lokalny rząd i Bawarskie Stowarzyszenie Hoteli i Restauracji obawiają się, że podatek od noclegu zaszkodzi turystyce i stanie się dodatkowym obciążeniem zarówno dla hotelarzy, jak i dla turystów, co jest problematyczne z uwagi na minioną pandemię, ale też wysoką inflację.