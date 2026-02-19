Azjatyckie Schengen coraz bliżej? Sześć krajów, jedna wiza i rewolucja w turystyce

Projekt obejmuje Tajlandię, Wietnam, Kambodżę, Laos, Malezję i Birmę (Myanmar). W praktyce oznaczałoby to możliwość swobodnego przemieszczania się między tymi krajami na podstawie jednego dokumentu wizowego.

Jedna wyprawa – wiele cudów przyrody

Pomysł, który jeszcze niedawno wydawał się odległą wizją, nabiera realnych kształtów. Rząd Tajlandii, będący motorem zmian, dąży do usunięcia barier biurokratycznych, które dziś zmuszają turystów do ubiegania się o osobne wizy do każdego z państw regionu.

Tajlandia już teraz modyfikuje swoje przepisy imigracyjne, by uszczelnić system przed wprowadzeniem wspólnego dokumentu. Projekt ma pomóc pozyskać głównie turystów z dalekich europejskich krajów (ang. long-haul traveler), którzy podczas jednej wyprawy chcą zobaczyć na przykład Angkor Wat w Kambodży, zatokę Ha Long w Wietnamie i rajskie wyspy Tajlandii.

Jak donosi portal „Siem Reap Times”, kambodżańskie Ministerstwo Turystyki oficjalnie poparło tajlandzką inicjatywę. Resort podkreśla, że wspólna wiza może uczynić z Kambodży centralny węzeł komunikacyjny regionu. Wsparcie ze strony Phnom Penh jest kluczowe, gdyż Kambodża, obok Wietnamu, jest najczęściej wybieranym uzupełnieniem wycieczek do Tajlandii.