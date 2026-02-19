Reklama

Azjatyckie Schengen coraz bliżej? Sześć krajów, jedna wiza i rewolucja w turystyce

Przyspieszają prace nad projektem „6 Countries, 1 Destination” (ang. „sześć krajów, jeden cel”), azjatyckim odpowiednikiem strefy Schengen. Zyskał on właśnie kluczowe poparcie Kambodży. Jeśli negocjacje zakończą się sukcesem, podróżni odwiedzą sześć państw Azji Południowo-Wschodniej na podstawie jednej wizy.

Publikacja: 19.02.2026 06:00

W Kambodży turyści chętnie odwiedzają tamtejsze kamienne, bogato zdobione świątynie

W Kambodży turyści chętnie odwiedzają tamtejsze kamienne, bogato zdobione świątynie

Foto: PAP/PA, Richard Gray/EMPICS Entertainmen

Andrzej Pawluszek

Projekt obejmuje Tajlandię, Wietnam, Kambodżę, Laos, Malezję i Birmę (Myanmar). W praktyce oznaczałoby to możliwość swobodnego przemieszczania się między tymi krajami na podstawie jednego dokumentu wizowego.

Jedna wyprawa – wiele cudów przyrody

Pomysł, który jeszcze niedawno wydawał się odległą wizją, nabiera realnych kształtów. Rząd Tajlandii, będący motorem zmian, dąży do usunięcia barier biurokratycznych, które dziś zmuszają turystów do ubiegania się o osobne wizy do każdego z państw regionu.

Tajlandia już teraz modyfikuje swoje przepisy imigracyjne, by uszczelnić system przed wprowadzeniem wspólnego dokumentu. Projekt ma pomóc pozyskać głównie turystów z dalekich europejskich krajów (ang. long-haul traveler), którzy podczas jednej wyprawy chcą zobaczyć na przykład Angkor Wat w Kambodży, zatokę Ha Long w Wietnamie i rajskie wyspy Tajlandii.

Jak donosi portal „Siem Reap Times”, kambodżańskie Ministerstwo Turystyki oficjalnie poparło tajlandzką inicjatywę. Resort podkreśla, że wspólna wiza może uczynić z Kambodży centralny węzeł komunikacyjny regionu. Wsparcie ze strony Phnom Penh jest kluczowe, gdyż Kambodża, obok Wietnamu, jest najczęściej wybieranym uzupełnieniem wycieczek do Tajlandii.

Według szacunków branżowych turyści odwiedzający kilka państw regionu podczas jednej podróży zostają w Azji nawet o dwa tygodnie dłużej i wydają o około 20–30 procent więcej niż osoby ograniczające się do jednego kraju.

Jedna wiza to duże ułatwienie dla turystów

Niezależnie od woli politycznej, na drodze do pełnej implementacji projektu stoją wyzwania techniczne. Każde z sześciu państw obecnie ma inny system kontroli granicznej. Eksperci wskazują, że konieczne będzie stworzenie wspólnej bazy danych i ujednolicenie polityki bezpieczeństwa.

W tym kontekście proces może być szczególnie skomplikowany w wypadku Birmy. To właśnie udział Myanmaru pozostaje obecnie największym znakiem zapytania – nie tylko ze względu na kwestie bezpieczeństwa, ale także sankcje międzynarodowe, które mogą znacząco utrudnić pełną integrację tego kraju w ramach wspólnego systemu wizowego. Wyzwaniem pozostają także synchronizacja przepisów wizowych wobec obywateli poszczególnych państw trzecich i kwestia wymiany danych między służbami granicznymi.

Jeśli projekt wejdzie w życie w pełnym wymiarze, Azja Południowo-Wschodnia stanie się najbardziej zintegrowanym turystycznie regionem poza Unią Europejską. Dla polskich podróżników oznaczałoby to koniec z kolejkami na granicach i żmudnym wypełnianiem wniosków o wizę do każdego kraju z osobna. Podróż z Bangkoku do Hanoi czy z Kuala Lumpur do Siem Reap odbywałaby się bez zbędnych formalności.

Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Azja Kambodża Tajlandia Wietnam Organizacje Strefa Schengen wiza
