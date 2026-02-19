Azjatyckie Schengen coraz bliżej? Sześć krajów, jedna wiza i rewolucja w turystyce

W Kambodży turyści chętnie odwiedzają tamtejsze kamienne, bogato zdobione świątynie
Projekt obejmuje Tajlandię, Wietnam, Kambodżę, Laos, Malezję i Birmę (Myanmar). W praktyce oznaczałoby to możliwość swobodnego przemieszczania się między tymi krajami na podstawie jednego dokumentu wizowego.
Pomysł, który jeszcze niedawno wydawał się odległą wizją, nabiera realnych kształtów. Rząd Tajlandii, będący motorem zmian, dąży do usunięcia barier biurokratycznych, które dziś zmuszają turystów do ubiegania się o osobne wizy do każdego z państw regionu.
Tajlandia już teraz modyfikuje swoje przepisy imigracyjne, by uszczelnić system przed wprowadzeniem wspólnego dokumentu. Projekt ma pomóc pozyskać głównie turystów z dalekich europejskich krajów (ang. long-haul traveler), którzy podczas jednej wyprawy chcą zobaczyć na przykład Angkor Wat w Kambodży, zatokę Ha Long w Wietnamie i rajskie wyspy Tajlandii.
Jak donosi portal „Siem Reap Times”, kambodżańskie Ministerstwo Turystyki oficjalnie poparło tajlandzką inicjatywę. Resort podkreśla, że wspólna wiza może uczynić z Kambodży centralny węzeł komunikacyjny regionu. Wsparcie ze strony Phnom Penh jest kluczowe, gdyż Kambodża, obok Wietnamu, jest najczęściej wybieranym uzupełnieniem wycieczek do Tajlandii.
Według szacunków branżowych turyści odwiedzający kilka państw regionu podczas jednej podróży zostają w Azji nawet o dwa tygodnie dłużej i wydają o około 20–30 procent więcej niż osoby ograniczające się do jednego kraju.
Niezależnie od woli politycznej, na drodze do pełnej implementacji projektu stoją wyzwania techniczne. Każde z sześciu państw obecnie ma inny system kontroli granicznej. Eksperci wskazują, że konieczne będzie stworzenie wspólnej bazy danych i ujednolicenie polityki bezpieczeństwa.
W tym kontekście proces może być szczególnie skomplikowany w wypadku Birmy. To właśnie udział Myanmaru pozostaje obecnie największym znakiem zapytania – nie tylko ze względu na kwestie bezpieczeństwa, ale także sankcje międzynarodowe, które mogą znacząco utrudnić pełną integrację tego kraju w ramach wspólnego systemu wizowego. Wyzwaniem pozostają także synchronizacja przepisów wizowych wobec obywateli poszczególnych państw trzecich i kwestia wymiany danych między służbami granicznymi.
Jeśli projekt wejdzie w życie w pełnym wymiarze, Azja Południowo-Wschodnia stanie się najbardziej zintegrowanym turystycznie regionem poza Unią Europejską. Dla polskich podróżników oznaczałoby to koniec z kolejkami na granicach i żmudnym wypełnianiem wniosków o wizę do każdego kraju z osobna. Podróż z Bangkoku do Hanoi czy z Kuala Lumpur do Siem Reap odbywałaby się bez zbędnych formalności.
