Hotel Nishiyama Onsen Keiunkan mieści się w miejscowości Hayakawa w prefekturze Yamanashi na wyspie Honsiu, około 130 kilometrów od Tokio. Jest położony w dolinie u podnóża gór Akaishi, zwanych również Południowymi Alpami Japońskimi.

Reklama Reklama

Długa historia hotelu Nishiyama Onsen Keiunkan

Historia zajazdu Keiunkan sięga 1300 lat wstecz. W 705 r. n.e. założył go Fujiwara Mahito. Od 52 pokoleń obiekt pozostawał w rękach tej samej rodziny. Nazwa hotelu związana jest z okresem jego powstania. Zajazd Keiunkan zbudowano w dawnej japońskiej erze Keiun, która trwała od maja 704 r. do stycznia 708 r.

Nazwa hotelu oznacza dosłownie „Gorące źródło Nishiyama z czasów Keiun”. To nawiązanie do wody źródlanej wypływającej z tamtejszych gór. Niegdyś zajazd przyjmował samurajów i wędrowców. Dzisiaj stał się atrakcją dla podróżnych z całego świata. Gościł także przedstawicieli japońskich elit, odwiedził go m.in. cesarz Japonii Naruhito.

Czym przyciąga hotel Nishiyama Onsen Keiunkan?

Na przestrzeni wieków hotel Nishiyama Onsen Keiunkan niejednokrotnie się zmieniał. Czteropiętrowy budynek jest uosobieniem japońskiej architektury, a przy jego budowie zostały wykorzystane różne gatunki drewna. W 1997 r. przeszedł gruntowną modernizację, zadbano jednak o to, by zachował swój niepowtarzalny charakter. Aktualnie hotel jest nowoczesnym obiektem, który oferuje 35 pokoi. Urządzono je w tradycyjnym japońskim stylu i wyposażono w charakterystyczne maty. Oferują widok na góry i malowniczy wąwóz oraz łaźnie z wodą z gorących źródeł. Do dyspozycji gości jest sześć takich łaźni, w tym cztery na świeżym powietrzu. Można też skorzystać z prywatnych basenów termalnych w pokojach.

W hotelu serwowana jest tradycyjna kuchnia z wykorzystaniem regionalnych produktów, w tym wołowiny Koshu. Ceny w zależności od terminu i standardu mieszczą się w granicach od około 340 do 500 dol., czyli od około 1300 do 2000 zł za noc.

Hotel Nishiyama Onsen Keiunkan przed przebudową Foto: keiunkan.co.jp

Jak wynika z Księgi Rekordów Guinnessa, kolejny najstarszy hotel na świecie również mieści się w Japonii. Houshi Ryokan w prefekturze Ishikawa założono w 718 r.