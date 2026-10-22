Hotel Nishiyama Onsen Keiunkan w Japonii
Hotel Nishiyama Onsen Keiunkan mieści się w miejscowości Hayakawa w prefekturze Yamanashi na wyspie Honsiu, około 130 kilometrów od Tokio. Jest położony w dolinie u podnóża gór Akaishi, zwanych również Południowymi Alpami Japońskimi.
Historia zajazdu Keiunkan sięga 1300 lat wstecz. W 705 r. n.e. założył go Fujiwara Mahito. Od 52 pokoleń obiekt pozostawał w rękach tej samej rodziny. Nazwa hotelu związana jest z okresem jego powstania. Zajazd Keiunkan zbudowano w dawnej japońskiej erze Keiun, która trwała od maja 704 r. do stycznia 708 r.
Nazwa hotelu oznacza dosłownie „Gorące źródło Nishiyama z czasów Keiun”. To nawiązanie do wody źródlanej wypływającej z tamtejszych gór. Niegdyś zajazd przyjmował samurajów i wędrowców. Dzisiaj stał się atrakcją dla podróżnych z całego świata. Gościł także przedstawicieli japońskich elit, odwiedził go m.in. cesarz Japonii Naruhito.
Na przestrzeni wieków hotel Nishiyama Onsen Keiunkan niejednokrotnie się zmieniał. Czteropiętrowy budynek jest uosobieniem japońskiej architektury, a przy jego budowie zostały wykorzystane różne gatunki drewna. W 1997 r. przeszedł gruntowną modernizację, zadbano jednak o to, by zachował swój niepowtarzalny charakter. Aktualnie hotel jest nowoczesnym obiektem, który oferuje 35 pokoi. Urządzono je w tradycyjnym japońskim stylu i wyposażono w charakterystyczne maty. Oferują widok na góry i malowniczy wąwóz oraz łaźnie z wodą z gorących źródeł. Do dyspozycji gości jest sześć takich łaźni, w tym cztery na świeżym powietrzu. Można też skorzystać z prywatnych basenów termalnych w pokojach.
W hotelu serwowana jest tradycyjna kuchnia z wykorzystaniem regionalnych produktów, w tym wołowiny Koshu. Ceny w zależności od terminu i standardu mieszczą się w granicach od około 340 do 500 dol., czyli od około 1300 do 2000 zł za noc.
Hotel Nishiyama Onsen Keiunkan przed przebudową
Jak wynika z Księgi Rekordów Guinnessa, kolejny najstarszy hotel na świecie również mieści się w Japonii. Houshi Ryokan w prefekturze Ishikawa założono w 718 r.
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