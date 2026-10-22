Badanie opublikowane przez firmę konsultingową Hübner & Kollegen pokazuje, jak biura agencyjne reagują na konkurencję ze strony portali stosujących zasadę cashback, czyli zwrotu części wpłaty w ramach promowania swoich usług. Spośród 699 agencji, które odpowiedziały na pytanie dotyczące rezerwacji opcyjnych, 36,3 procent przyznało, że zakłada opcję po każdej rozmowie z klientem, jeśli jest to możliwe. Kolejne 39,5 procent robi to celowo, aby blokować miejsca w sprzedaży internetowej – pisze portal branżowy Reise vor-9.

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Tłem tego zjawiska jest utrata klientów, którzy po konsultacji u tradycyjnego agenta turystycznego rezerwują wyjazdy za pośrednictwem portali oferujących zwrot pieniędzy. Taką sytuację zgłosiło 88,8 procent ankietowanych. W 58,7 procent biur udział utraconych w ten sposób rezerwacji wynosił, według ich deklaracji, od 10 do 50 procent.

Rezerwowanie w formie opcji może blokować miejsca

Zdaniem inicjatorów badania, Maxa Hübnera i Alaina Freemana, rezerwacje opcyjne zakładane w ramach walki z konkurencją w internecie mogą mieć konsekwencje dla touroperatorów. Freeman prowadzi biuro podróży Earlybird Bergedorf w Hamburgu.

Jeśli klient ostatecznie wybierze inną ofertę internetową, wcześniej zarezerwowane pokoje hotelowe lub miejsca w samolotach mogą pozostać zablokowane do czasu wygaśnięcia opcji. W tym okresie nie będą dostępne dla pozostałych klientów. Jeżeli rezerwacja nie zostanie potwierdzona, organizator może stracić możliwość sprzedaży zablokowanych miejsc.

Agenci turystyczni dotknięci utratą rezerwacji częściej zakładają opcje

Według autorów badania istnieje związek między skalą utraty rezerwacji a częstotliwością korzystania z opcji. Wśród biur szczególnie mocno dotkniętych tym problemem odsetek tych, które zakładają rezerwację opcyjną po każdej konsultacji, sięga 46,9 procent.

Hübner wskazuje, że zjawisko to stanowi wyzwanie dla zarządzania przychodami touroperatorów. Ostrzega przed spadkiem liczby rezerwacji i apeluje do organizatorów turystyki oraz sieci i organizacji zrzeszających biura agencyjne o wspólne działania na rzecz podkreślania i promowania roli doradczej agentów.

Badanie opiera się na informacjach przekazanych przez uczestniczące w nim biura agencyjne. Nie ma natomiast danych o rzeczywistym odsetku wygasających rezerwacji opcyjnych ani o stratach finansowych ponoszonych z tego tytułu przez touroperatorów.