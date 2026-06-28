Materiał powstał we współpracy z Grupą OLX

Najnowsze badanie zrealizowane na zlecenie OLX obala mit na temat spontanicznych wyjazdów weekendowych. Okazuje się, że – podobnie jak w przypadku tych dłuższych – większość Polaków do krótkich pobytów przygotowuje się wcześniej.

Wnioski z badania OLX pokazują, że Polacy zdecydowanie częściej spędzają urlopy w kraju niż za granicą. W ciągu ostatnich 12 miesięcy urlop w kraju spędziło niemal 90 proc. respondentów, podczas gdy w tym samym czasie na zagraniczny wypoczynek udało się 54 proc. badanych.

Nie byłoby w tym nic zaskakującego, gdyby nie jeden szczegół: 17 proc. respondentów deklarowało, że na zagranicznych wakacjach było ponad dwa lata temu, natomiast żaden ankietowany nie wskazał tej odpowiedzi w przypadku wyjazdu z noclegiem w Polsce. A to już wskazuje na wyraźny trend – odpoczynek w kraju staje się coraz popularniejszą formą spędzania wolnego czasu.

Sposób na budowanie relacji

Choć wyjazdy weekendowe są częstsze i łatwiejsze do zorganizowania niż dłuższe urlopy, to okazuje się, że nie są efektem impulsu. Z badania zrealizowanego na zlecenie OLX wynika, że 35 proc. respondentów organizuje taki wyjazd z wyprzedzeniem od jednego do trzech miesięcy, a kolejne 33 proc. planuje go na dwa do czterech tygodni wcześniej. Spontaniczne decyzje deklaruje tylko 8 proc. badanych.

Skoro więc w przypadku wyjazdów Polacy deklarują zasadę „wstrzemięźliwej spontaniczności”, to warto przeanalizować, jak wygląda proces ich organizacji.

Jak wynika z badania OLX, szczegółowy plan podróży przygotowuje jedynie 12 proc. badanych. Najczęściej są to ogólne założenia wyjazdu, w których pozostawiamy przestrzeń na elastyczność już po dotarciu na miejsce – tak postępuje 58 proc. respondentów. Prawie co czwarty badany organizuje natomiast jedynie najważniejsze elementy, takie jak nocleg i transport.

Uwagę zwraca fakt, że im dłuższy pobyt, tym większe znaczenie zyskuje planowanie. W przypadku wyjazdów na co najmniej trzy noce 40 proc. respondentów rozpoczyna ich organizację z wyprzedzeniem od jednego do trzech miesięcy, a kolejne 22 proc. robi to jeszcze wcześniej. Tylko ok. 4 proc. badanych deklaruje spontaniczny charakter takich podróży.

Badanie zrealizowane na zlecenie OLX sporo mówi również o naszych priorytetach podczas wyjazdów krajowych. Okazuje się, że służą one przede wszystkim budowaniu relacji z najbliższymi.

Stąd też prawdopodobnie wynika fakt, że weekendowe wyjazdy najczęściej odbywają się w dwóch modelach. Po 38 proc. respondentów wskazuje wyjazdy z partnerem i dziećmi oraz wyjazdy tylko z partnerem lub partnerką. Znacznie rzadziej wybieramy się w podróże z rodzicami lub rodzeństwem (14 proc.) czy też tylko z dziećmi (10 proc.).

Potrzeba budowania relacji definiuje także nasze preferencje dotyczące obiektów noclegowych. W opinii badanych powinna być to przede wszystkim przestrzeń odpowiadająca ich potrzebom.

Fundamentem jest nocleg

Wybór miejsca noclegowego jest jednym z pierwszych elementów planowania wyjazdu. W tej kluczowej kwestii naprzeciw oczekiwaniom podróżujących wychodzi OLX. Platforma umożliwia każdemu znalezienie atrakcyjnego noclegu na wyjazdy – zarówno krótsze, weekendowe, jak i dłuższe, w różnych przedziałach cenowych.

– Wybór noclegu to dziś znacznie więcej niż znalezienie miejsca do spania. Szczególnie podczas krótkich, weekendowych wyjazdów szukamy przestrzeni, która pozwoli odpocząć i spędzić wartościowy czas z bliskimi. To właśnie atmosfera obiektu, jego otoczenie oraz komfort pobytu w dużej mierze wpływają na jakość wspólnych doświadczeń i budowanie relacji – mówi Kamil Szabłowski, PR & Communication Manager OLX.

– Wyniki badania pokazują również, że Polacy oczekują od noclegów przede wszystkim dobrego stosunku jakości do ceny. To ważna wskazówka dla właścicieli obiektów – inwestycje w przyjazną atmosferę, estetykę czy dodatkowe udogodnienia mogą być równie ważne jak sama lokalizacja – zauważa Kamil Szabłowski.

Jakich noclegów szukamy najczęściej? Okazuje się, że preferencje Polaków dotyczące noclegów pozostają zaskakująco spójne niezależnie od długości wyjazdu.

Zarówno podczas weekendowych wypadów, jak i dłuższych urlopów najczęściej wybierane są hotele, ale w czołówce znajdują się również domki, pokoje u prywatnych właścicieli oraz apartamenty, a różnice między tymi kategoriami są niewielkie. Zmienia się jednak ich kolejność – na dłuższe wyjazdy nieco większą popularność zyskują pokoje u prywatnych gospodarzy i wyraźnie rośnie znaczenie agroturystyki, którą wybiera niemal co czwarty respondent.

Jeśli chodzi o koszty, nie szukamy ofert najtańszych ani też najbardziej luksusowych. W przypadku wyjazdów weekendowych 39 proc. respondentów deklaruje wydatek 201–400 zł za osobę za noc, a 35 proc. przeznacza na ten cel do 200 zł. Oznacza to, że łącznie aż 74 proc. badanych mieści się w budżecie do 400 zł za osobę.

Przy dłuższych wyjazdach tendencja jest podobna. Najczęściej wskazywany jest budżet do 400 zł za osobę. Jedynie 13 proc. respondentów deklaruje gotowość do wydania na nocleg ponad 600 zł za osobę.

Materiał powstał we współpracy z Grupą OLX