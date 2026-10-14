Jak podkreślają autorzy rankingu, stolica Tajlandii zachwyca niepowtarzalną kulturą i kontrastami oraz legendarnym street foodem.

Reklama Reklama

Ranking podróżników: Bangkok nową stolicą światowej turystyki

W tegorocznej edycji plebiscytu Readers’ Choice Awards przeprowadzonego wśród czytelników magazynu podróżniczego „Condé Nast Traveller” absolutnym zwycięzcą okazał się Bangkok. Stolica Tajlandii zdobyła niemal perfekcyjny wynik 97,68 proc. To duże zaskoczenie, ponieważ rok temu Bangkok nie pojawił się w pierwszej dwudziestce najlepszych miast rankingu światowego.

Uzasadniając ten wybór, redakcja magazynu podkreśliła niepowtarzalny klimat miasta: „Zainteresowanie Tajlandią osiągnęło obecnie najwyższy poziom w historii. Niezaprzeczalnie jej stolica jest jednym z najbardziej ekscytujących miast na świecie, w którym tętniące życiem targowiska, lśniące pałace i urzekające zabytki sakralne łączą się w jedną całość – a pośród nich sprzedawcy ulicznego jedzenia serwują wyśmienite potrawy”.

Mimo kosztów związanych z podróżą do Azji, miasto bije rekordy popularności. W ostatnim czasie obserwowany jest wzrost zainteresowania szczególnie wśród osób z pokolenia Z.

„W historycznym sercu miasta Wielki Pałac Królewski i Wat Phra Kaew prezentują jedne z najbardziej spektakularnych przykładów architektury w Tajlandii, a nieopodal znajduje się Wat Pho ze słynnym posągiem Leżącego Buddy. Od salonów z gwiazdką Michelin, przez eleganckie bary na dachach, aż po światowej klasy miejsca rozrywki – można śmiało powiedzieć, że będziemy wracać do tej rozległej metropolii raz po raz" – czytamy w magazynie.

Doceniono także europejskie miasta. W czołówce Paryż i Rzym

W ubiegłorocznej edycji plebiscytu na najlepsze miasto świata triumfowała stolica Malty, Valletta, zdobywając jednocześnie pierwsze miejsce na świecie i w Europie. Tym razem tuż za Bangkokiem w rankingu uplasował się Paryż z wynikiem 97,14 proc. Na podium znalazł się także Stambuł. Za nim, na 4. miejscu, jest Rzym. Zeszłoroczna zwyciężczyni, Valletta, znalazła się na 5. miejscu. Kolejne pozycje zajęły Szanghaj, Tokio, Seul, Sydney i Amsterdam.

Głosowanie w tegorocznym rankingu trwało do 30 czerwca 2026 r. Czytelnicy oceniali miasta, kraje i hotele w pięciopunktowej skali, z której następnie wyciągnięta została średnia procentowa.