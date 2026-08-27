- Zmienimy nazwę jeziora Ontario ze skutkiem natychmiastowym na Jezioro Ameryka. Stanie się to natychmiast, gdy podpiszę zarządzenie - oznajmił Trump podczas ceremonii w Gabinecie Owalnym.

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Rozporządzenie nakazuje administracji aktualizację Serwisu Informacji o Nazwach Geograficznych, „tak aby odzwierciedlało ono fakt, że jezioro, kiedyś znane jako Jezioro Ontario, teraz będzie znane jako Jezioro Ameryka”. Jako uzasadnienie podano, że większa część jeziora znajduje się po stronie amerykańskiej.

Gest prezydenta Stanów Zjednoczonych wymierzony w Kanadę to dalszy ciąg prowokowania tego kraju i nękania go. Trump kolejny raz skrytykował Kanadę, twierdząc, że „broni jej za nic”. Dodał, że o zmianie nazwy myślał od dłuższego czasu. Wcześniej upierał się, że Kanada powinna zostać 51 stanem jego kraju, groził jej podniesieniem ceł na towary eksportowane do USA i podnosił je.

Carney: Amerykanie chcieli za dużo i proponowali za mało

W ostatnich dniach załamały się rozmowy między Kanadą i USA na temat umowy handlowej. Prezydent Trump zapowiedział w poniedziałek, że od nowego roku podwyższy cła na auta, ciężarówki i części samochodowe z Kanady z obecnych 25 do 50 procent. Oskarżył Kanadę o „zdzieranie z Ameryki” i stosowanie „absurdalnie wysokich ceł” na produkty rolne z USA. Dodał też, że „Kanada nie będzie już traktowana jak państwo!”.

Premier Kanady Mark Carney powiedział w sobotę, że „amerykańskie cła zostały zaprojektowane tak, by nam zaszkodzić i nas podzielić (…). To błędne kalkulacje, ponieważ Kanadyjczycy zawsze będą się wspierać”.

Premier wyjaśniał, że w ostatnich godzinach rozmów USA chciały m.in. ograniczyć możliwości Kanady w sprawie zawierania nowych umów handlowych z innymi krajami. Podkreślił, że negocjatorzy nie byli gotowi na to, by podważać suwerenność Kanady, zaszkodzić kluczowym sektorom gospodarki czy zmniejszyć ochronę języka francuskiego. Amerykańskie propozycje Carney określił jako niekorzystne. – Krótko mówiąc, chcieli za dużo i proponowali za mało – podsumował.

Ontario jezioro między Kanadą i Stanami Zjednoczonymi

Jezioro Ontario to jedno z pięciu Wielkich Jezior na pograniczu Stanów Zjednoczonych i Kanady. Przez jego środek przebiega granica między oboma krajami, po jednej stronie prowincją Ontario, a po drugiej - stanem Nowy Jork. Trump już na początku drugiej kadencji prawnie zmienił nazwę Zatoki Meksykańskiej na Zatokę Amerykańską oraz przywrócił nazwę najwyższego szczytu Ameryki, Denali na Alasce, na Mt. McKinley, na cześć swojego ulubionego prezydenta Stanów Zjednoczonych.