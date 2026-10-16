Wspomniana trasa nie jest też połączeniem bezpośrednim. Została wyznaczona jedynie na podstawie istniejącej sieci kolejowej.

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Najdłuższa trasa kolejowa na świecie liczy ponad 18 tys. km

Wspomniana jedna z najdłuższych teoretycznych tras kolejowych na świecie zaczyna się w Portugalii, a dokładnie w Lagos, położonym w regionie Algarve, a kończy w Singapurze w Azji Południowo-Wschodniej. Tym samym szlak łączy Europę z Azją i wiedzie przez 13 państw. Oprócz Portugalii i Singapuru są to: Hiszpania, Francja, Niemcy, Polska, Białoruś, Rosja, Mongolia, Chiny, Laos, Tajlandia i Malezja. Długość tego gigantycznego odcinka wynosi ponad 18 tys. km.

Aby go pokonać, trzeba – jak wyliczyli brytyjski miłośnik kolei Mark Smith oraz użytkownicy serwisu Reddit – około 21 dni i to przy założeniu, że w trakcie nie będzie postojów przeznaczonych na zwiedzanie części mijanych miejsc. W przypadku tego rodzaju przerw podróż może przedłużyć się przynajmniej o 8 kolejnych dni.

Pociągiem z Portugalii do Singapuru. Podróż możliwa tylko w teorii

Trasa kolejowa z Portugalii do Singapuru jest jednak obecnie jedynie trasą teoretyczną. W rzeczywistości nie można jej pokonać w całości. Wszystko z powodu aktualnej sytuacji geopolitycznej oraz sankcji nałożonych na Rosję. Międzynarodowe połączenia pasażerskie między Unią Europejską a Rosją i Białorusią są aktualnie zawieszone, a to uniemożliwia pokonanie znaczącego odcinka opisanej trasy.

Podróż koleją z Portugalii do Singapuru stała się – przynajmniej teoretycznie – możliwa w grudniu 2021 r. Wówczas otwarta została kolej chińsko-laotańska. Oddano do użytku 417-kilometrowy odcinek łączący Boten tuż przy granicy z Chinami z Wientianem – stolicą Laosu.

Nie tylko Kolej Transsyberyjska. Oto inne długie trasy kolejowe na świecie

Jak przypomina serwis Moto.pl, na świecie istnieje kilka wyjątkowo długich tras kolejowych. Są to m.in.: