Z opóźnieniami lub anulowaniem połączeń muszą się liczyć pasażerowie lotnisk, pociągów i promów
W sobotni wieczór żółtym alarmem dotyczącym wiatru objęta była północ Anglii, w tym Manchester i Newcastle, a także Szkocja z wyjątkiem niektórych wysp oraz część Irlandii Północnej.
Z opóźnieniami lub anulowanymi połączeniami muszą się liczyć w sobotę i niedzielę m.in. pasażerowie lotnisk w Belfaście, Glasgow, Aberdeen i Manchesterze.
Sztormowe warunki dały się we znaki pasażerom promów. Przewoźnik CalMac ogłosił, że w weekend w przystani pozostaną wszystkie jego jednostki kursujące przy zachodnim wybrzeżu Szkocji.
Operator kolejowy ScotRail poinformował o zawieszeniu kursowania pociągów w okolicach szkockich miejscowości Ayr i Kilmarnock. Powodem jest podtopienie torów.
Przewoźnik zaapelował do ludzi mieszkających przy liniach kolejowych, by dobrze zabezpieczyli ogrodowe meble i trampoliny. Na portalu X przewoźnik ostrzega, że wiatr może porwać je i rzucić na tory, blokując przejazd pociągów.
W Derry/Londonderry na pograniczu Irlandii Północnej i Irlandii zamknięto most nad rzeką Foyle.
Alarmy związane z możliwymi podtopieniami i powodziami obowiązują w 40 miejscach, m.in. w Kumbrii, Bolton koło Manchesteru i na przedmieściach Wallasey pod Liverpoolem.
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W całym kraju odwołano wiele wydarzeń zaplanowanych na ten weekend. W Liverpoolu nie zostaną włączone iluminacje w ramahc festiwalu „River of Light”. Na północy Anglii – m.in. w Salford i Darlington – odwołano sobotnie targi rolnicze. W Paisley w środkowej Szkocji i Cookstown w Irlandii Północnej nie odbędą się festiwale z okazji halloween. W Edynburgu władze miasta zamknęły w sobotni wieczór popularne ogrody Princes Street Gardens. Nie można też zwiedzać edynburskiego zamku.
Według prognoz Boelo ma przybrać na sile w sobotę wieczorem. Służby meteorologiczne ogłosiły, że w Szkocji żółty alarm zmieni się w pomarańczowy około godz. 21 czasu lokalnego. Obejmie też część Irlandii Północnej, na północ od Belfastu.
W Szkocji i na północy Anglii przewoźnicy spodziewają się utrudnień na kolei. W Szkocji ogłoszono zamknięcie kilku linii w sobotę ok. godz. 21.
Kilka tysięcy gospodarstw domowych nadal nie ma prądu po piątkowym uderzeniu niżu atmosferycznego Austen.
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