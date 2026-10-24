W sobotni wieczór żółtym alarmem dotyczącym wiatru objęta była północ Anglii, w tym Manchester i Newcastle, a także Szkocja z wyjątkiem niektórych wysp oraz część Irlandii Północnej.

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Samoloty, promy, pociągi - zawieszone

Z opóźnieniami lub anulowanymi połączeniami muszą się liczyć w sobotę i niedzielę m.in. pasażerowie lotnisk w Belfaście, Glasgow, Aberdeen i Manchesterze.

Sztormowe warunki dały się we znaki pasażerom promów. Przewoźnik CalMac ogłosił, że w weekend w przystani pozostaną wszystkie jego jednostki kursujące przy zachodnim wybrzeżu Szkocji.

Operator kolejowy ScotRail poinformował o zawieszeniu kursowania pociągów w okolicach szkockich miejscowości Ayr i Kilmarnock. Powodem jest podtopienie torów.

Przewoźnik zaapelował do ludzi mieszkających przy liniach kolejowych, by dobrze zabezpieczyli ogrodowe meble i trampoliny. Na portalu X przewoźnik ostrzega, że wiatr może porwać je i rzucić na tory, blokując przejazd pociągów.

W Derry/Londonderry na pograniczu Irlandii Północnej i Irlandii zamknięto most nad rzeką Foyle.

Alarmy związane z możliwymi podtopieniami i powodziami obowiązują w 40 miejscach, m.in. w Kumbrii, Bolton koło Manchesteru i na przedmieściach Wallasey pod Liverpoolem.

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Boelo przybierze na sile w sobotę wieczorem

W całym kraju odwołano wiele wydarzeń zaplanowanych na ten weekend. W Liverpoolu nie zostaną włączone iluminacje w ramahc festiwalu „River of Light”. Na północy Anglii – m.in. w Salford i Darlington – odwołano sobotnie targi rolnicze. W Paisley w środkowej Szkocji i Cookstown w Irlandii Północnej nie odbędą się festiwale z okazji halloween. W Edynburgu władze miasta zamknęły w sobotni wieczór popularne ogrody Princes Street Gardens. Nie można też zwiedzać edynburskiego zamku.

Według prognoz Boelo ma przybrać na sile w sobotę wieczorem. Służby meteorologiczne ogłosiły, że w Szkocji żółty alarm zmieni się w pomarańczowy około godz. 21 czasu lokalnego. Obejmie też część Irlandii Północnej, na północ od Belfastu.

W Szkocji i na północy Anglii przewoźnicy spodziewają się utrudnień na kolei. W Szkocji ogłoszono zamknięcie kilku linii w sobotę ok. godz. 21.

Kilka tysięcy gospodarstw domowych nadal nie ma prądu po piątkowym uderzeniu niżu atmosferycznego Austen.