W minionym tygodniu średnia cena wycieczki z biurem podróży z wylotem między 2 a 8 sierpnia 2027 roku wzrosła o 141 złotych – podaje Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata w cotygodniowym raporcie*. I zaraz dodaje: trzeba zaznaczyć, że około połowy tego wzrostu została wygenerowana przez wyjątkowo wysoką zwyżkę średnich cen na wybrzeżu Costa de la Luz i było to 2130 złotych, co wynikało z wprowadzenia przez touroperatorów do oferty nowych hoteli. Duże zwyżki cen objęły też Sycylię i Majorkę – o 1095 i 202 złote.

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Z kolei największą zniżkę w ostatnim tygodniu eksperci Traveldaty odnotowali w wypadku wyjazdów na Maltę – o 762 złote. Istotnie mniejszy był spadek cen w Turcji Egejskiej i na Półwyspie Chalcydyckim – o 328 i 318 złotych.

Zmiany średnich cen w ostatnim tygodniu Traveldata obrazuje zestawieniami graficznymi.

Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

W minionym tygodniu wzrosły ceny dwóch z pięciu najpopularniejszych w turystyce zorganizowanej kierunków - w Egipcie i Grecji. Zmiany były niewielkie bo 27 i 26 złotych. Pozostałe trzy kierunki staniały. Turcja o 174 złote, Bułgaria o 19, a Wyspy Kanaryjskie o 15 złotych.

Paliwo drożeje, touroperatorzy (do)liczą koszty

Porównanie średniej ceny imprezy turystycznej z ostatniego tygodnia z ceną sprzed roku pokazało, że była ona wyższa o 338 złotych.

Przy czym najwięcej podrożały wyjazdy do Szarm el-Szejk na Półwyspie Synaj – o 727 złotych, do Portugalii – o 690 złotych i do Turcji Egejskiej – o 648 złotych.

Największe zniżki cen wycieczek w nowym sezonie odnotowano z kolei w odniesieniu do ofert wyjazdów na Majorkę – o 279 złotych, na Sycylię – o 97 złotych i na Cypr – o 39 złotych.

Jak zwykle w swoich raportach autorzy badają, o ile mogły wzrosnąć koszty organizatorów wyjazdów. Podają zmianę dwóch najistotniejszych z tego punktu widzenia czynników – ceny paliwa lotniczego i kurs złotego względem dolara i euro.

Cena paliwa lotniczego wyniosła w minionym tygodniu 5,22 złotego za litr wobec 2,77 złotego przed rokiem, czyli była o 88,4 procent wyższa (przed tygodniem cena była wyższa o 80,6 procent, a przed dwoma tygodniami o 63,7 procent). Jednocześnie złoty był słabszy w porównaniu rok do roku w uśrednionych rozliczeniach turystycznych o 3,2 procent (przed tygodniem był słabszy o 2 procent, a przed dwoma tygodniami o 1,6 procent).

Wniosek? „Sumaryczny wpływ wymienionych czynników na średnią zmianę kosztów cen wycieczek od ponad dwóch lat (po raz dwudziesty siódmy) nie sprzyja już organizatorom. Tym razem zawierał się on w bardziej niekorzystniejszym przedziale od +440 do +450 złotych od sytuacji sprzed tygodnia, gdy wyniósł między +370 a +380 złotych i przed dwoma tygodniami, gdy wyniósł od +290 do +300 złotych”.

Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

Kup wycieczkę, zarobisz lepiej niż na giełdzie

Eksperci traveldaty przygotowali też porównanie, dzięki któremu klienci biur podróży mogą zobaczyć skalę „możliwych oszczędności w cenach wycieczek z wylotem na początku sierpnia 2027 nabywanych obecnie, w porównaniu z możliwymi cenami z okresu na 2-3 tygodnie przed wylotem, czyli w połowie lipca 2027, gdyby drożały one w tempie podobnym jak w czasie sezonu 2026”.

Ich zdaniem, „zakupy first minute” na lato 2027 roku we wrześniu „dają prawdopodobnie najwyższą korzyść z zainwestowanych pieniędzy”. Wiodące biura podróży przedstawiły już bowiem swoje programy na nowy sezon, czyli na lato 2027.

„Co w dużym skrócie zdecydowały się zaoferować potencjalnym klientom?

ceny imprez na poziomie wyższym o ponad 300 złotych wobec cen sprzed roku (w przekroju wszystkich kierunków)

inicjalna wpłata rezerwująca imprezę najczęściej na poziomie 5 procent ceny

finalna dopłata do całości ceny imprezy na około miesiąc lub mniej przed wylotem”.

Oznacza to, że wpłacając zaledwie 5 procent ceny imprezy klient uzyskuje prawo (z pewnymi zastrzeżeniami) do wyjazdu po z góry określonej cenie.

„W mijającym już sezonie 2025/26 ceny rezerwacji imprez dokonywanych w sierpniu i we wrześniu 2025 (około 5000 zł) kształtowały sie na poziomie około 800 złotych niższym niż takie same wycieczki oferowane przez biura po 10 miesiącach, czyli wzrost cen w tym okresie wyniósł około 16 procent” – wyjaśniają autorzy.

I dodają, że wprawdzie na pierwszy rzut oka taki rezultat może wydawać się wcale nie nadzwyczajny, bo w tym samym czasie główny indeks giełdowy WIG20 zyskał ponad 45 procent, a indeks uwzględniający również dochody inwestorów z otrzymywanych dywidend, czyli WIG20TR zyskał blisko 55 procent, ale „kluczową kwestią jest to, że kupujący wycieczkę angażuje teraz jedynie 5 procent jej ceny na około 10 miesięcy, a resztę kwoty dopłaca na miesiąc przed wylotem, czyli jego średnie zaangażowanie wynosi tylko około 14 procent ceny wycieczki w okresie 10-11 miesięcy. Ta niska kwota wpłaconych środków pozwala jednak osiągać korzyści ze zmian ceny całej imprezy, które z reguły są znaczące” – opisują.

Jeśli wzrost cen wycieczek od okresu nazywanego first minute do wakacji był w sezonie lato 2027 podobny jak w sezonie 2026 (co jest dość prawdopodobne), to dziesięcio-jedenastomiesięczna stopa zwrotu z przedpłaconej za imprezę kwoty (średnio dla wiodących kierunków) wyniosłaby około 120 procent, a zatem nawet ponad dwukrotnie więcej niż z bardzo dynamicznego WIG20TR – wskazują.

A ponieważ według informacji z banków 80 procent swoich pieniędzy Polacy trzymają na nieoprocentowanych kontach bankowych, a pozostałą część na bankowych depozytach oprocentowanych na kilka procent, w wypadku przedpłaty na zakup imprezy turystycznej przewaga zysku z niej wobec zysku ze środków ulokowanych w banku wynosi „od kilkunastu do kilkudziesięciu razy”.

Dlatego ich zdaniem warto rozważyć wydanie 250-400 złotych na zapewnienie sobie wyjazdu wakacyjnego już teraz, ponieważ poza innymi korzyściami, jak bardzo duży wybór ofert, „będą to najprawdopodobniej wyjątkowo korzystnie zainwestowane pieniądze”.

Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

Obecnie ceny są średnio o około 505 złotych, czyli o prawie 10,6 procent niższe od cen z początku wakacji 2026, ale - podobnie jak przed rokiem - zwraca uwagę duży rozrzut skali możliwych oszczędności. Tym razem najmniej spektakularnie wypadają spadkowe zmiany cen na kierunkach budżetowych jakimi są Bułgaria, Egipt i Tunezja, a największe zmiany wystąpiły na mniej masowych kierunkach premiowych, jak Malta i Portugalia – czytamy w raporcie Traveldaty.

Najtańsze wakacje w Egipcie, Grecji, Turcji – w których biurach podróży?

W porównaniach średnich cen wycieczek w ujęciu rok do roku okazało się, że najbardziej obniżyły je biura podróży Best Reisen, TOP Touristik i Nekera - o 1730, 230 i 200 złotych. W pozostałych biurach ceny były wyższe - od 140 złotych (TUI Poland) do ponad 1400 złotych.

W liczbie najatrakcyjniejszych bieżących cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu w 30 kierunkach sezonu letniego i w trzech kategoriach hoteli pierwsze miejsce zajął TUI Poland z liczbą 66 ofert, drugie miejsce przypadło Itace z liczbą 37 ofert, a na trzecim znalazło się biuro Rainbow z liczbą 24 ofert.

Najwięcej najtańszych ofert wakacji w Egipcie proponowały biura TUI Poland (6) i Coral Travel (4), w Grecji przodowały biura TUI Poland (10), Itaka i Rainbow (po 6), w Wyspach Kanaryjskich TUI Poland (10) i Itaka (6), w Turcji TUI Poland (6) i Anex (5), w Tunezji TUI Poland (5) i Rainbow (4), a w Bułgarii TUI Poland (3 oferty).

„W porównaniu z okresem sprzed roku TUI Poland poprawił pozycję w Egipcie, Grecji, w Tunezji, Turcji i Bułgarii, Itaka w Egipcie, Grecji i w Bułgarii, a Rainbow w Tunezji” - zauważają eksperci z Traveldaty.

A dalej przedstawiają tabelę z biurami podróży, które w ostatnim tygodniu oferowały imprezy turystyczne po przekrojowo najkorzystniejszych cenach.

W trzecim zestawieniu dotyczącym sezonu letniego 2027 wobec poprzedniego tygodnia do tabeli wszedł Best Reisen (na pozycję czwartą), a zeszłotygodniową opuściła Nekera. Na czele tabeli ponownie znalazł się TUI Poland, a wiceliderami też ponownie zostały Grecos i TOP Touristik.

Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

Raport zamykają trzy tabele, w których Instytut Badań Rynku Turystycznego ujął biura podróży z podziałem na wyjazdy (siedmiodniowe, all inclusive, z wylotem z Warszawy na pierwszy tydzień sierpnia 2027 roku) do hoteli trzy-, cztero- i pięciogwiazdkowych „z najatrakcyjniejszymi dla klientów średnimi cenami”, czyli takimi, „których średnia cena jest najniższa względem średniej ceny wyjazdów do hoteli danej kategorii gwiazdkowej na danym kierunku”.

Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

Foto: Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

*Opracowanie obejmuje porównanie cen wyjazdów z wylotem w szczycie sezonu letniego 2027 roku, definiowanym jako okres pierwszego tygodnia sierpnia, czyli od 2 do 8 sierpnia. Ceny dla tego okresu zostały zebrane 16 września 2026 roku i zestawione z cenami dla tego samego okresu wylotów zebranymi 9 września 2026 roku, a w zestawieniach cen rok do roku z cenami zebranymi 17 września 2025 roku.