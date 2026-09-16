Spółka Coral Travel Poland, jeden z największych touroperatorów na polskim rynku turystycznym, wykupiła gwarancję ubezpieczeniową na sezon 2026/2027 w towarzystwie ubezpieczeniowym ERGO Reiseversicherung AG oddział w Polsce. Wartość gwarancji to 425 milionów złotych, czyli o 9 procent więcej od dotychczasowej, która opiewała na 390 milionów złotych. Jak zaznacza touroperator, „wzrost ten wynika ze wzrostu liczby klientów podróżujących z Coral Travel Poland”.

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Gwarancja zabezpiecza Klientów Coral Travel Poland zapewniając pokrycie ewentualnych roszczeń, związanych z umowami zawartymi przez Coral Travel Poland w okresie od 17 września 2026 roku do 16 września 2027 roku.

Przedmiotem gwarancji jest pokrycie kosztów powrotu klientów do kraju, w wypadku, gdy organizator turystyki nie zapewni tego powrotu, pokrycie zwrotu wpłat wniesionych przez klientów, w razie, gdy z przyczyn dotyczących organizatora turystyki impreza turystyczna nie zostanie zrealizowana i pokrycie zwrotu części wpłat wniesionych przez klientów za część imprezy turystycznej, która nie zostanie zrealizowana z przyczyn dotyczących organizatora turystyki oraz osób, które działają w jego imieniu – wyjaśnia w komunikacie spółka.

Coral Travel Poland zajmuje w Rankingu Biur Podróży 2026 przygotowanym przez Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata i redakcję serwisu Turystyka.rp.pl trzecie miejsce w kraju pod względem liczby klientów i czwarte pod względem przychodów. W 2025 roku zorganizował wyjazdy dla miliona turystów i miał 3,44 miliarda złotych obrotów.