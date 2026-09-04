Grecos, biuro podróży specjalizujące się w organizowaniu klientom wypoczynku w Grecji i na Cyprze, wykupił gwarancję ubezpieczeniową w polskim oddziale towarzystwa ubezpieczeniowego ERGO Reiseversicherung AG, które ubezpiecza go od dwóch lat.

Wysokość gwarancji opiewa na 130 milionów złotych i obejmuje umowy zawarte z klientami od 17 września 2026 roku do 16 września 2027 roku. Nowa gwarancja jest o 21 procent wyższa niż poprzednia, wystawiona we wrześniu 2025 na kwotę 107 milionów złotych.

Grecos w czołówce najlepszych biur podróży

Gwarancja zgodnie z ustawą zabezpiecza wpłacone przez klientów pieniądze i pokrywa ewentualne koszty powrotu klientów do kraju, w razie ogłoszenia niewypłacalności przez biuro podróży.

Grecos zgodnie z Rankingiem Biur Podróży 2026 jest dziewiątą firmą turystyczną w kraju pod względem wielkości. W zeszłym roku jego obroty z tytułu sprzedaży wycieczek wyniosły 841,2 miliona złotych, a liczba obsłużonych turystów – 232 tysiące. Od lat Grecos szczyci się jedną z najlepszych rentowności w grupie największych touroperatorów. W zeszłym roku wyniosła ona 3,7 procent przy średniej 2,4 procent.

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