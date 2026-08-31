Senegal w ostatnich latach odnotowuje ożywienie sektora turystycznego i wzmacnia swoją pozycję jako jeden z ważniejszych kierunków Afryki Zachodniej. Jak wynika z danych Ministerstwa Turystyki i Rzemiosła Senegalu, w 2024 roku kraj ten odwiedziła rekordowa liczba turystów, 2,26 miliona, a przychody z ruchu turystycznego wzrosły w latach 2019–2024 o około 86 procent – wyjaśnia w komunikacie Itaka.

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Senegal to dzika przyroda, kolonialna architektura, fascynujące krajobrazy

W Senegalu wypoczynek nad Oceanem Atlantyckim łączy się z poznawaniem dzikiej afrykańskiej przyrody i zabytków wpisanych na listę UNESCO – dodaje biuro podróży. – Nasza oferta bazuje na luksusowym, pięciogwiazdkowym hotelu prestiżowej sieci Riu Baobab, który cieszy się świetnymi opiniami. Na start proponujemy również wycieczki objazdowe: „Senegal – w krainie Terangi” i „Senegal – esencja Afryki Zachodniej”. Obie trasy zaplanowano w taki sposób, aby można było odwiedzić zarówno miasta z unikatową kolonialną architekturą, jak i parki narodowe. Wkrótce dodamy kolejne hotele i wycieczki – wyjaśnia cytowany w informacji prasowej wiceprezes Itaki Holdings Piotr Henicz.

Wyjazdy do Senegalu są dostępne w ostatnim etapie przedsprzedaży sezonu zima 2026/2027, trwającej do 30 września 2026 roku. Pierwszy lot biuro podróży zaplanowało na niedzielę 20 grudnia tego roku, a ostatni na 21 marca następnego roku. Bezpośredni przelot z Warszawy zapewni linia Smartwings. Klienci touroperatora mogą lecieć na siedem lub czternaście nocy – zachęca organizator.

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Jak zaznacza Itaka, „Senegal zachwyca różnorodnością, pozwalając podczas jednej podróży połączyć plażowanie, spotkania z dziką przyrodą, odkrywanie ekscytującej historii i kultury kraju. Wybrzeże Atlantyku ma szerokie, piaszczyste plaże, są tu spektakularne zachody słońca i malownicze miejscowości takie jak Saly, Somone, Popenguine czy bardziej zielone Cap Skirring w Casamance. Równie fascynująca jest tutejsza historia i kultura. Senegal ma siedem obiektów wpisanych na listę UNESCO z historyczną wyspą Gorée, kolonialnym miastem Saint-Louis, deltą rzeki Saloum, Parkiem Narodowym Djoudj i Parkiem Narodowym Niokolo-Koba”.

Popularną rozrywką turystów odwiedzających Senegal jest udział w safari w rezerwacie Bandia, gdzie stanowi najłatwiejszą i położoną najbliżej wybrzeża opcję. W rezerwacie Fathala można połączyć tropienie zwierząt z poznawaniem porośniętej mangrowcami delty Saloum, a w Parku Narodowym Niokolo-Koba zobaczyć na wolności lwy, słonie, lamparty, szympansy i liczne gatunki antylop.

Planując podróż do Senegalu warto wiedzieć, że obywatele Polski nie potrzebują wizy do tego kraju, jeśli ich pobyt będzie miał charakter turystyczny i nie przekroczy 90 dni.

Piotr Henicz: Wyznaczamy kierunki egzotycznych podróży

– Nie ustajemy w poszukiwaniu nowości, które zainteresują naszych klientów – mówi Piotr Henicz. – Mocno stawiamy na egzotykę. Jej udział w sprzedaży rośnie, dalekie podróże są coraz bardziej dostępne dla Polaków wraz w wejściem operacji czarterowych, a ostatnio także rosnącej popularności wyjazdów pakietowanych dynamicznie. Obecnie prawie co czwarty nasz klient wybiera kierunek egzotyczny, a przychody ze sprzedaży tych destynacji sięgają jednej trzeciej wszystkich przychodów biura podróży.

– Teraz jako pierwszy polski touroperator oferujemy bezpośrednie połączenie czarterowe do Senegalu w sezonie zimowym. Kierunek ten jest już znany na rynkach zachodnioeuropejskich, w tym we Francji, Belgii, Portugalii, Włoszech czy Hiszpanii. Na polskich turystów czekają zatem nowe doświadczenia i emocje, co kolejny raz potwierdza, że Itaka króluje w odkrywaniu nowych, egzotycznych miejsc – podkreśla Henicz.

Touroperator przypomina zarazem, że to właśnie Itaka organizowała pierwsze na polskim rynku operacje czarterowe do tak popularnych obecnie kierunków jak Zanzibar, Madagaskar, Wyspy Zielonego Przylądka, Malediwy i Oman. Teraz w sprzedaży ma 260 kierunków na całym świecie, z czego ponad 50 to dalekie kraje, określane jako egzotyczne.

Należą do nich: Aruba, Australia, Barbados, Botswana, Brazylia, Chiny, Curaçao, Dominikana, Ekwador, Etiopia, Filipiny, Hong Kong, Indie,Indonezja, Japonia, Kanada, Katar, Kazachstan, Kenia, Kolumbia, Korea Południowa, Kostaryka, Madagaskar, Malediwy, Malezja, Mauritius, Meksyk, Mongolia, Namibia, Nepal, Oman, Peru, Republika Południowej Afryki, Republika Zielonego Przylądka, Reunion, Senegal, Seszele, Singapur, Sri Lanka, Stany Zjednoczone, Tajlandia, Tanzania, Uganda, Uzbekistan, Wietnam, Wyspy Świętego, Tomasza I Książęca, Zimbabwe, Zjednoczone Emiraty Arabskie.