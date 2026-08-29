"Z punktu widzenia klientów zmienia się wyłącznie forma zabezpieczenia – ich środki pozostają chronione tak samo jak dotychczas" - zapewnia touroperator w komunikacie prasowym.

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Nowa gwarancja wyniesie 160,2 miliona złotych, to o ponad 22 milionów złotych więcej niż obecna gwarancja ubezpieczeniowa, której wartość wynosi 138,1 miliona złotych. Tym samym zabezpieczenie finansowe touroperatora wzrośnie o około 16 procent – podkreśla Exim Tours.

Wysokość gwarancji odpowiada 12 procentom prognozowanego przychodu biura podróży w okresie od 31 sierpnia tego roku do 30 sierpnia 2027 roku.

Bankowa gwarancja kolejnym etapem rozwoju Eximu

– Wraz ze wzrostem skali działalności Eximu Tours zwiększamy wysokość zabezpieczenia finansowego. Dla naszych klientów najważniejsze jest, że ich środki są chronione tak samo jak do tej pory. Przejście na gwarancję bankową jest kolejnym etapem rozwoju Eximu i rozwiązaniem, z którego możemy skorzystać dzięki zapleczu i zaangażowaniu naszego właściciela, Grupy REWE – mówi cytowany w komunikacie prezes Eximu Tours Marcin Małysz.

Udzielający touroperatorowi gwarancji NORD/LB to jeden z największych banków regionalnych w Niemczech, o tradycjach sięgających 1765 roku. Pełni funkcję banku krajów związkowych Dolnej Saksonii i Saksonii-Anhalt, a jako bank centralny dla kas oszczędnościowych współpracuje z około 70 regionalnymi instytucjami tego typu. Specjalizuje się w obsłudze klientów korporacyjnych i instytucjonalnych oraz sektora publicznego. Ma przedstawicielstwa w Londynie i Nowym Jorku – wyjaśnia w komunikacie biuro podróży.

Ubezpieczenia dla klientów nadal będą pochodzić z ERGO

Poprzednie gwarancje Exim Tours uzyskiwał w towarzystwie ubezpieczeniowym ERGO Ubezpieczenia Podróży. Jak zapewnia teraz, ubezpieczyciel pozostaje jego strategicznym partnerem w ubezpieczeniach turystycznych dla podróżnych. Exim Tours i ERGO Ubezpieczenia Podróży planują wręcz "zacieśnienie współpracy i rozwój nowych produktów ubezpieczeniowych odpowiadających na potrzeby klientów biura podróży".

Exim Tours to według Rankingu Biur Podróży 2026 szósta pod względem wielkości firma turystyczna w Polsce. W zeszłym roku jej obroty wyniosły 1,1 miliarda złotych, obsłużyła 325,2 tysiąca klientów. Specjalizuje się w oferowaniu klientom wyjazdów pakietowanych dynamicznie i czarterowych.