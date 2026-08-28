Wysokość gwarancji jest podobna do wysokości zabezpieczenia, jakie ten touroperator już miał wykupione u tego samego gwaranta na poprzedni sezon, po tym jak uzupełnił pierwotną sumę gwarancji (440 milionów złotych) o 60 milionów złotych w lipcu tego roku. Uzupełnienie było konieczne w związku z większymi niż firma zakładała rok wcześniej, przychodami ze sprzedaży imprez turystycznych.

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Rainbow kończy więc obecny sezon z gwarancją zabezpieczającą wpłaty klientów do wysokości 500 milionów złotych i zaczyna kolejny rok z nową gwarancją o tej samej sumie.

Obecnie działająca jeszcze gwarancja wygaśnie 16 września tego roku, a nowa zacznie obowiązywać 17 września i będzie aktywna do 16 września 2027 roku.

Nowe zasady w udzielaniu gwarancji touroperatorom

Od tego roku biura podróży mogą poszukiwać kilku gwarantów, a nie jak dotychczas, jednego. Rainbow jednak nie skorzystał z tej możliwości. Jedyną firmą, która udzieliła mu gwarancji jest wspomniane TU Europa.

Drugą nowością i ułatwieniem jest możliwość skorzystania z poręczenia Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, który dysponuje Turystycznym Funduszem Pomocowym, czyli pieniędzmi, jakie w formie składek od każdej sprzedanej imprezy wpłacają sami organizatorzy. Według ostatnich danych Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego na koncie TFP znajdowało się na koniec czerwca ponad 440 milionów złotych.

Jak zabezpieczona jest gwarancja ubezpieczeniowa Rainbowa?

Rainbow skorzystał z nowej szansy. Tak ogromną sumę gwarancji zabezpieczył na kilka sposobów: gwarancją bankową z kaucją w postaci zdeponowanej gotówki, zastawami finansowymi i rejestrowymi na środkach zgromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych, właśnie poręczeniem udzielonym przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, wekslem własnym in blanco z klauzulą "bez protestu" wraz z deklaracją wekslową i oświadczeniem o poddaniu się egzekucji z całego majątku w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego.

Gwarancja służy zabezpieczeniu pieniędzy wpłacanych na wyjazdy z biurem podróży przez jego klientów. W razie niewypłacalności firmy, z tych pieniędzy pokryte zostaną koszty kontynuowania imprezy turystycznej lub koszty powrotu do kraju (w tym koszty transportu i zakwaterowania), zwrot całych wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną lub części wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną odpowiadającą części imprezy turystycznej.

Biuro podróży Rainbow to trzecie pod względem wielkości przychodów biuro podróży w Polsce i czwarte, jeśli mierzyć liczbą klientów – pokazuje Ranking Biur Podróży 2026.