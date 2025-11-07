Nowe korzyści i nowe obowiązki biur podróży – Sejm zmienił ustawę o imprezach turystycznych







„Organizator turystyki (…) wykonując obowiązek (...), jest obowiązany udzielać podróżnym

informacji o wszystkich obowiązujących w chwili zawierania umowy gwarancjach, uwzględniając w szczególności informacje o sposobie dochodzenia roszczeń z tych gwarancji (...) oraz o podmiocie, do którego należy kierować roszczenia”.

Turystyczny Fundusz Pomocowy poręczy za touroperatora

Drugą nowością jest możliwość uzyskania przez biuro podróży w procesie zapewniania sobie gwarancji poręczenia Turystycznego Funduszu Pomocowego. W tym funduszu zgromadzono już 385 milionów złotych. Pieniądze służą jako zabezpieczenie na wypadek szczególnych sytuacji, jakie mogłyby spotkać branżę turystyki wyjazdowej – konflikty zbrojne, katastrofy naturalne lub kolejna pandemia – w wyniku których biura podróży musiałyby odwoływać masowo zaplanowane imprezy turystyczne i zwracać klientom zaliczki lub całe wpłacone kwoty. Ze środków z TFP można wtedy skorzystać w formie pożyczki. Dotychczas środki z TFP uruchamiano dwa razy – raz po wybuchu wojny na Ukrainie, a drugi raz po powodzi na Dolnym Śląsku. Ale były to znikome kwoty, a ściślej rzecz biorąc, za drugim razem żadne biuro nie zwróciło się o taką pożyczkę.

Branża turystyczna wyszła więc z założenia, że pieniądze, które wpłaciły biura podróży mogłyby pracować na ich rzecz. Ministerstwo Sportu i Turystyki zgodziło się z tym i wpisało do projektu zmian w ustawie możliwość udzielania poręczeń dużym firmom starającym się o duże gwarancje. Chodzi o touroperatorów, którzy potrzebują gwarancji w wysokości co najmniej 250 tysięcy euro (ponad milion złotych). Jest ich w Polsce około 200 na około 5500 zarejestrowanych organizatorów turystyki.

W projekcie zmian w ustawie o imprezach turystycznych zapisano generalne zasady udzielania przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny takich poręczeń. Poręczenia odciążą budżety organizatorów. Uwolnią zamrożoną dotąd gotówkę, poprawią tym samym płynność firm, a co za tym idzie pozwolą się lepiej rozwijać i działać stabilnie, co z kolei ma się przełożyć na jeszcze większe bezpieczeństwo i korzyści ich klientów – wskazywało Ministerstwo Sportu i Turystyki w uzasadnieniu do projektu.

Więcej informacji dokąd i za ile poleci na wycieczkę klient biura podróży

Trzecią zmianą, jaką niesie uchwalona dzisiaj ustawa jest rozszerzenie obowiązku informowania przez biura podróży o organizowanych wyjazdach. Obecnie składają one raz w miesiącu Turystycznemu Funduszowi Gwarancyjnemu deklaracje, w których podają jedynie dane o liczbie sprzedanych wycieczek, ich terminie i ich charakterze (z wykorzystaniem czarteru, z użyciem innego środka transportu lub impreza krajowa), co służy obliczaniu składek. Nowy obowiązek będzie wymagał podania też ceny imprezy i kierunku wyjazdu („kraj i miejscowość albo kraj i trasę wykonania umowy”) i jego terminu.