Raś: Mój dekalog spraw do załatwienia w turystyce. "Jak ugrzęzną, podam się do dymisji"

Wiceminister sportu i turystyki odpowiedzialny za turystykę Ireneusz Raś przedstawił listę dziesięciu spraw, które chciałby zrealizować podczas swojego urzędowania. Zrobił to ostatniego dnia Kongresu "Turystyka przyszłości", który toczył się od środy w Kołobrzegu.

Zamykając spotkanie, w którym wzięło udział ponad 500 przedstawicieli branży turystycznej, ekspertów i samorządowców, ogłosił listę dziesięciu spraw, którymi chciałby się zająć podczas swojego urzędowania (formalnie za turystykę jest odpowiedzialny w resorcie od 15 września).

Ośmiu ekspertów doradzi ministrowi w sprawie turystyki

Przypomnijmy, że drugiego dnia obrad jego lista obejmowała sześć punktów. Jak przyznał, rozszerzył ją po rozmowach z branżą turystyczną w trakcie Kongresu. Na liście znalazły się między innymi takie problemy jak zaktualizowanie ustawy o usługach hotelarskich, wprowadzenie do polskiego prawa unijnych zasad najmu krótkoterminowego czy uchwalenie możliwości pobierania przez gminy opłaty turystycznej.

Jeden z punktów tego swojego programu zrealizował od razu – powołał radę ekspertów, którzy zgodzili się doradzać mu w sprawach turystyki. Wybrał kilka osób, reprezentujących różne środowiska i segmenty turystyki. Potwierdziły się nasze nieoficjalne informacje sprzed kilku dni, kto znajdzie się w tym składzie.