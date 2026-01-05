Aktualizacja: 05.01.2026 11:54 Publikacja: 05.01.2026 09:20
Informacja o darmowych karnetach przyciągnęła uwagę narciarzy
Foto: Filip Frydrykiewicz
Francuska gmina Saint-Colomban-des-Villards położona w regionie Sabaudii, podjęła bezprecedensową decyzję w kontekście zarządzania turystyką zimową. Władze samorządowe ogłosiły, że w sezonie narciarskim 2025/2026 wszystkie karnety narciarskie będą bezpłatne. Decyzja ta nie wynika jednak ze strategii promocyjnej, jak można by sądzić, ale z chłodnej kalkulacji - pisze hiszpański portal branży turystycznej Tourinews.
Jak wyjaśnia ratusz, który odpowiada za zarządzanie lokalną stacją narciarską, koszty bezpośrednio związane ze sprzedażą karnetów przewyższałyby potencjalne przychody. Utrzymanie systemu sprzedaży, kas i obsługi administracyjnej kosztowałoby w sezonie 36–41 tysięcy euro, podczas gdy szacowane wpływy ze sprzedaży karnetów wyniosłyby jedynie około 18 tysięcy euro. W tej sytuacji dalsze pobieranie opłat oznaczałoby powiększanie i tak już dużego deficytu operacyjnego gminy.
Zamiast całkowicie zamykać ośrodek, władze zdecydowały się więc na kompromisowe rozwiązanie. Ograniczyły czynny teren narciarski, a do dyspozycji zjeżdżających pozostawiły trzy wyciągi: „Ourson”, „Épinette” i „Rogemont”. Bezpłatny dostęp do tras będzie obowiązywał w okresie ferii szkolnych i w weekendy, od 20 grudnia 2025 roku do 8 marca 2026 roku.
Burmistrz Saint-Colomban-des-Villards Pierre-Yves Bonnivard, podkreśla, że jest to rozwiązanie przejściowe, obowiązujące wyłącznie w najbliższym sezonie. Dotychczasowy operator stacji, spółka Savoie Stations Domaines Skiables, nie zdecydował się na przedłużenie umowy, a nowy przetarg nie przyniósł żadnych ofert. W efekcie zarządzanie ośrodkiem przejęła gmina, która postawiła na wariant pozwalający utrzymać aktywność turystyczną regionu.
Jak zauważa burmistrz, decyzja już przynosi pozytywne skutki lokalnej gospodarce. Zdjęcie z narciarzy opłat zwiększyło zainteresowanie miejscowością, co widać po dużym wzroście rezerwacji noclegów. Część obiektów turystycznych odnotowała pełne obłożenie w okresie świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku.
Przykład Saint-Colomban-des-Villards pokazuje, że w obliczu rosnących kosztów utrzymania małe ośrodki narciarskie w Europie coraz częściej sięgają po niestandardowe rozwiązania, by zachować swoją konkurencyjność i lokalną dynamikę gospodarczą – komentuje portal.
