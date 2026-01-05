Reklama

Francuska stacja narciarska daje karnety za darmo. I to się jej opłaca

Niewielka miejscowość narciarska zaskakuje branżę turystyczną. Saint-Colomban-des-Villardsw Sabaudii oferuje bezpłatne karnety narciarskie. Wcale nie po to, by przyciągnąć turystów, ale by zmniejszyć swoje straty finansowe.

Publikacja: 05.01.2026 09:20

Informacja o darmowych karnetach przyciągnęła uwagę narciarzy

Foto: Filip Frydrykiewicz

Marzena Buczkowska-German

Francuska gmina Saint-Colomban-des-Villards położona w regionie Sabaudii, podjęła bezprecedensową decyzję w kontekście zarządzania turystyką zimową. Władze samorządowe ogłosiły, że w sezonie narciarskim 2025/2026 wszystkie karnety narciarskie będą bezpłatne. Decyzja ta nie wynika jednak ze strategii promocyjnej, jak można by sądzić, ale z chłodnej kalkulacji - pisze hiszpański portal branży turystycznej Tourinews.

Bardziej opłaca się wpuścić narciarzy na stoki za darmo

Jak wyjaśnia ratusz, który odpowiada za zarządzanie lokalną stacją narciarską, koszty bezpośrednio związane ze sprzedażą karnetów przewyższałyby potencjalne przychody. Utrzymanie systemu sprzedaży, kas i obsługi administracyjnej kosztowałoby w sezonie 36–41 tysięcy euro, podczas gdy szacowane wpływy ze sprzedaży karnetów wyniosłyby jedynie około 18 tysięcy euro. W tej sytuacji dalsze pobieranie opłat oznaczałoby powiększanie i tak już dużego deficytu operacyjnego gminy.

Zamiast całkowicie zamykać ośrodek, władze zdecydowały się więc na kompromisowe rozwiązanie. Ograniczyły czynny teren narciarski, a do dyspozycji zjeżdżających pozostawiły trzy wyciągi: „Ourson”, „Épinette” i „Rogemont”. Bezpłatny dostęp do tras będzie obowiązywał w okresie ferii szkolnych i w weekendy, od 20 grudnia 2025 roku do 8 marca 2026 roku.

Burmistrz Saint-Colomban-des-Villards Pierre-Yves Bonnivard, podkreśla, że jest to rozwiązanie przejściowe, obowiązujące wyłącznie w najbliższym sezonie. Dotychczasowy operator stacji, spółka Savoie Stations Domaines Skiables, nie zdecydował się na przedłużenie umowy, a nowy przetarg nie przyniósł żadnych ofert. W efekcie zarządzanie ośrodkiem przejęła gmina, która postawiła na wariant pozwalający utrzymać aktywność turystyczną regionu.

Darmowe karnety dla narciarzy to reklama dla miejscowości

Jak zauważa burmistrz, decyzja już przynosi pozytywne skutki lokalnej gospodarce. Zdjęcie z narciarzy opłat zwiększyło zainteresowanie miejscowością, co widać po dużym wzroście rezerwacji noclegów. Część obiektów turystycznych odnotowała pełne obłożenie w okresie świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku.

Przykład Saint-Colomban-des-Villards pokazuje, że w obliczu rosnących kosztów utrzymania małe ośrodki narciarskie w Europie coraz częściej sięgają po niestandardowe rozwiązania, by zachować swoją konkurencyjność i lokalną dynamikę gospodarczą – komentuje portal.

Źródło: rp.pl

