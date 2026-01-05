Francuska gmina Saint-Colomban-des-Villards położona w regionie Sabaudii, podjęła bezprecedensową decyzję w kontekście zarządzania turystyką zimową. Władze samorządowe ogłosiły, że w sezonie narciarskim 2025/2026 wszystkie karnety narciarskie będą bezpłatne. Decyzja ta nie wynika jednak ze strategii promocyjnej, jak można by sądzić, ale z chłodnej kalkulacji - pisze hiszpański portal branży turystycznej Tourinews.

Bardziej opłaca się wpuścić narciarzy na stoki za darmo

Jak wyjaśnia ratusz, który odpowiada za zarządzanie lokalną stacją narciarską, koszty bezpośrednio związane ze sprzedażą karnetów przewyższałyby potencjalne przychody. Utrzymanie systemu sprzedaży, kas i obsługi administracyjnej kosztowałoby w sezonie 36–41 tysięcy euro, podczas gdy szacowane wpływy ze sprzedaży karnetów wyniosłyby jedynie około 18 tysięcy euro. W tej sytuacji dalsze pobieranie opłat oznaczałoby powiększanie i tak już dużego deficytu operacyjnego gminy.

Zamiast całkowicie zamykać ośrodek, władze zdecydowały się więc na kompromisowe rozwiązanie. Ograniczyły czynny teren narciarski, a do dyspozycji zjeżdżających pozostawiły trzy wyciągi: „Ourson”, „Épinette” i „Rogemont”. Bezpłatny dostęp do tras będzie obowiązywał w okresie ferii szkolnych i w weekendy, od 20 grudnia 2025 roku do 8 marca 2026 roku.

Burmistrz Saint-Colomban-des-Villards Pierre-Yves Bonnivard, podkreśla, że jest to rozwiązanie przejściowe, obowiązujące wyłącznie w najbliższym sezonie. Dotychczasowy operator stacji, spółka Savoie Stations Domaines Skiables, nie zdecydował się na przedłużenie umowy, a nowy przetarg nie przyniósł żadnych ofert. W efekcie zarządzanie ośrodkiem przejęła gmina, która postawiła na wariant pozwalający utrzymać aktywność turystyczną regionu.