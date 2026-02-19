Grecja na zimę? Dlaczego nie? Z Polski poleci tam ponad 50 procent więcej samolotów

Zimą w Grecji bywają temperatury wiosenne
Grecja coraz lepiej przyciąga turystów po tradycyjnym sezonem letnim. Jak informuje Greek Travel Pages, powołując się na dane INSETE, instytutu badawczego Greckiej Konfederacji Turystyki SETE, od stycznia do marca tego roku liczba miejsc w samolotach do Grecji wzrośnie o 9,8 procent, porównując rok do roku, do 3,58 miliona miejsc.
Na tle innych rynków szczególnie wyróżnia się Polska. Z danych AirData wynika, że liczba miejsc oferowanych na trasach Polska–Grecja zwiększy się o 51,6 procent – z 84,9 do 128,7 tysięcy. To największa dynamika z wszystkich analizowanych rynków i sygnał rosnącego zainteresowania Grecją jako kierunkiem zimowym i wczesnowiosennym – zauważają badacze.
Dla porównania, na największym rynku niemieckim wzrost wynosi 5,6 procent (do 482,9 tysięcy miejsc), we Włoszech 6,8 procent, a w Wielkiej Brytanii 5,3 procent.
Wysokie tempo wzrostu obok Polski notują również Hiszpania (25,7 procent), Francja (13 procent) i Izrael (11 procent). Dane te potwierdzają, że to rynki wschodzące – w tym Polska – napędzają rozwój ruchu poza sezonem.
Pozytywnym sygnałem jest także odbicie w lutym, tradycyjnie najsłabszym miesiącu roku. W tym okresie liczba miejsc lotniczych do Grecji wzrośnie generalnie o 7,6 procent, do ponad 1,05 miliona, co wskazuje na stopniową zmianę wzorców podróżowania.
Co istotne, wzrost nie ogranicza się do Aten i Salonik. Choć stołeczne lotnisko obsłuży niemal 2,94 miliona miejsc (+8,3 procent), a Saloniki 534 tysięcy (+5,4 procent), to największą dynamikę notują porty regionalne. Heraklion, Korfu i Rodos zwiększają ofertę aż o ponad 200 procent, Kos o 125,9 procent, Kalamata o 61,4 procent, a Zakintos o 45,1 procent.
Tak silny wzrost ruchu w regionach pokazuje z kolei, że zimowa i wiosenna turystyka w Grecji przestaje być domeną wyłącznie największych hubów.
Dla branży turystycznej w Polsce oznacza to nowe możliwości w zakresie całorocznej oferty, city breaków i wyjazdów poza wysokim sezonem letnim.
Pierwsze sale nowego, oczekiwanego od lat flagowego muzeum Egiptu, zostały udostępnione zwiedzającym. Na razie t...
W ubiegłym roku niemiecka turystyka przyjazdowa zanotowała niewielki spadek, w tym roku zacznie znowu rosnąć – p...
Dla niemal 60 procent Polaków kluczowym kryterium wyboru miejsca na wakacje jest jego „fotogeniczność”. Trend te...
Administracja prezydenta Donalda Trumpa miała uzależnić przekazanie 16 miliardów dolarów na modernizację Korytar...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas