Reklama

Grecja na zimę? Dlaczego nie? Z Polski poleci tam ponad 50 procent więcej samolotów

Polska jest najszybciej rosnącym rynkiem, jeśli chodzi o zimowe loty do Grecji. Liczba zaplanowanych lotów w pierwszym kwartale 2026 roku jest większa rok do roku o 51,6 procent – policzył instytut badawczy INSETE.

Publikacja: 19.02.2026 01:38

Zimą w Grecji bywają temperatury wiosenne

Zimą w Grecji bywają temperatury wiosenne

Foto: PAP/Abaca, AA/ABACA

Marzena Buczkowska-German

Grecja coraz lepiej przyciąga turystów po tradycyjnym sezonem letnim. Jak informuje Greek Travel Pages, powołując się na dane INSETE, instytutu badawczego Greckiej Konfederacji Turystyki SETE, od stycznia do marca tego roku liczba miejsc w samolotach do Grecji wzrośnie o 9,8 procent, porównując rok do roku, do 3,58 miliona miejsc.

Turystów z Polski przybywa w Grecji dużo szybciej niż innych krajów

Na tle innych rynków szczególnie wyróżnia się Polska. Z danych AirData wynika, że liczba miejsc oferowanych na trasach Polska–Grecja zwiększy się o 51,6 procent – z 84,9 do 128,7 tysięcy. To największa dynamika z wszystkich analizowanych rynków i sygnał rosnącego zainteresowania Grecją jako kierunkiem zimowym i wczesnowiosennym – zauważają badacze.

Dla porównania, na największym rynku niemieckim wzrost wynosi 5,6 procent (do 482,9 tysięcy miejsc), we Włoszech 6,8 procent, a w Wielkiej Brytanii 5,3 procent.

Wysokie tempo wzrostu obok Polski notują również Hiszpania (25,7 procent), Francja (13 procent) i Izrael (11 procent). Dane te potwierdzają, że to rynki wschodzące – w tym Polska – napędzają rozwój ruchu poza sezonem.

Pozytywnym sygnałem jest także odbicie w lutym, tradycyjnie najsłabszym miesiącu roku. W tym okresie liczba miejsc lotniczych do Grecji wzrośnie generalnie o 7,6 procent, do ponad 1,05 miliona, co wskazuje na stopniową zmianę wzorców podróżowania.

Reklama
Reklama

Ateny, Saloniki i wyspy coraz częściej przyjmują zimą turystów

Co istotne, wzrost nie ogranicza się do Aten i Salonik. Choć stołeczne lotnisko obsłuży niemal 2,94 miliona miejsc (+8,3 procent), a Saloniki 534 tysięcy (+5,4 procent), to największą dynamikę notują porty regionalne. Heraklion, Korfu i Rodos zwiększają ofertę aż o ponad 200 procent, Kos o 125,9 procent, Kalamata o 61,4 procent, a Zakintos o 45,1 procent.

Tak silny wzrost ruchu w regionach pokazuje z kolei, że zimowa i wiosenna turystyka w Grecji przestaje być domeną wyłącznie największych hubów.

Dla branży turystycznej w Polsce oznacza to nowe możliwości w zakresie całorocznej oferty, city breaków i wyjazdów poza wysokim sezonem letnim.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Europa Grecja Turystyka
Jedną z atrakcji muzeum są wielkie schody
Zanim Wyjedziesz
Wielkie Muzeum Egipskie otwarte. Na razie na próbę
AI to test dojrzałości operacyjnej firm
Materiał Promocyjny
AI to test dojrzałości operacyjnej firm
Według prognoz Niemieckiej Centrali Turystyki liczba noclegów zagranicznych turystów w Niemczech wzr
Nowe Trendy
Niemcy: Mieliśmy słabszy rok, ale wciąż jesteśmy w turystycznej lidze mistrzów
Prawie 60 procent Polaków chce, aby miejsca ich wypoczynku dobrze wyglądały na zdjęciach publikowany
Nowe Trendy
Turyści polują na „lajki”. Fotogeniczność celu podróży ważna dla zdjęć na Instagram
Według amerykańskich mediów Donald Trump chciał nazwać swoim imieniem port lotniczy Waszyngton-Dulle
Nowe Trendy
Czy Amerykanie będą odlatywać z lotniska imienia Trumpa i odjeżdżać z dworca Trumpa?
Ikona miejskiego stylu życia w centrum Gdańska
Materiał Promocyjny
Ikona miejskiego stylu życia w centrum Gdańska
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama