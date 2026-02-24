Stół z jedzeniem
„To produkt typu smart travel odpowiadający na potrzeby podróżników, którzy cenią sobie kontrolę i możliwość wyboru, szukają ofert budżetowych czy mają specjalistyczne potrzeby żywieniowe” - zachwala touroperator. Self catering ma być przeciwieństwem all inclusive. Z angielskiego można tłumaczyć ten termin jako samoobsługę w kwestii wyżywienia.
To produkt, który jest znany na rynkach zachodnich, szczególnie w Wielkiej Brytanii, gdzie self catering jest jedną z najczęściej wybieranych form – czytamy w komunikacie eSky.pl, informującym o nowym produkcie.
– Dotychczas touroperatorzy traktowali self catering marginalnie, jedynie jako jeden z elementów wyposażenia pokoju – mówi cytowana w komunikacie menedżerka ds. propozycji produktu w Grupie eSky Magdalena Gruca. – My w eSky Group widzimy rosnącą potrzebę wprowadzenia tej opcji wyżywienia jako pełnoprawnego produktu. Coraz więcej podróżników odchodzi bowiem od klasycznego all inclusive. Powodów jest wiele – wolność i swoboda wyboru form jedzenia, poszukiwanie oszczędności, pasja do samodzielnego gotowania czy specjalistyczne diety. Te apartamenty mają najczęściej jedną lub dwie sypialnie i mogą pomieścić całą rodzinę, nawet sześć osób. Od końca 2025 roku wprowadziliśmy kilka tysięcy miejsc noclegowych z self catering do naszej oferty i już widzimy, że zapotrzebowanie na nie jest bardzo duże.
„Self catering to świadomy wybór nowoczesnego stylu podróżowania (…), z większą prywatnością. Połączenie takiego apartamentowego hotelu z lotem w ramach dynamicznego pakietowania otwiera przed turystami z Polski jeszcze więcej możliwości elastycznego dostosowania podróży do własnych potrzeb. Nowa opcja w eSky.pl daje możliwość autentycznego doświadczania lokalnych smaków według swojego planu – jedząc śniadanie w pokoju, obiad w restauracji, a kolację np. w formie street food” – czytamy w komunikacie.
