Rainbow ogłasza cztery nowe kierunki. „Tytuł króla egzotyki zobowiązuje”

Meksyk od destylarni do piramid

Leżące nad Zatoką Banderas Puerto Vallarta słynie z jednych z najpiękniejszych plaż na świecie, a zatoka z wielorybów, które można podziwiać między grudniem a marcem. Można nocować tam zarówno w hotelach w kolonialnym stylu, rozłożonych wzdłuż długiej, białej plaży, jak i w nowoczesnych resortach z all inclusive na zachęcającej do wypoczywania Riwierze Nayarit

„Na podróżujących czeka górskie pasmo Sierra Madre, które można podziwiać wprost z plaży, a widowiskowy rytuał tancerzy wpisany na listę UNESCO, voladores de papantla, zachwyci nawet najbardziej wymagających. Grudzień–luty to najlepszy czas na wypoczynek w Puerto Vallarta – wówczas temperatura w ciągu dnia utrzymuje się na poziomie 26–28 stopni Celsjusza i jest to najchłodniejszy okres w tym regionie w ciągu roku. Co więcej, zimą opady deszczu są tam bardzo rzadkie, a temperatura wody w oceanie sięga 27 stopni Celsjusza” – czytamy w opisie biura podróży.

Z Rainbowem będzie można spędzić w Puerto Vallarta czas na wczasach lub pojechać na wycieczkę objazdową, albo połączyć jedno z drugim. Każda wycieczka objazdowa będzie prowadziła przez miasto Tequila, w którym turyści degustują w destylarni lokalny alkohol, a także do Mexico City i do piramid Teotihuacán.

Malezyjskie miasto z listy UNESCO

Kolejną egzotyczną nowością Rainbowa będzie Penang, malezyjska wyspa, łącząca tętniące życiem, wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO miasto George Town, z dzikimi ścieżkami prowadzącymi przez dżunglę, zapachami orientalnych przypraw i kadzideł i plażami wybrzeża Morza Andamańskiego. „Spacer ulicami George Town to jak podróż przez wieki – od chińskich świątyń i historycznych domów na wodzie, przez indyjskie sklepy i meczety, po kolonialne brytyjskie fasady. Miasto słynie z najlepszych ulicznych knajpek w Azji Południowo-Wschodniej czy też charakterystycznego street artu” – zachwala touroperator.

Wycieczki objazdowe w ofercie Rainbow obejmują m.in. Malakkę, Kuala Lumpur, Singapur i indonezyjską Sumatrę z Jeziorem Toba, miastem Medan i Bukit Lawang. „Można wybrać się też na wyprawę śladami orangutanów, czy też odwiedzić ośrodek ochrony tych zwierząt w Bukit Merah. W poszukiwaniu miejsc, w których króluje natura, warto zobaczyć Góry Camerona, słynące z plantacji herbaty, jeden z najstarszych lasów deszczowych na świecie w Parku Narodowym Taman Negara, dzikie kaskady, mosty zawieszone w koronach drzew. W Penang warto wjechać kolejką na Penang Hill i odwiedzić rezerwat przyrody The Habitat z panoramicznymi widokami na wyspę i dżunglę” - czytamy w opisie.