Rainbow ogłasza cztery nowe kierunki. „Tytuł króla egzotyki zobowiązuje”

Kostaryka słynie z bogactwa fauny i flory i ze wspaniały krajobrazów
Wszystkie zamierza uruchomić w sezonie zima 2026/2027.
Jak czytamy w komunikacie prasowym touroperatora, „wkrótce rozpocznie [on] sprzedaż wycieczek objazdowych i wczasów na sezon zima 2026/2027. W ofercie pełnej egzotyki nie zabraknie nowości – Rainbow zapowiada pojawienie się aż czterech perełek dla fanów dalekich podróży”.
– Rośnie zainteresowanie podróżami, także zimą – mówi prezes Rainbowa Maciej Szczechura. – Zobowiązuje nas to do rozwijania oferty, która stwarza naszym klientom możliwość odkrywania nowych miejsc. Stąd pojawią się meksykańskie nastrojowe miasto Puerto Vallarta, Kostaryka, malezyjski region Penang i wietnamski półwysep Mui Ne. Każdy z tych kierunków ma wiele do zaoferowania łowcom przygód, poszukiwaczom dziewiczego oblicza natury i miłośnikom słońca i spokoju – dodaje.
Jak dodaje, biuro podróży wszędzie tam będzie latać z Polski bezpośrednio dreamlinerem LOT-u.
Leżące nad Zatoką Banderas Puerto Vallarta słynie z jednych z najpiękniejszych plaż na świecie, a zatoka z wielorybów, które można podziwiać między grudniem a marcem. Można nocować tam zarówno w hotelach w kolonialnym stylu, rozłożonych wzdłuż długiej, białej plaży, jak i w nowoczesnych resortach z all inclusive na zachęcającej do wypoczywania Riwierze Nayarit
„Na podróżujących czeka górskie pasmo Sierra Madre, które można podziwiać wprost z plaży, a widowiskowy rytuał tancerzy wpisany na listę UNESCO, voladores de papantla, zachwyci nawet najbardziej wymagających. Grudzień–luty to najlepszy czas na wypoczynek w Puerto Vallarta – wówczas temperatura w ciągu dnia utrzymuje się na poziomie 26–28 stopni Celsjusza i jest to najchłodniejszy okres w tym regionie w ciągu roku. Co więcej, zimą opady deszczu są tam bardzo rzadkie, a temperatura wody w oceanie sięga 27 stopni Celsjusza” – czytamy w opisie biura podróży.
Z Rainbowem będzie można spędzić w Puerto Vallarta czas na wczasach lub pojechać na wycieczkę objazdową, albo połączyć jedno z drugim. Każda wycieczka objazdowa będzie prowadziła przez miasto Tequila, w którym turyści degustują w destylarni lokalny alkohol, a także do Mexico City i do piramid Teotihuacán.
Kolejną egzotyczną nowością Rainbowa będzie Penang, malezyjska wyspa, łącząca tętniące życiem, wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO miasto George Town, z dzikimi ścieżkami prowadzącymi przez dżunglę, zapachami orientalnych przypraw i kadzideł i plażami wybrzeża Morza Andamańskiego. „Spacer ulicami George Town to jak podróż przez wieki – od chińskich świątyń i historycznych domów na wodzie, przez indyjskie sklepy i meczety, po kolonialne brytyjskie fasady. Miasto słynie z najlepszych ulicznych knajpek w Azji Południowo-Wschodniej czy też charakterystycznego street artu” – zachwala touroperator.
Wycieczki objazdowe w ofercie Rainbow obejmują m.in. Malakkę, Kuala Lumpur, Singapur i indonezyjską Sumatrę z Jeziorem Toba, miastem Medan i Bukit Lawang. „Można wybrać się też na wyprawę śladami orangutanów, czy też odwiedzić ośrodek ochrony tych zwierząt w Bukit Merah. W poszukiwaniu miejsc, w których króluje natura, warto zobaczyć Góry Camerona, słynące z plantacji herbaty, jeden z najstarszych lasów deszczowych na świecie w Parku Narodowym Taman Negara, dzikie kaskady, mosty zawieszone w koronach drzew. W Penang warto wjechać kolejką na Penang Hill i odwiedzić rezerwat przyrody The Habitat z panoramicznymi widokami na wyspę i dżunglę” - czytamy w opisie.
Biuro podróży dodaje też, że plaże Penang, otoczone tropikalną roślinnością, pozwalają odpoczywać w ciszy, podziwiając widok Morza Andamańskiego. „Połączenie wielokulturowej historii, wyśmienitej kuchni i bujnej natury sprawia, że kierunek ten doskonale łączy zwiedzanie z relaksem – niezależnie od preferowanego stylu podróżowania”.
Wycieczki na wyspę z Warszawy będą realizowane od listopada 2026 roku do marca 2027 roku
Jako oaza spokoju, a zarazem raj dla miłośników sportów wodnych, najlepsze miejsce w Wietnamie na naukę kitesurfingu i windsurfingu, przedstawiane jest też Mui Ne.
– Dobierając nowe kierunki zadbaliśmy o szczególną różnorodność i unikatowość krajobrazów tak, by każdy mógł znaleźć coś dla siebie. I tak dla poszukujących iście azjatyckiego klimatu i spokoju, a także dla miłośników sportów wodnych dodajemy loty do Mui Ne. Rosnąca w ostatnich latach popularność azjatyckich kierunków daje nadzieję, że nasi klienci zainteresują się również tą destynacją – dodaje Szczechura.
Na szczególną uwagę w tym regionie zasługują Białe i Czerwone Wydmy, stanowiące jedne z najbardziej rozpoznawalnych widoków Wietnamu – idealne do podziwiania wschodów słońca i organizowania sesji fotograficznych. Mui Ne, które w odróżnieniu od innego popularnego wietnamskiego kierunku, wyspy Phu Quoc, leży na kontynencie stałym, co stwarza turystom możliwość uczestniczenia w wycieczkach objazdowych, bez konieczności odbywania lotów po Wietnamie.
A co można powiedzieć o Kostaryce? „Kraj szczęścia, kawy, bujnej natury, w którym aż jedna czwarta terytorium to parki narodowe i rezerwaty”.
Rainbow jako pierwszy touroperator w Polsce oferuje bezpośrednie czartery z Warszawy i Katowic do Liberii w regionie Guanacaste w tym kraju.
Turyści będą mogli wybrać jeden z kilku programów wycieczek objazdowych („w tym: kawowa odsłona kraju, wulkany, lasy chmurowe, wodospady i trasy łączone z Panamą i Nikaraguą”) albo wypoczynek w najsłoneczniejszej prowincji Kostaryki, resorty all inclusive przy plaży, spa, baseny, surfing w Tamarindo. „A wszystko to w towarzystwie leniwców, tukanów, papug, kolibrów i żółwi morskich w Parku Narodowym Las Baulas” – zapewnia touroperator.
„Kostaryka, zwana Szwajcarią Ameryki, to kierunek doskonały na pierwszą wyprawę do Ameryki Łacińskiej ze względu na wyjątkowe bezpieczeństwo, jakie zapewniają władze tego kraju, na tle innych państw regionu”.
Pełną ofertę wycieczek na sezon zimowy 2026/2027 Rainbow udostępni 26 lutego.
