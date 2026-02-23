Coral Travel stawia na Egipt. Milion turystów w planach, dynamiczny rozwój Marsa Alam

Egipt staje się kluczowym kierunkiem w ofercie Grupy Coral Travel
Egipt staje się strategicznym filarem rozwoju Grupy Coral Travel. Jak informuje niemiecki portal branżowy Reise vor-9, koncern planuje w perspektywie najbliższych lat zwiększyć liczbę klientów wysyłanych do tego kraju do miliona rocznie.
Według danych przedstawionych przez dyrektora zarządzającego Coral Travel Koraya Çavdira, już w 2025 roku do Egiptu wyjechało 850 tysięcy turystów z 15 rynków źródłowych. Około 170 tysięcy z nich pochodziło z obszaru niemieckojęzycznego, obejmującego Niemcy, Austrię i Szwajcarię. To właśnie rynek DACH ma odgrywać kluczową rolę w dalszej ekspansji.
Grupa Coral Travel, działająca – według jej własnych danych – na 22 rynkach, określa Egipt mianem „jednego z najważniejszych motorów wzrostu”. Çavdir podkreśla, że kraj nad Nilem to „strategiczny rynek z ogromnym potencjałem, szczególnie dla Niemiec i całego regionu DACH”.
Wzrost sprzedaży ma być oparty nie tylko na zwiększonym popycie, lecz także na wieloletnich strukturach operacyjnych budowanych w Egipcie. Grupa działa tam od ponad 25 lat, co, jak zaznacza Çavdir, przekłada się na stabilne partnerstwa oraz sprawdzone zaplecze organizacyjne.
Kluczowym elementem modelu biznesowego jest własna agencja incomingowa Odeon Tours, odpowiedzialna za realizację świadczeń na miejscu. To ona koordynuje operacje, kontrolę jakości oraz obsługę klientów w całym łańcuchu podróży – od przylotu po powrót.
Taka struktura pozwala touroperatorowi zachować większą kontrolę nad produktem i elastycznie reagować na zmiany rynkowe. W kontekście rosnącej konkurencji cenowej i oczekiwań jakościowych klientów z Europy Zachodniej jest to istotny element przewagi konkurencyjnej.
Równolegle z rosnącą sprzedażą Coral Travel inwestuje w rozwój produktów. Jak wynika z informacji podanych przez Reise vor-9, oferta hotelowa ma być rozszerzana we wszystkich segmentach cenowych, przy jednoczesnym nacisku na jakość i zróżnicowane koncepty wypoczynku.
Szczególne znaczenie ma rozwój segmentu premium. W planach znajdują się nowe i rozbudowane koncepcje hoteli pięciogwiazdkowych, w tym obiekty działające pod własnymi markami grupy oraz oferty ekskluzywne. Celem jest przyciągnięcie bardziej wymagających klientów i zwiększenie średniej wartości rezerwacji.
Według Çavdira jednym z najdynamiczniej rozwijających się kierunków jest Marsa Alam. Region ten umacnia swoją pozycję jako cel podróży dla rodzin i klientów poszukujących wyższej jakości wypoczynku typu plażowego.
Jednocześnie klasyczne filary programu, Hurghada i Makadi Bay, pozostają kluczowymi punktami w ofercie. Touroperator rozwija także siatkę połączeń lotniczych z Niemiec i krajów sąsiednich, stopniowo zwiększając dostępność produktu i elastyczność pakietowania.
Na korzyść strategii Coral Travel działa również intensywny rozwój infrastruktury turystycznej w samym Egipcie. Modernizacji i rozbudowie poddano między innymi lotniska w Hurghadzie, Marsa Alam i Szarm el-Szejk.
Powstają również nowe regiony turystyczne, między innymi na wybrzeżu Morza Śródziemnego, a istniejące nad Morzem Czerwonym są modernizowane i podnoszą standard infrastruktury hotelowej.
Do kluczowych projektów wspierających atrakcyjność kraju należy także otwarcie Grand Egyptian Museum w pobliżu piramid w Gizie, które ma wzmocnić segment turystyki kulturowej i wydłużyć sezon.
Warto przypomnieć, że Coral Travel działa również w Polsce i jest obecnie czwartym co do wielkości biurem podróży na rynku.
Silne postawienie na Egipt – od lat jeden z najpopularniejszych kierunków wakacyjnych wśród polskich klientów – może przełożyć się także na dalszą ekspansję oferty w Polsce, zwłaszcza w segmencie hoteli wyższej klasy i lotów czarterowych do Marsa Alam i Hurghady.
