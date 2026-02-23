Coral Travel stawia na Egipt. Milion turystów w planach, dynamiczny rozwój Marsa Alam

Egipt staje się strategicznym filarem rozwoju Grupy Coral Travel. Jak informuje niemiecki portal branżowy Reise vor-9, koncern planuje w perspektywie najbliższych lat zwiększyć liczbę klientów wysyłanych do tego kraju do miliona rocznie.

Reklama Reklama

Według danych przedstawionych przez dyrektora zarządzającego Coral Travel Koraya Çavdira, już w 2025 roku do Egiptu wyjechało 850 tysięcy turystów z 15 rynków źródłowych. Około 170 tysięcy z nich pochodziło z obszaru niemieckojęzycznego, obejmującego Niemcy, Austrię i Szwajcarię. To właśnie rynek DACH ma odgrywać kluczową rolę w dalszej ekspansji.

Egipt motorem wzrostu

Grupa Coral Travel, działająca – według jej własnych danych – na 22 rynkach, określa Egipt mianem „jednego z najważniejszych motorów wzrostu”. Çavdir podkreśla, że kraj nad Nilem to „strategiczny rynek z ogromnym potencjałem, szczególnie dla Niemiec i całego regionu DACH”.

Wzrost sprzedaży ma być oparty nie tylko na zwiększonym popycie, lecz także na wieloletnich strukturach operacyjnych budowanych w Egipcie. Grupa działa tam od ponad 25 lat, co, jak zaznacza Çavdir, przekłada się na stabilne partnerstwa oraz sprawdzone zaplecze organizacyjne.