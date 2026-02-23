Reklama

Coral Travel stawia na Egipt. Milion turystów w planach, dynamiczny rozwój Marsa Alam

Egipt znalazł się w centrum strategii Grupy Coral Travel. Koncern chce wysyłać nad Nil nawet milion klientów rocznie, rozwija siatkę hoteli i połączeń lotniczych oraz wzmacnia rynek niemieckojęzyczny.

Publikacja: 23.02.2026 08:59

Egipt staje się kluczowym kierunkiem w ofercie Grupy Coral Travel

Egipt staje się kluczowym kierunkiem w ofercie Grupy Coral Travel

Foto: EPA, Khaled Elfiqi

Marzena Buczkowska-German

Egipt staje się strategicznym filarem rozwoju Grupy Coral Travel. Jak informuje niemiecki portal branżowy Reise vor-9, koncern planuje w perspektywie najbliższych lat zwiększyć liczbę klientów wysyłanych do tego kraju do miliona rocznie.

Według danych przedstawionych przez dyrektora zarządzającego Coral Travel Koraya Çavdira, już w 2025 roku do Egiptu wyjechało 850 tysięcy turystów z 15 rynków źródłowych. Około 170 tysięcy z nich pochodziło z obszaru niemieckojęzycznego, obejmującego Niemcy, Austrię i Szwajcarię. To właśnie rynek DACH ma odgrywać kluczową rolę w dalszej ekspansji.

Egipt motorem wzrostu

Grupa Coral Travel, działająca – według jej własnych danych – na 22 rynkach, określa Egipt mianem „jednego z najważniejszych motorów wzrostu”. Çavdir podkreśla, że kraj nad Nilem to „strategiczny rynek z ogromnym potencjałem, szczególnie dla Niemiec i całego regionu DACH”.

Wzrost sprzedaży ma być oparty nie tylko na zwiększonym popycie, lecz także na wieloletnich strukturach operacyjnych budowanych w Egipcie. Grupa działa tam od ponad 25 lat, co, jak zaznacza Çavdir, przekłada się na stabilne partnerstwa oraz sprawdzone zaplecze organizacyjne.

Czytaj więcej

Enter Air rozszerza współpracę z Coralem Travel. „Dojdzie nowa trasa z trzech miast”
Biura Podróży
Enter Air rozszerza współpracę z Coralem Travel. „Dojdzie nowa trasa z trzech miast”
Reklama
Reklama

Silna obecność operacyjna i własny incoming

Kluczowym elementem modelu biznesowego jest własna agencja incomingowa Odeon Tours, odpowiedzialna za realizację świadczeń na miejscu. To ona koordynuje operacje, kontrolę jakości oraz obsługę klientów w całym łańcuchu podróży – od przylotu po powrót.

Taka struktura pozwala touroperatorowi zachować większą kontrolę nad produktem i elastycznie reagować na zmiany rynkowe. W kontekście rosnącej konkurencji cenowej i oczekiwań jakościowych klientów z Europy Zachodniej jest to istotny element przewagi konkurencyjnej.

Rozbudowa oferty hotelowej i segment premium

Równolegle z rosnącą sprzedażą Coral Travel inwestuje w rozwój produktów. Jak wynika z informacji podanych przez Reise vor-9, oferta hotelowa ma być rozszerzana we wszystkich segmentach cenowych, przy jednoczesnym nacisku na jakość i zróżnicowane koncepty wypoczynku.

Szczególne znaczenie ma rozwój segmentu premium. W planach znajdują się nowe i rozbudowane koncepcje hoteli pięciogwiazdkowych, w tym obiekty działające pod własnymi markami grupy oraz oferty ekskluzywne. Celem jest przyciągnięcie bardziej wymagających klientów i zwiększenie średniej wartości rezerwacji.

Czytaj więcej

Coral Travel nagrodził najlepszych sprzedawców. W tym roku osiągnie milion klientów
Biura Podróży
Coral Travel nagrodził najlepszych sprzedawców. W tym roku osiągnie milion klientów

Marsa Alam rośnie najszybciej

Według Çavdira jednym z najdynamiczniej rozwijających się kierunków jest Marsa Alam. Region ten umacnia swoją pozycję jako cel podróży dla rodzin i klientów poszukujących wyższej jakości wypoczynku typu plażowego.

Reklama
Reklama

Jednocześnie klasyczne filary programu, Hurghada i Makadi Bay, pozostają kluczowymi punktami w ofercie. Touroperator rozwija także siatkę połączeń lotniczych z Niemiec i krajów sąsiednich, stopniowo zwiększając dostępność produktu i elastyczność pakietowania.

Inwestycje infrastrukturalne w Egipcie

Na korzyść strategii Coral Travel działa również intensywny rozwój infrastruktury turystycznej w samym Egipcie. Modernizacji i rozbudowie poddano między innymi lotniska w Hurghadzie, Marsa Alam i Szarm el-Szejk.

Powstają również nowe regiony turystyczne, między innymi na wybrzeżu Morza Śródziemnego, a istniejące nad Morzem Czerwonym są modernizowane i podnoszą standard infrastruktury hotelowej.

Do kluczowych projektów wspierających atrakcyjność kraju należy także otwarcie Grand Egyptian Museum w pobliżu piramid w Gizie, które ma wzmocnić segment turystyki kulturowej i wydłużyć sezon.

Czytaj więcej

Egipt chce do 2030 roku przyjmować 30 milionów turystów rocznie
Popularne Trendy
Egipt: Gdzie położyć spać 30 milionów turystów? Potrzebna „złota licencja”

Znaczenie dla rynku polskiego

Warto przypomnieć, że Coral Travel działa również w Polsce i jest obecnie czwartym co do wielkości biurem podróży na rynku.

Reklama
Reklama

Silne postawienie na Egipt – od lat jeden z najpopularniejszych kierunków wakacyjnych wśród polskich klientów – może przełożyć się także na dalszą ekspansję oferty w Polsce, zwłaszcza w segmencie hoteli wyższej klasy i lotów czarterowych do Marsa Alam i Hurghady.

 

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Afryka Egipt Coral Travel Szarm el-Szejk Marsa Alam Hurghada
Jedną z atrakcji muzeum są wielkie schody
Zanim Wyjedziesz
Wielkie Muzeum Egipskie otwarte. Na razie na próbę
Kostaryka słynie z bogactwa fauny i flory i ze wspaniały krajobrazów
Biura Podróży
Rainbow ogłasza cztery nowe kierunki. „Tytuł króla egzotyki zobowiązuje”
TUI wchodzi do Rumunii. Kolejny krok w ekspansji w Europie Środkowo-Wschodniej
Biura Podróży
TUI wchodzi do Rumunii. Kolejny krok w ekspansji w Europie Środkowo-Wschodniej
Liczba wyjazdów do Maroka w czasie tegorocznych ferii zimowych zwiększyła się ponad dwukrotnie - wyn
Biura Podróży
Więcej turystów wyjechało na ferie zimowe za granicę. „Największym zaskoczeniem Maroko”
Dove Self-Esteem: Wsparcie dla nastolatków
Materiał Promocyjny
Dove Self-Esteem: Wsparcie dla nastolatków
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama