Aktualizacja: 29.11.2025 19:49 Publikacja: 29.11.2025 17:44
Foto: Filip Frydrykiewicz
Największa czarterowa linia lotnicza w Polsce i jedno z największych biur podróży, Coral Travel Poland, podpisały umowę na dalszą współpracę. Przewiduje ona, że linia lotnicza będzie woził klientów touroperatora w dwóch sezonach – lato 2026 i zima 2026/2027. Strony szacują, że wartość usług wyniesie 158,6 miliona dolarów, co w przeliczeniu na złote daje około 581 milionów.
Umowę zawarto na czas określony – od 23 kwietnia 2026 roku do 22 kwietnia 2027 roku. Reguluje ona zasady świadczenia przez Enter Aira usług przewozu osób i bagażu – czytamy w komunikacie linii lotniczej. Nowa suma umowy jest o 21 milionów złotych wyższa od poprzedniej zawartej między obiema spółkami na lato 2025 i zimę 2025/2026. Różnica wynosi więc 4,6 procent, czyli jest niewiele większa niż zakładana przez rząd średnia wysokość inflacji w roku 2026 (3 procent).
– Ta umowa to kontynuacja naszej partnerskiej współpracy. Przede wszystkim obejmie dotychczasowe kierunki, ale będzie to też kolejny rok, w którym wspólnie z Coralem Travel rozszerzamy ofertę dla podróżujących na wakacje. Chcemy zwiększyć naszą wspólną obecność na popularnych trasach do Grecji, a wśród nowości pojawi się kolejna destynacja w Egipcie – El Alamein. Do tego położonego nad Morzem Śródziemnym, zaledwie 250 km od Kairu miasta, będziemy latali z aż trzech polskich lotnisk – z Warszawy, Katowic i Poznania – mówi Andrzej Kobielski, członek zarządu i dyrektor handlowy Enter Aira.
Jak ogłosił niedawno przewoźnik, w przyszłym roku zamierza powiększyć swoją flotę o sześć samolotów – z 34 do 40.
