Niemieccy agenci turystyczni zarabiają coraz mniej. Co zjada ich prowizje?

Opublikowany właśnie Reisebürobarometer 2025 Niemieckiego Stowarzyszenia Turystycznego (Deutscher Reiseverband, DRV) opiera się na danych finansowych za 2024 rok i obejmuje całe spektrum podmiotów działających na rynku sprzedaży turystycznej.

Choć obroty i przychody utrzymują się na poziomie zbliżonym do roku poprzedniego, gwałtowny wzrost kosztów – przede wszystkim osobowych i lokalowych – wyraźnie pogarsza sytuację dochodową wielu firm. Szczególnie dotkliwie odczuwają to mniejsze biura podróży, dla których zagrożeniem rentowności stają się rosnące koszty.

Obroty solidne, klasyczny produkt wciąż fundamentem

Zdecydowana większość niemieckich biur agencyjnych funkcjonuje w stabilnych przedziałach obrotów. Około 70 procent z nich osiągnęło w 2024 roku sprzedaż wielkości od 1,3 miliona do 3,3 miliona euro. Niezależnie od wielkości firmy, podstawą działalności pozostaje sprzedaż klasycznych produktów turystycznych, takich jak imprezy turystyczne i pakiety wyjazdowe.

Jednocześnie wraz ze wzrostem skali działalności rośnie znaczenie sprzedaży usług lotniczych. W większych biurach udział przychodów z biletów lotniczych w całkowitym obrocie jest wyraźnie wyższy niż w mniejszych podmiotach.