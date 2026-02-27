Niemieccy agenci turystyczni zarabiają coraz mniej. Co zjada ich prowizje?

Opublikowany właśnie Reisebürobarometer 2025 Niemieckiego Stowarzyszenia Turystycznego (Deutscher Reiseverband, DRV) opiera się na danych finansowych za 2024 rok i obejmuje całe spektrum podmiotów działających na rynku sprzedaży turystycznej.
Choć obroty i przychody utrzymują się na poziomie zbliżonym do roku poprzedniego, gwałtowny wzrost kosztów – przede wszystkim osobowych i lokalowych – wyraźnie pogarsza sytuację dochodową wielu firm. Szczególnie dotkliwie odczuwają to mniejsze biura podróży, dla których zagrożeniem rentowności stają się rosnące koszty.
Zdecydowana większość niemieckich biur agencyjnych funkcjonuje w stabilnych przedziałach obrotów. Około 70 procent z nich osiągnęło w 2024 roku sprzedaż wielkości od 1,3 miliona do 3,3 miliona euro. Niezależnie od wielkości firmy, podstawą działalności pozostaje sprzedaż klasycznych produktów turystycznych, takich jak imprezy turystyczne i pakiety wyjazdowe.
Jednocześnie wraz ze wzrostem skali działalności rośnie znaczenie sprzedaży usług lotniczych. W większych biurach udział przychodów z biletów lotniczych w całkowitym obrocie jest wyraźnie wyższy niż w mniejszych podmiotach.
Pozytywnie prezentuje się również efektywność w przeliczeniu na pracownika: przeciętnie na jedno pełnoetatowe stanowisko przypada około 900 tysięcy euro obrotu.
Całkowite zyski biur podróży najczęściej mieściły się w przedziale od 146 tysięcy do 350 tysięcy euro rocznie. Kluczowym ich źródłem pozostawały klasyczne prowizje ze sprzedaży produktów turystycznych, które stanowią niemal 90 procent wszystkich przychodów prowizyjnych. Uzupełnieniem są między innymi własne imprezy turystyczne i inne formy działalności organizatorskiej.
Coraz większe znaczenie zyskują jednak opłaty pobierane od klientów za udzielane konsultacje. Średnio odpowiadają one już za około 10 procent całkowitych przychodów, a w wypadku dużych biur podróży ich rola jest jeszcze większa. Firmy o obrotach przekraczających 15 milionów euro uzyskują z opłat serwisowych niemal jedną czwartą swoich przychodów, podczas gdy w najmniejszych biurach wskaźnik ten wynosi niespełna 9 procent.
Pomimo stabilnych obrotów, wynik operacyjny biur podróży uległ w porównaniu z poprzednim rokiem niewielkiemu pogorszeniu. Główną przyczyną są dynamicznie rosnące koszty wynagrodzeń i utrzymania lokali, które przewyższają tempo wzrostu przychodów.
Najbardziej dotkliwie skutki odczuwają najmniejsze podmioty. Tak zwane mikrobiura podróży ponownie zanotowały średnio ujemny wynik operacyjny, co pokazuje, jak wrażliwy na zmiany kosztowe jest ten segment rynku.
Odrębną kategorię stanowią mobilni doradcy turystyczni, których model biznesowy pozostaje wyraźnie odchudzony. Średni zysk w tej grupie wyniósł około 250 tysięcy euro, a aż 97 procent sprzedaży dotyczyło klasycznych produktów turystycznych. Sprzedaż biletów lotniczych i inne świadczenia nadal odgrywają w tym segmencie marginalną rolę.
Wnioski płynące z raportu są jednoznaczne – nawet w sytuacji utrzymywania stabilnych obrotów, biura podróży znajdują się pod coraz większą presją ekonomiczną. W szczególnie trudnej sytuacji są mniejsze podmioty, które muszą intensywnie pracować nad optymalizacją kosztów.
Kluczowe znaczenie dla długoterminowej stabilności finansowej mają dziś: konsekwentne zarządzanie, usprawnianie procesów operacyjnych i rozwój modeli przychodowych, w tym zwłaszcza opłat za profesjonalne doradzanie.
Reisebürobarometer 2025 – metoda badania
Do tegorocznej edycji Reisebürobarometer włączono dane finansowe 1031 biur podróży za 2024 rok. Analiza obejmuje zarówno biura sieciowe i franczyzowe, jak i biura zrzeszone w kooperacjach i podmioty niezależne. Struktura próby odzwierciedla realny układ rynku niemieckiego, dzięki czemu raport stanowi wiarygodny obraz branży.
Dodatkowo w badaniu uwzględniono dane o sprzedaży 1441 mobilnych doradców turystycznych.
