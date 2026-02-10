Reklama
Rozwiń
Reklama

Wakacje.pl i TUI zakopują topór wojenny. Po kilkuletniej przerwie wracają do współpracy

Wakacje.pl i TUI Poland podpisały dziś umowę o współpracy, na mocy której największy multiagent w Polsce znów będzie sprzedawał wycieczki touroperatora. Firmy nie współpracowały od 2019 roku, po tym, jak TUI wypowiedział Wakacjom.pl umowę.

Publikacja: 10.02.2026 23:47

Po kilkuletniej przerwie w ofercie Wakacje.pl pojawią się wycieczki biura podróży TUI Poland

Po kilkuletniej przerwie w ofercie Wakacje.pl pojawią się wycieczki biura podróży TUI Poland

Foto: Wakacje.pl

Nelly Kamińska

Dzisiaj, 10 lutego 2026 roku, przedstawiciele TUI Poland i Wakacje.pl podpisali umowę partnerską, która otwiera nowy etap relacji biznesowych między spółkami – informują Wakacje.pl w komunikacie.

Sygnatariuszami porozumienia byli ze strony TUI Poland prezes Marcin Dymnicki i dyrektor finansowy Łukasz Łysiak, a ze strony Wakacje.pl prezes Dariusz Górzny i dyrektor ds. tworzenia wartości Michał Maciąga.

Dokument reguluje zasady współpracy i wspólne cele biznesowe obu spółek. Partnerstwo ma charakter długoterminowy.

– Powrót do współpracy po kilkuletniej przerwie to efekt dojrzałych rozmów, których sukces był możliwy dzięki wspólnej trosce o satysfakcję klientów i strategicznemu spojrzeniu na kierunek rozwoju naszego rynku. Podpisana umowa opiera się na wzajemnym zrozumieniu celów biznesowych stron, co tworzy solidne fundamenty do długofalowych działań. W Wakacje.pl wierzymy, że najważniejsze są doświadczenia klienta. Zapewnia je przede wszystkim możliwie najszersza i wysokiej jakości oferta. Powrót do współpracy z TUI sprawia, że oferta Wakacje.pl w pełni odzwierciedla polski rynek – mówi prezes Wakacje.pl Dariusz Górzny, cytowany w komunikacie.

Czytaj więcej

TUI Poland uruchomi loty na Peloponez. „Efekt targów ITTF”
Biura Podróży
TUI Poland uruchomi loty na Peloponez. „Efekt targów ITTF”
Reklama
Reklama

– Strategia dystrybucji TUI jest bardzo dobrze przemyślana. Decyzję o tym, z kim w tym zakresie współpracujemy, podejmujemy na podstawie wymiernych wskaźników, pozwalających realizować nam nasze cele biznesowe. Stawiamy zarówno na sprzedaż online, jak i offline, bo kanały te w dalszym ciągu są wobec siebie komplementarne. Wakacje.pl poprzez swój model biznesowy gwarantują dotarcie zarówno do klientów kupujących przez internet, jak i do tych, którzy chcą skonsultować swój wybór z doradcą turystycznym. Jestem przekonany, że współpraca, którą właśnie na nowo rozpoczynamy, będzie owocna – dodaje prezes TUI Poland Marcin Dymnicki.

Rusza integracja systemów Wakacje.pl i TUI  

Podpisanie umowy oznacza rozpoczęcie integracji technologicznej, koniecznej do wprowadzenia oferty TUI do systemów sprzedażowych Wakacje.pl. Klienci multiagenta zyskają możliwość rezerwacji wycieczek touroperatora w ciągu kilku najbliższych miesięcy. Oferta TUI będzie dostępna we wszystkich kanałach sprzedaży Wakacje.pl, obejmujących aplikację mobilną, stronę internetową wakacje.pl, call center i wybrane punkty sprzedaży stacjonarnej.

Nawiązanie współpracy w Polsce z marką Wakacje.pl powoduje, że TUI Group i WP Holding współpracują na wszystkich rynkach, na których obecne są w turystyce pakietowej. Spółka TUI Deutschland współpracuje z marką Ab-in-den-Urlaub w Niemczech, Austrii i Szwajcarii, a TUI Poland z markami Wakacje.pl, Travelplanet.pl i Invia w Europie Środkowo-Wschodniej, które od 2025 roku prowadzi zespół zarządzający odpowiadający wcześniej za Wakacje.pl. 

Czytaj więcej

Prezes spółek łączących marki Wakacje.pl, Invia, Travelplanet.pl w Europie Środkowo-Wschodniej Dariu
Biura Podróży
Wakacje.pl, Travelplanet i Invia z jednym zarządem. „Jeden team dla wszystkich marek”

Wakacje.pl i TUI nie współpracowały od 2019 roku

Drogi obu spółek rozeszły się we wrześniu 2018 roku, po tym, jak TUI wypowiedział umowę Wakacjom.pl. Wakacje.pl sprzedawały wycieczki TUI jeszcze do końca roku (obowiązywał trzymiesięczny okres wypowiedzenia), po czym, z początkiem 2019 roku, zniknęły one z jego oferty.

Oficjalnie firmy nie podały powodów zerwania współpracy. Miało ono jednak swoje reperkusje – Wakacje.pl zażądały od TUI 20 milionów złotych świadczenia wyrównawczego, argumentując, że rozwiązanie umowy negatywnie odbiło się na ich biznesie. Ponadto po zakończeniu współpracy TUI miało przejąć pozyskanych przez Wakacje.pl klientów.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

biuro podróży TUI Poland agent turystyczny Wakacje.pl
Jedną z atrakcji muzeum są wielkie schody
Zanim Wyjedziesz
Wielkie Muzeum Egipskie otwarte. Na razie na próbę
Rego-Bis jako pośrednik w sprzedaży noclegów zachował domenę i materiały promocyjne biura podróży po
Biura Podróży
Zakaz dla biura podróży Rego-Bis. Ale marka nie znika z rynku
W sezonie letnim 2026 Anex Tour Poland będzie latał do egipskiej Hurghady
Biura Podróży
Anex Tour będzie woził turystów nad Morze Czerwone z Radomia
Bułgaria kolejny tydzień taniała w polskich biurach podróży
Biura Podróży
W biurach podróży ciąg dalszy przeceny Bułgarii i marszu po rekord Wysp Kanaryjskich
Turcja zajmuje w rankingu sprzedaży Wakacje.pl pierwsze miejsce
Biura Podróży
Rośnie sprzedaż wakacji. Dwie trzecie Polaków wybiera trzy kraje: Turcję, Egipt i Grecję
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama