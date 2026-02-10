Wakacje.pl i TUI zakopują topór wojenny. Po kilkuletniej przerwie wracają do współpracy

Aktualizacja: 10.02.2026 23:52 Publikacja: 10.02.2026 23:47
Po kilkuletniej przerwie w ofercie Wakacje.pl pojawią się wycieczki biura podróży TUI Poland
Foto: Wakacje.pl
Dzisiaj, 10 lutego 2026 roku, przedstawiciele TUI Poland i Wakacje.pl podpisali umowę partnerską, która otwiera nowy etap relacji biznesowych między spółkami – informują Wakacje.pl w komunikacie.
Sygnatariuszami porozumienia byli ze strony TUI Poland prezes Marcin Dymnicki i dyrektor finansowy Łukasz Łysiak, a ze strony Wakacje.pl prezes Dariusz Górzny i dyrektor ds. tworzenia wartości Michał Maciąga.
Dokument reguluje zasady współpracy i wspólne cele biznesowe obu spółek. Partnerstwo ma charakter długoterminowy.
– Powrót do współpracy po kilkuletniej przerwie to efekt dojrzałych rozmów, których sukces był możliwy dzięki wspólnej trosce o satysfakcję klientów i strategicznemu spojrzeniu na kierunek rozwoju naszego rynku. Podpisana umowa opiera się na wzajemnym zrozumieniu celów biznesowych stron, co tworzy solidne fundamenty do długofalowych działań. W Wakacje.pl wierzymy, że najważniejsze są doświadczenia klienta. Zapewnia je przede wszystkim możliwie najszersza i wysokiej jakości oferta. Powrót do współpracy z TUI sprawia, że oferta Wakacje.pl w pełni odzwierciedla polski rynek – mówi prezes Wakacje.pl Dariusz Górzny, cytowany w komunikacie.
– Strategia dystrybucji TUI jest bardzo dobrze przemyślana. Decyzję o tym, z kim w tym zakresie współpracujemy, podejmujemy na podstawie wymiernych wskaźników, pozwalających realizować nam nasze cele biznesowe. Stawiamy zarówno na sprzedaż online, jak i offline, bo kanały te w dalszym ciągu są wobec siebie komplementarne. Wakacje.pl poprzez swój model biznesowy gwarantują dotarcie zarówno do klientów kupujących przez internet, jak i do tych, którzy chcą skonsultować swój wybór z doradcą turystycznym. Jestem przekonany, że współpraca, którą właśnie na nowo rozpoczynamy, będzie owocna – dodaje prezes TUI Poland Marcin Dymnicki.
Podpisanie umowy oznacza rozpoczęcie integracji technologicznej, koniecznej do wprowadzenia oferty TUI do systemów sprzedażowych Wakacje.pl. Klienci multiagenta zyskają możliwość rezerwacji wycieczek touroperatora w ciągu kilku najbliższych miesięcy. Oferta TUI będzie dostępna we wszystkich kanałach sprzedaży Wakacje.pl, obejmujących aplikację mobilną, stronę internetową wakacje.pl, call center i wybrane punkty sprzedaży stacjonarnej.
Nawiązanie współpracy w Polsce z marką Wakacje.pl powoduje, że TUI Group i WP Holding współpracują na wszystkich rynkach, na których obecne są w turystyce pakietowej. Spółka TUI Deutschland współpracuje z marką Ab-in-den-Urlaub w Niemczech, Austrii i Szwajcarii, a TUI Poland z markami Wakacje.pl, Travelplanet.pl i Invia w Europie Środkowo-Wschodniej, które od 2025 roku prowadzi zespół zarządzający odpowiadający wcześniej za Wakacje.pl.
Drogi obu spółek rozeszły się we wrześniu 2018 roku, po tym, jak TUI wypowiedział umowę Wakacjom.pl. Wakacje.pl sprzedawały wycieczki TUI jeszcze do końca roku (obowiązywał trzymiesięczny okres wypowiedzenia), po czym, z początkiem 2019 roku, zniknęły one z jego oferty.
Oficjalnie firmy nie podały powodów zerwania współpracy. Miało ono jednak swoje reperkusje – Wakacje.pl zażądały od TUI 20 milionów złotych świadczenia wyrównawczego, argumentując, że rozwiązanie umowy negatywnie odbiło się na ich biznesie. Ponadto po zakończeniu współpracy TUI miało przejąć pozyskanych przez Wakacje.pl klientów.
