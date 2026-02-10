Wakacje.pl i TUI zakopują topór wojenny. Po kilkuletniej przerwie wracają do współpracy

– Strategia dystrybucji TUI jest bardzo dobrze przemyślana. Decyzję o tym, z kim w tym zakresie współpracujemy, podejmujemy na podstawie wymiernych wskaźników, pozwalających realizować nam nasze cele biznesowe. Stawiamy zarówno na sprzedaż online, jak i offline, bo kanały te w dalszym ciągu są wobec siebie komplementarne. Wakacje.pl poprzez swój model biznesowy gwarantują dotarcie zarówno do klientów kupujących przez internet, jak i do tych, którzy chcą skonsultować swój wybór z doradcą turystycznym. Jestem przekonany, że współpraca, którą właśnie na nowo rozpoczynamy, będzie owocna – dodaje prezes TUI Poland Marcin Dymnicki.

Rusza integracja systemów Wakacje.pl i TUI

Podpisanie umowy oznacza rozpoczęcie integracji technologicznej, koniecznej do wprowadzenia oferty TUI do systemów sprzedażowych Wakacje.pl. Klienci multiagenta zyskają możliwość rezerwacji wycieczek touroperatora w ciągu kilku najbliższych miesięcy. Oferta TUI będzie dostępna we wszystkich kanałach sprzedaży Wakacje.pl, obejmujących aplikację mobilną, stronę internetową wakacje.pl, call center i wybrane punkty sprzedaży stacjonarnej.

Nawiązanie współpracy w Polsce z marką Wakacje.pl powoduje, że TUI Group i WP Holding współpracują na wszystkich rynkach, na których obecne są w turystyce pakietowej. Spółka TUI Deutschland współpracuje z marką Ab-in-den-Urlaub w Niemczech, Austrii i Szwajcarii, a TUI Poland z markami Wakacje.pl, Travelplanet.pl i Invia w Europie Środkowo-Wschodniej, które od 2025 roku prowadzi zespół zarządzający odpowiadający wcześniej za Wakacje.pl.

Wakacje.pl i TUI nie współpracowały od 2019 roku

Drogi obu spółek rozeszły się we wrześniu 2018 roku, po tym, jak TUI wypowiedział umowę Wakacjom.pl. Wakacje.pl sprzedawały wycieczki TUI jeszcze do końca roku (obowiązywał trzymiesięczny okres wypowiedzenia), po czym, z początkiem 2019 roku, zniknęły one z jego oferty.

Oficjalnie firmy nie podały powodów zerwania współpracy. Miało ono jednak swoje reperkusje – Wakacje.pl zażądały od TUI 20 milionów złotych świadczenia wyrównawczego, argumentując, że rozwiązanie umowy negatywnie odbiło się na ich biznesie. Ponadto po zakończeniu współpracy TUI miało przejąć pozyskanych przez Wakacje.pl klientów.