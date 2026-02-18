TUI wchodzi do Rumunii. Kolejny krok w ekspansji w Europie Środkowo-Wschodniej

TUI Romania oferuje wyloty z czterech głównych lotnisk rumuńskich, w Bukareszcie, Kluż-Napoce, Timișoarze i Iași, „co zapewnia dostępność do oferty dla większości mieszkańców kraju”, jak czytamy w komunikacie.

Rumunia kolejnym rynkiem dla TUI, wcześniej inwestował w Czechy

Wejście Rumunii do tzw. klastra wzrostowego Europy Wschodniej oznacza dalsze integrowanie z rynkami Polski i Czech. – Polska była dla nas strategicznym wzorcem, Czechy dynamicznie rosnącym, a Rumunia to kolejny krok w budowie silnej, regionalnie zakorzenionej platformy TUI. Do 2030 roku planujemy wejście na kolejne rynki regionu – zapowiedział dyrektor ds. ekspansji w TUI Group Mircea Tudose.

Model operacyjny opiera się na globalnych platformach technologicznych z niewielkimi adaptacjami lokalnymi i dopasowaniu produktu i komunikacji do specyfiki rynku. Dystrybucja będzie hybrydowa: od startu TUI Romania współpracuje z 200 biurami agencyjnymi, a sprzedaż prowadzona jest także przez tui.ro i aplikację TUI – czytamy dalej.

Do końca 2026 roku TUI Romania planuje podpisać umowy z 500 biurami lokalnych agentów turystycznych, zapowiada też otwarcie kilku własnych salonów sprzedaży.

– Wchodzimy do Rumunii z długofalową strategią. Chcemy stać się integralną częścią rynku i budować zaufanie do marki, oferując podróż łatwą w planowaniu i pewną w realizacji – podkreśliła Andreea Petrisor, dyrektor zarządzająca TUI Romania.