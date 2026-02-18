TUI wchodzi do Rumunii. Kolejny krok w ekspansji w Europie Środkowo-Wschodniej

TUI konsekwentnie realizuje strategię poszerzania obecności na nowych rynkach i budowy platformy w Europie Środkowo-Wschodniej - ogłasza firma w swoim komunikacie.
Oficjalny start TUI Romania to sygnał, że region Europy Środkowo-Wschodniej pozostaje jednym z najbardziej perspektywicznych do wzrostu w turystyce wyjazdowej.
– TUI Romania pokazuje, jak przekuwamy strategię w realny wzrost – otwieramy nowy rynek, docieramy do nowych grup klientów i rozszerzamy oferowane produkty – mówił cytowany w informacji prezes TUI Group Sebastian Ebel podczas inauguracji nowej spółki w Bukareszcie. – Dzięki temu zmniejszamy zależność od naszych tradycyjnych rynków. Rumunia staje się dziś nowym rynkiem źródłowym dla TUI. Jednocześnie widzimy duży potencjał kraju jako atrakcyjnego kierunku dla europejskich turystów
Od pierwszego dnia rumuńscy klienci mogą rezerwować ponad 1500 imprez turystycznych i pobyty w hotelach należących do koncernu, takich marek jak TUI Magic Life, TUI Blue i RIU. W ofercie startowej znalazły się kierunki tradycyjnie popularne wśród Rumunów: Turcja, Grecja, Hiszpania, Cypr, Egipt i Tunezja. Dostępne są także dalekie podróże – między innymi Zanzibar, Jamajka i Malediwy.
TUI Romania oferuje wyloty z czterech głównych lotnisk rumuńskich, w Bukareszcie, Kluż-Napoce, Timișoarze i Iași, „co zapewnia dostępność do oferty dla większości mieszkańców kraju”, jak czytamy w komunikacie.
Wejście Rumunii do tzw. klastra wzrostowego Europy Wschodniej oznacza dalsze integrowanie z rynkami Polski i Czech. – Polska była dla nas strategicznym wzorcem, Czechy dynamicznie rosnącym, a Rumunia to kolejny krok w budowie silnej, regionalnie zakorzenionej platformy TUI. Do 2030 roku planujemy wejście na kolejne rynki regionu – zapowiedział dyrektor ds. ekspansji w TUI Group Mircea Tudose.
Model operacyjny opiera się na globalnych platformach technologicznych z niewielkimi adaptacjami lokalnymi i dopasowaniu produktu i komunikacji do specyfiki rynku. Dystrybucja będzie hybrydowa: od startu TUI Romania współpracuje z 200 biurami agencyjnymi, a sprzedaż prowadzona jest także przez tui.ro i aplikację TUI – czytamy dalej.
Do końca 2026 roku TUI Romania planuje podpisać umowy z 500 biurami lokalnych agentów turystycznych, zapowiada też otwarcie kilku własnych salonów sprzedaży.
– Wchodzimy do Rumunii z długofalową strategią. Chcemy stać się integralną częścią rynku i budować zaufanie do marki, oferując podróż łatwą w planowaniu i pewną w realizacji – podkreśliła Andreea Petrisor, dyrektor zarządzająca TUI Romania.
