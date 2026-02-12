TUI z najlepszym pierwszym kwartałem w historii

Aktualizacja: 12.02.2026 10:33 Publikacja: 12.02.2026 09:22
Wyniki pierwszego kwartału spełniają oczekiwania i wyraźnie pokazują, że dzięki naszej strategii osiągamy zrównoważony wzrost - mówi prezes Grupy TUI Sebastian Ebel
Foto: DPA, Julian Stratenschulte
TUI rozpoczęła rok obrotowy 2026 najlepszym pierwszym kwartałem w swojej historii. Skorygowany wynik operacyjny (underlying EBIT) wzrósł o 26,3 miliona euro do 77,1 miliona euro (rok wcześniej – 50,9 miliona euro). Przychody grupy pozostały stabilne na poziomie 4,9 miliarda euro (plus 1,3 procent przy stałych kursach walut), mimo wymagającego i silnie konkurencyjnego otoczenia rynkowego w Europie.
W pierwszym kwartale z oferty TUI skorzystało 7,1 miliona klientów, o 2,2 procent więcej niż rok wcześniej. Spółka zapowiada również powrót do wypłaty dywidendy – na walnym zgromadzeniu ma zostać zatwierdzona wypłata 0,1 euro na akcję po kilkuletniej przerwie.
– Wyniki pierwszego kwartału spełniają oczekiwania i wyraźnie pokazują, że dzięki naszej strategii osiągamy zrównoważony wzrost. Wakacje pozostają priorytetem – podkreśla Sebastian Ebel, prezes Grupy TUI.
Jak zaznacza, bardzo rentownie rosną segmenty hotelowy, rejsowy oraz TUI Musement (wycieczki i atrakcje), a obszar Markets & Airline, obejmujący touroperatorów i linie lotnicze, pokazuje pierwsze pozytywne efekty transformacji.
– Połączona siła Markets & Airline oraz Holiday Experiences napędza TUI – dodaje Ebel.
Spółka przyspiesza transformację w kierunku globalnego marketplace’u, otwiera nowe rynki źródłowe, między innymi Rumunię, oraz rozwija bazę hotelową w Afryce i Azji, ograniczając zależność od tradycyjnych rynków Europy Zachodniej. Równolegle inwestuje w aplikację mobilną i sprzedaż stacjonarną – w Europie Wschodniej w tym roku powstanie 50 nowych salonów sprzedaży.
– Biura pozostają ważnymi partnerami. Wielu klientów rezerwuje tam wcześniej i wybiera produkty wyższej jakości – podkreśla prezes.
Segment Holiday Experiences (hotele i resorty, rejsy, TUI Musement) zwiększył w pierwszym kwartale skorygowany EBIT o 8,9 procent do 213,7 miliona euro.
Hotele i resorty operacyjnie poprawiły rekordowy wynik sprzed roku w miesiącach październik–grudzień 2025 (po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych o 6 miliona euro). Łączny EBIT wyniósł 131 milionów euro (rok wcześniej 150,3 miliona euro), na co wpłynęła strata 10 milionów euro związana z huraganem Melissa na Jamajce oraz jednorazowy pozytywny efekt wyceny w 2025 roku Obłożenie wzrosło do 81 procent (plus 1 punkt procentowy), przy średniej cenie za łóżko na poziomie 92 euro (minus 2 procent).
Rejsy były jednym z najmocniejszych segmentów kwartału. EBIT wzrósł o 70,8 procent do 82,3 miliona euro. Liczba dostępnych osobodni zwiększyła się do 3 milionów (z 2,6 miliona), a obłożenie sięgnęło 98 procent (plus 3 punkty procentowe). Średnia cena utrzymała się na stabilnym poziomie 211 euro. Rozwój wspiera rozbudowa floty – po wprowadzeniu w 2025 roku Mein Schiff Relax latem 2026 dołączy Mein Schiff Flow. Łącznie flota będzie liczyć 19 statków.
TUI Musement poprawił wynik do 0,5 miliona euro (rok wcześniej minus 2,3 miliona euro) w tradycyjnie słabszym kwartale zimowym. Sprzedano 2,3 miliona atrakcji (plus 1 procent), liczba transferów utrzymała się na poziomie 6 milionów. Segment rozwija ofertę w kurortach i miastach oraz wprowadza coraz więcej produktów wielodniowych. Do partnerów – obok booking.com, easyJet i lastminute.com – dołączył Jet2.
Segment Markets & Airline zmniejszył stratę operacyjną do minus 115,3 miliona euro (rok wcześniej minus 125,2 miliona euro), mimo spadku liczby klientów o 2 procent do 3,7 miliona. To efekt świadomego ograniczania ryzykownej podaży oraz koncentracji na zarządzaniu pojemnością i rozwoju produktów dynamicznych.
Liczba klientów wybierających dynamiczne pakiety wzrosła o 8 procent do 0,8 miliona. Średnie obłożenie poprawiło się do 86 procent (plus 1 punkt procentowy).
W ujęciu regionalnym:
· Region centralny (Niemcy, Austria, Szwajcaria, Polska) wypracował 11,7 miliona euro EBIT (rok wcześniej 7,4 miliona euro),
· Region północny poprawił wynik do minus 79,7 miliona euro (z minus 88,5 miliona),
· Region zachodni zanotował minus 47,3 miliona euro (rok wcześniej minus 44 miliony).
W Holiday Experiences popyt pozostaje silny. W hotelach w drugim kwartale ceny są wyższe o 3 procent przy stabilnym obłożeniu (po uwzględnieniu wpływu Jamajki). W drugiej połowie roku obłożenie jest obecnie o 4 punkty procentowe mniejsze ze względu na wzrost mocy (nowe hotele), natomiast ceny rosną o 3 procent.
W rejsach obłożenie w drugim kwartale jest większe o 4 punkty procentowe, a w drugiej połowie roku o 3 punkty procentowe. Ceny rosną o 1 procent przy zwiększeniu podaży o 9 procent w drugim kwartale i 6 procent w drugiej połowie roku.
W Markets & Airline przychody z rezerwacji kształtują się na poziomie minus 1 procent (zima 2025/26) i minus 2 procent (lato 2026) w ramach planowanej podaży. Spółka wskazuje na trend późniejszych rezerwacji, częściowo związany z warunkami pogodowymi na rynkach źródłowych.
Najpopularniejsze kierunki zimowe to Wyspy Kanaryjskie, Egipt i Wyspy Zielonego Przylądka, a w segmencie dalekiego zasięgu Meksyk, Dominikana i Tajlandia. Latem 2026 dominują Hiszpania, Grecja i Turcja.
TUI potwierdza całoroczne wytyczne (przy stałych kursach walut), a mianowicie wzrost przychodów o 2–4 procent wzrost skorygowanego EBIT o 7–10 procent (głównie dzięki sezonowi lato 2026).
W średnim terminie grupa zakłada średnioroczny wzrost EBIT na poziomie 7–10 procent (CAGR), wskaźnik zadłużenia netto poniżej 0,5x, wypłatę dywidendy w wysokości 10–20 procent skorygowanego zysku na akcję od roku obrotowego 2026.
Dyrektor finansowy Mathias Kiep podkreśla, że pionowa integracja modelu biznesowego zwiększa wykorzystanie mocy i pozwala utrzymać atrakcyjne marże mimo trudnego otoczenia rynkowego. – Najlepszy pierwszy kwartał w historii stworzył solidne fundamenty pod udany rok obrotowy 2026 – zaznacza.
Wyniki TUI potwierdzają utrzymujący się trend: silny popyt na wyjazdy zagraniczne, rosnące znaczenie segmentu hotelowego i rejsowego oraz przesuwanie branży w kierunku modeli zintegrowanych, łączących touroperatora, linię lotniczą i własne aktywa hotelowe w jednym systemie.
