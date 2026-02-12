TUI z najlepszym pierwszym kwartałem w historii

TUI rozpoczęła rok obrotowy 2026 najlepszym pierwszym kwartałem w swojej historii. Skorygowany wynik operacyjny (underlying EBIT) wzrósł o 26,3 miliona euro do 77,1 miliona euro (rok wcześniej – 50,9 miliona euro). Przychody grupy pozostały stabilne na poziomie 4,9 miliarda euro (plus 1,3 procent przy stałych kursach walut), mimo wymagającego i silnie konkurencyjnego otoczenia rynkowego w Europie.

Reklama Reklama

W pierwszym kwartale z oferty TUI skorzystało 7,1 miliona klientów, o 2,2 procent więcej niż rok wcześniej. Spółka zapowiada również powrót do wypłaty dywidendy – na walnym zgromadzeniu ma zostać zatwierdzona wypłata 0,1 euro na akcję po kilkuletniej przerwie.

Ebel: Strategia przynosi trwały wzrost

– Wyniki pierwszego kwartału spełniają oczekiwania i wyraźnie pokazują, że dzięki naszej strategii osiągamy zrównoważony wzrost. Wakacje pozostają priorytetem – podkreśla Sebastian Ebel, prezes Grupy TUI.

Jak zaznacza, bardzo rentownie rosną segmenty hotelowy, rejsowy oraz TUI Musement (wycieczki i atrakcje), a obszar Markets & Airline, obejmujący touroperatorów i linie lotnicze, pokazuje pierwsze pozytywne efekty transformacji.

– Połączona siła Markets & Airline oraz Holiday Experiences napędza TUI – dodaje Ebel.