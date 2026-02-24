Dziewięć samolotów i 26 tras. Ryanair ogłasza rekordowy letni rozkład lotów z Katowic

Siatka lotów Ryanaira z Katowic na sezon letni 2026 liczy rekordowe 26 tras – informuje przewoźnik w komunikacie. Pojawiły się w niej cztery nowości: Malaga, Lamezia Terme, Aarhus i Tirana.

Katowice pozostają jedną z kluczowych baz Ryanaira w Polsce zarówno w segmencie regularnym, jak i czarterowym. W ubiegłym roku przewoźnik obsłużył na tym lotnisku łącznie ponad 2,2 miliona pasażerów.

Na lato Ryanair zbazuje w Katowicach dziewięć samolotów. Trzy obsługiwać będą połączenia rozkładowe, a sześć – czarterowe.

Ryanair inwestuje w Katowicach 900 milionów dolarów

– Katowice są jedną z najważniejszych i najszybciej rosnących baz Ryanaira w Polsce, dlatego z dumą ogłaszamy rekordowy rozkład lato 2026 i zbazowanie dziewiątego samolotu. To oznacza już 900 milionów dolarów zainwestowanych w województwie śląskim – to skala, która realnie zmienia lokalną gospodarkę – podkreśla prezes Buzz (Ryanair Group) Michał Kaczmarzyk, cytowany w komunikacie.