Dziewięć samolotów i 26 tras. Ryanair ogłasza rekordowy letni rozkład lotów z Katowic

Ryanair ogłosił dziś największy w historii rekordowy rozkład lotów na lato z Katowic
Siatka lotów Ryanaira z Katowic na sezon letni 2026 liczy rekordowe 26 tras – informuje przewoźnik w komunikacie. Pojawiły się w niej cztery nowości: Malaga, Lamezia Terme, Aarhus i Tirana.
Katowice pozostają jedną z kluczowych baz Ryanaira w Polsce zarówno w segmencie regularnym, jak i czarterowym. W ubiegłym roku przewoźnik obsłużył na tym lotnisku łącznie ponad 2,2 miliona pasażerów.
Na lato Ryanair zbazuje w Katowicach dziewięć samolotów. Trzy obsługiwać będą połączenia rozkładowe, a sześć – czarterowe.
– Katowice są jedną z najważniejszych i najszybciej rosnących baz Ryanaira w Polsce, dlatego z dumą ogłaszamy rekordowy rozkład lato 2026 i zbazowanie dziewiątego samolotu. To oznacza już 900 milionów dolarów zainwestowanych w województwie śląskim – to skala, która realnie zmienia lokalną gospodarkę – podkreśla prezes Buzz (Ryanair Group) Michał Kaczmarzyk, cytowany w komunikacie.
– Nasze operacje wspierają ponad 1,7 tysiąca miejsc pracy w regionie, w tym niemal 600 bezpośrednich etatów dla pilotów, załóg pokładowych i pracowników obsługi naziemnej. To nie są tylko liczby – to długoterminowy, stabilny wzrost i realne korzyści dla mieszkańców Śląska. A to dopiero początek – Katowice pozostają dla nas strategicznym miejscem do dalszego rozwoju i inwestycji w nadchodzących latach – zapowiada Kaczmarzyk.
– Powiększenie bazy operacyjnej Ryanaira do dziewięciu samolotów w sezonie letnim i uruchomienie czterech nowych tras regularnych to ważny sygnał świadczący o rosnącej pozycji Katowice Airport w siatce przewoźnika. Nasza współpraca układa się bardzo dobrze. Liczę, że w najbliższej przyszłości Ryanair będzie nadal dynamicznie rozwijał swoją ofertę na katowickim lotnisku – w zakresie zarówno połączeń regularnych, jak i liczby samolotów bazujących tutaj do obsługi tego segmentu ruchu – dodaje prezes Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego, które zarządza katowickim lotniskiem, Artur Tomasik.
