Wizz Air ma nową bazę operacyjną w Chorwacji. Będzie tam latał z Warszawy

Wizz Air rozszerza letnią siatkę połączeń z Warszawy o nową trasę do Chorwacji
Rejsy na trasie Lotnisko Chopina–Zadar wystartują 9 czerwca i w sezonie letnim będą odbywać się cztery razy w tygodniu – we wtorki, w czwartki, soboty i niedziele – informuje przewoźnik w komunikacie. Nową trasę obsługiwać będzie airbus A321neo.
Uruchomienie połączenia z Zadarem to ważny krok dla Wizz Aira – wraz z inauguracją tej trasy Zadar dołącza do siatki przewoźnika jako nowy port operacyjny. To potwierdza długoterminowe zaangażowanie linii w rozwój działalności w Europie Środkowej i Południowej, a jednocześnie wzmacnia jej obecność na polskim rynku poprzez poszerzanie oferty połączeń dla pasażerów z Warszawy i okolic – głosi komunikat.
– Cieszymy się z uruchomienia nowego bezpośredniego połączenia z Lotniska Chopina w Warszawie do Zadaru, które daje podróżnym z Polski jeszcze większy wybór niskokosztowych opcji na letni wypoczynek. Dzięki dogodnemu dostępowi do jednego z najpopularniejszych nadmorskich kierunków w Chorwacji nowe połączenie wzmacnia naszą ofertę podróży wypoczynkowych z Warszawy, a jednocześnie stanowi ważny krok w rozwoju naszej siatki połączeń, ponieważ Zadar staje się nową stacją operacyjną Wizz Aira – mówi menedżer ds. komunikacji korporacyjnej w Wizz Airze Salvatore Gabriele Imperiale, cytowany w komunikacie.
Wizz Air lata z Warszawy na 67 trasach do 27 krajów, w tym do Włoch, Hiszpanii, Grecji, Portugalii, na Maltę czy Islandię.
W 2025 roku przewoźnik wykonał z Lotniska Chopina ponad 26 tysięcy lotów, przewożąc niemal 6 milionów pasażerów. Poprawił również swoje wskaźniki operacyjne w Warszawie – punktualność operacji wzrosła o 13,9 procent.
Wizz Air obsługuje obecnie w Polsce łącznie 235 tras do ponad 30 krajów, operując z 12 lotnisk, w tym z sześciu baz operacyjnych, w których trzyma 43 samoloty.
W ubiegłym roku obsłużył w Polsce ponad 15 milionów pasażerów, czyli o 20 procent więcej, licząc rok do roku, co dało mu drugie miejsce, po Ryanairze, pod względem udziału w rynku (26 procent).
W Polsce Wizz Air przewiózł już od początku działalności ponad 131 mln pasażerów.
W tym roku przewoźnik zaoferuje ponad 20 milionów miejsc (łącznie ponad 152,3 miliona od początku działalności w Polsce).
