Wizz Air ma nową bazę operacyjną w Chorwacji. Będzie tam latał z Warszawy

Rejsy na trasie Lotnisko Chopina–Zadar wystartują 9 czerwca i w sezonie letnim będą odbywać się cztery razy w tygodniu – we wtorki, w czwartki, soboty i niedziele – informuje przewoźnik w komunikacie. Nową trasę obsługiwać będzie airbus A321neo.

Reklama Reklama

Uruchomienie połączenia z Zadarem to ważny krok dla Wizz Aira – wraz z inauguracją tej trasy Zadar dołącza do siatki przewoźnika jako nowy port operacyjny. To potwierdza długoterminowe zaangażowanie linii w rozwój działalności w Europie Środkowej i Południowej, a jednocześnie wzmacnia jej obecność na polskim rynku poprzez poszerzanie oferty połączeń dla pasażerów z Warszawy i okolic – głosi komunikat.

– Cieszymy się z uruchomienia nowego bezpośredniego połączenia z Lotniska Chopina w Warszawie do Zadaru, które daje podróżnym z Polski jeszcze większy wybór niskokosztowych opcji na letni wypoczynek. Dzięki dogodnemu dostępowi do jednego z najpopularniejszych nadmorskich kierunków w Chorwacji nowe połączenie wzmacnia naszą ofertę podróży wypoczynkowych z Warszawy, a jednocześnie stanowi ważny krok w rozwoju naszej siatki połączeń, ponieważ Zadar staje się nową stacją operacyjną Wizz Aira – mówi menedżer ds. komunikacji korporacyjnej w Wizz Airze Salvatore Gabriele Imperiale, cytowany w komunikacie.

235 tras Wizz Aira z Polski, 30 krajów i 20 milionów miejsc

Wizz Air lata z Warszawy na 67 trasach do 27 krajów, w tym do Włoch, Hiszpanii, Grecji, Portugalii, na Maltę czy Islandię.