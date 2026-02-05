Reklama

Wizz Air: Rok 2025 był dla nas rekordowy. W 2026 zamierzamy pójść jeszcze dalej

W 2025 roku Wizz Air przewiózł łącznie 68,6 miliona pasażerów, dołączył do floty 42 nowe samoloty i uruchomił ponad 320 nowych tras.

Publikacja: 05.02.2026 12:47

W 2025 roku Wizz Air przewiózł na swoich pokładach 68,6 miliona pasażerów, w tym roku celuje w ponad

W 2025 roku Wizz Air przewiózł na swoich pokładach 68,6 miliona pasażerów, w tym roku celuje w ponad 80 milionów

Foto: CTK, Petr Malina

Nelly Kamińska

Nowymi samolotami we flocie, większą siatką połączeń, lepszymi parametrami operacyjnymi i rekordową liczbą pasażerów pochwalił się Wizz Air w komunikacie podsumowującym 2025 rok.

– 2025 był dla Wizz Aira rokiem przełomowym. W szybkim tempie powiększyliśmy flotę, uruchomiliśmy setki nowych tras i przewieźliśmy więcej pasażerów niż kiedykolwiek wcześniej, a jednocześnie zwiększyliśmy niezawodność naszych operacji – mówi prezes Wizz Aira József Váradi, cytowany w komunikacie.

– W 2026 roku zamierzamy pójść jeszcze dalej. Koncentrujemy się na przyspieszeniu wzrostu w Europie Środkowo-Wschodniej i wykorzystaniu szans na rynkach, które wciąż pozostają niedostatecznie obsługiwane, a jednocześnie mają ogromny potencjał. Budujemy linię lotniczą, która nie tylko podąża za popytem – my go kreujemy. I nadal będziemy przesuwać granice, by oferować większy wybór, jeszcze przystępniejsze ceny i lepsze doświadczenia podróży milionom pasażerów – deklaruje.

Czytaj więcej

Choć József Váradi, prezes linii lotniczej Wizz Air, krytuje klasę biznes jako nieekologiczną, sam w
Linie Lotnicze
Klasa biznes w samolotach to samo zło? Głos zabrał prezes Wizz Aira, sam nie bez winy

Rekordowy popyt na przewozy pasażerskie

Do floty Wizz Aira dołączyły 42 nowe samoloty (liczy ona w sumie 259 airbusów A320 i A321). Przewoźnik uruchomił ponad 320 nowych tras i zrealizował prawie 335 tysięcy rozkładowych lotów. Przewiózł łącznie 68,6 miliona pasażerów, czyli o 9,4 procent więcej niż w 2024 roku.

W Polsce Wizz Air zrealizował niemal 60 tysięcy lotów i obsłużył ponad 14,5 miliona pasażerów, czyli o 20,4 procent więcej w porównaniu z poprzednim rokiem. Zaoferował niemal 16 milionów miejsc.

Kluczowe wskaźniki operacyjne

Wskaźnik realizacji rejsów (completion rate) wyniósł 99,6 procent (drugi najwyższy wśród głównych europejskich przewoźników).

Odsetek rejsów, które wystartowały w ciągu 15 minut od planowanej godziny odlotu (D15) wyniósł 73,4 procent, co daje miejsce w pierwszej dziesiątce wśród głównych europejskich przewoźników.

Odsetek rejsów, które wylądowały w ciągu 15 minut od planowanej godziny przylotu (A15) wyniósł prawie 78 procent (również miejsce w pierwszej dziesiątce).

W Polsce wskaźnik realizacji rejsów wyniósł 99,6 procent. Jednocześnie 70,8 procent lotów wystartowało w standardzie D15, a prawie 75 procent dotarło do celu w standardzie A15.

Czytaj więcej

Ryanair i Wizz Air podsumowują 2025 rok. Przewiozły więcej pasażerów niż rok wcześniej
Linie Lotnicze
Ryanair i Wizz Air podsumowują 2025 rok. Przewiozły więcej pasażerów niż rok wcześniej
Perspektywy na przyszłość

Wizz Air wchodzi w 2026 rok z dużą dynamiką i jasno określonymi priorytetami strategicznymi, do których zalicza dalsze zwiększanie skali działalności, umacnianie pozycji w Europie Środkowo-Wschodniej i wykorzystanie szans rozwoju na rynkach wciąż niedostatecznie obsługiwanych, o znaczącym potencjale długoterminowym – głosi komunikat.

W 2026 roku planuje obsłużyć ponad 80 milionów pasażerów.

Źródło: rp.pl

Firmy Wizz Air
