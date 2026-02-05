Wizz Air: Rok 2025 był dla nas rekordowy. W 2026 zamierzamy pójść jeszcze dalej

Nowymi samolotami we flocie, większą siatką połączeń, lepszymi parametrami operacyjnymi i rekordową liczbą pasażerów pochwalił się Wizz Air w komunikacie podsumowującym 2025 rok.

Reklama Reklama

– 2025 był dla Wizz Aira rokiem przełomowym. W szybkim tempie powiększyliśmy flotę, uruchomiliśmy setki nowych tras i przewieźliśmy więcej pasażerów niż kiedykolwiek wcześniej, a jednocześnie zwiększyliśmy niezawodność naszych operacji – mówi prezes Wizz Aira József Váradi, cytowany w komunikacie.

– W 2026 roku zamierzamy pójść jeszcze dalej. Koncentrujemy się na przyspieszeniu wzrostu w Europie Środkowo-Wschodniej i wykorzystaniu szans na rynkach, które wciąż pozostają niedostatecznie obsługiwane, a jednocześnie mają ogromny potencjał. Budujemy linię lotniczą, która nie tylko podąża za popytem – my go kreujemy. I nadal będziemy przesuwać granice, by oferować większy wybór, jeszcze przystępniejsze ceny i lepsze doświadczenia podróży milionom pasażerów – deklaruje.

Rekordowy popyt na przewozy pasażerskie

Do floty Wizz Aira dołączyły 42 nowe samoloty (liczy ona w sumie 259 airbusów A320 i A321). Przewoźnik uruchomił ponad 320 nowych tras i zrealizował prawie 335 tysięcy rozkładowych lotów. Przewiózł łącznie 68,6 miliona pasażerów, czyli o 9,4 procent więcej niż w 2024 roku.