Zmiany w zarządzie Enter Aira. Firma ma pierwszy raz prezesa

Marcin Kubrak jest jednym ze współzałożycieli i największym akcjonariuszem Enter Aira. Dotychczas pełnił funkcję członka zarządu i dyrektora operacji lotniczych. Obowiązki prezesa będzie pełnił od 3 lutego 2026 roku.

Kubrak, pilot z licencją na boeinga, karierę zawodową rozpoczynał w 1991 r. jako pilot wycieczek zagranicznych do krajów dalekiego wschodu (Tajlandia, Korea, Singapur) w biurze podroży INT Express, od 1992 r. pracował na stanowisku kierownika działu turystyki przyjazdowej, gdzie zajmował się organizowaniem przyjazdów grup turystycznych do Polski z krajów Europy Zachodniej.

W roku 1994 założył spółkę Fair Cargo, która jako jedna z pierwszych w Polsce rozpoczęła działalność spedycji lotniczej i obsługi frachtu lotniczego. Do 2005 r. był jej właścicielem i dyrektorem zarządzającym. Pełni w spółce Expeditors Polska funkcję członka zarządu i dyrektora zarządzającego.

Od 1999 r. jest udziałowcem i prezesem spółki Airnet będącej właścicielem terminalu spedycyjnego na lotnisku Okęcie w Warszawie. Od 2004 r jest udziałowcem i członkiem zarządu spółki Airnet Service prowadzącej działalność handlingową obsługi frachtu lotniczego.