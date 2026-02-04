Reklama

Zmiany w zarządzie Enter Aira. Firma ma pierwszy raz prezesa

Rada nadzorcza największej w kraju czarterowej linii lotniczej, Enter Air, powierzyła funkcję prezesa Marcinowi Kubrakowi. Powołała też nowego członka zarządu - Konrada Dymowskiego.

Publikacja: 04.02.2026 09:53

Marcin Kubrak obejmie stery Enter Aira 3 lutego

Foto: Enter Air

Filip Frydrykiewicz

Marcin Kubrak jest jednym ze współzałożycieli i największym akcjonariuszem Enter Aira. Dotychczas pełnił funkcję członka zarządu i dyrektora operacji lotniczych. Obowiązki prezesa będzie pełnił od 3 lutego 2026 roku.

Kubrak, pilot z licencją na boeinga, karierę zawodową rozpoczynał w 1991 r. jako pilot wycieczek zagranicznych do krajów dalekiego wschodu (Tajlandia, Korea, Singapur) w biurze podroży INT Express, od 1992 r. pracował na stanowisku kierownika działu turystyki przyjazdowej, gdzie zajmował się organizowaniem przyjazdów grup turystycznych do Polski z krajów Europy Zachodniej.

W roku 1994 założył spółkę Fair Cargo, która jako jedna z pierwszych w Polsce rozpoczęła działalność spedycji lotniczej i obsługi frachtu lotniczego. Do 2005 r. był jej właścicielem i dyrektorem zarządzającym. Pełni w spółce Expeditors Polska funkcję członka zarządu i dyrektora zarządzającego.

Od 1999 r. jest udziałowcem i prezesem spółki Airnet będącej właścicielem terminalu spedycyjnego na lotnisku Okęcie w Warszawie. Od 2004 r jest udziałowcem i członkiem zarządu spółki Airnet Service prowadzącej działalność handlingową obsługi frachtu lotniczego.

Pracował też w linii lotniczej Air Polonia, a w latach 2005-2009 w Centralwingsie, tanim przewoźniku założonym przez LOT.

Od powstania Enter Air jest członkiem zarządu.

W 1997 r. uzyskał licencję pilota samolotowego. Obecnie jest pilotem liniowym z licencją ATPL, instruktorem i egzaminatorem państwowym (TRE) na samoloty typu boeing 737. Dodatkowo pełni funkcję szefa pilotów w Enter Airze.

Konrad Dymowski jest od początku kariery zawodowej związany z Enter Air. Od 2022 r. jest dyrektorem technicznym odpowiedzialnym między innymi za kształtowanie kierunków rozwoju floty i współpracę z producentami, partnerami technicznymi i organizacjami branżowymi. Wspiera również prace strategiczne firmy, w tym analizy dotyczące inwestycji i rozwoju operacyjnego.

Od 2025 r. jest również prokurentem spółki.

Konrad Dymowski obejmie funkcję członka zarządu 1 marca 2026 roku.

Od 1 marca 2026 r. w skład zarządu Enter Air będą wchodzić: Marcin Kubrak, jako prezes, Andrzej Kobielski, członek zarządu i dyrektor handlowy i Konrad Dymowski, członek zarządu.

Wcześniej firma nie miała prezesa. Formalnie kieruje nią jeszcze do 28 lutego w randze dyrektora generalnego inny ze współzałożycieli spółki Enter Air, Grzegorz Polaniecki. Polaniecki złożył jednak w styczniu, dosyć niespodziewanie dla rynku, rezygnację i odchodzi z niej, chociaż pozostaje znaczącym udziałowcem spółki. 

Enter Air jest największą prywatną linią lotniczą w Polsce. W grudniu 2015 roku weszła na giełdę w Warszawie. 

Grupa realizuje połączenia dla czołowych polskich (TUI Poland, Itaka, Rainbow, Coral Travel, ETI)  i zagranicznych biur podróży, latając w ponad 30 krajach od Islandii i Portugalii po Kenię i Wyspy Zielonego Przylądka. Przewoźnik ma siedem stałych baz operacyjnych w Warszawie, Katowicach, Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku, Paryżu i Zurychu oraz kilka baz sezonowych, m.in. w Londynie, Madrycie, Pradze i Tel Awiwie.

Flota Enter Air składa się z 24 samolotów Boeing 737-800 i 10 Boeingów 737 MAX 8. Enter Air jest właścicielem centrum szkoleniowego Enter Air Training Center w Warszawie, a także współwłaścicielem szwajcarskiej linii Chair Airlines, która posiada flotę czterech samolotów i ma 51 procent udziałów spółki Fly4 Airlines Green, która wynajmuje samoloty z załogami (wet-lease) innym przewoźnikom lotniczym.

