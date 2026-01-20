Reklama

Rainbow zamówił samoloty w Enter Airze. W planach nowy egzotyczny kierunek z Warszawy

Spółka Rainbow Tours zawarła z linią lotniczą Enter Air nową umowę czarteru na sezon letnie tego roku i na sezon zimowy 2026/2027. Szacunkowa wartość usług przewoźnika to 395,9 miliona złotych, czyli 109,8 miliona dolarów.

Publikacja: 20.01.2026 14:33

Samoloty Enter Aira zabiorą klientów Rainbowa na wakacje. Pierwszy raz polecą z Warszawy do Kenii

Foto: Enter Air

Filip Frydrykiewicz

Różnica w porównaniu z poprzednią, obowiązującą jeszcze obecnie umową, wynosi 17 procent. Jej przewidywana wartość, dotycząca współpracy w sezonie lato 2025 i zima 2025/2026, wynosiła bowiem 366,3 miliona złotych, czyli 93,2 miliona dolarów.

Według komunikatu linii lotniczej, umowa z Rainbowem Tours (spółką będącą właścicielem marki biura podróży Rainbow) została zawarta na czas określony od 1 maja 2026 roku do 30 kwietnia 2027 roku i „reguluje zasady świadczenia przez Enter Air usług lotniczego przewozu osób i bagażu”.

Rainbow zabierze klientów z Warszawy do Kenii

– Cieszymy się, że udało nam się podpisać nowy kontrakt z naszym wieloletnim partnerem, w którym zwiększyliśmy zakres usług o około 17 procent, porównując rok do roku – mówi Andrzej Kobielski, członek zarządu i dyrektor handlowy Enter Aira, cytowany w komunikacie przewoźnika. – To kolejna w tym roku podpisana przez nas umowa z dwucyfrową dynamiką wzrostu wartości programu handlowego. Podobnie jak w wypadku poprzednich udanych sezonów naszej współpracy, planujemy bardzo atrakcyjny program przede wszystkim na eksploatowanych już kierunkach, szczególnie do licznych destynacji nad Morzem Śródziemnym i na Wyspach Kanaryjskich. 

– Dzięki bardzo dobrej współpracy pomiędzy naszymi firmami i lotniskiem im. Lecha Wałęsy w Gdańsku, będziemy operowali stamtąd drugim samolotem w naszej najmłodszej, ale najdynamiczniej rozwijającej się bazie. Na uwagę zasługuje również, że po zeszłorocznym sukcesie lotów z katowickiego lotniska w Pyrzowicach do Mombasy w Kenii, rozpoczniemy w lecie loty do tego miasta również z Lotniska Chopina w Warszawie – dodaje.

Cztery umowy Enter Aira z biurami podróży na nowe sezony 

Enter Air w ramach planowania kolejnego sezonu letniego i zimowego zawarł już wcześniej umowy z Itaką o szacunkowej wartości 99,2 miliona dolarów (+31 procent wzrostu rok do roku), Coralem Travel o wartości 158,6 miliona dolarów (+16 procent) i z TUI Poland o wartości 266,7 miliona dolarów (+16 procent).

Łączna wartość wszystkich czterech umów podpisanych z kluczowymi partnerami na rynku polskim wynosi więc 633,1 miliona dolarów (+18 procent).

Źródło: rp.pl

