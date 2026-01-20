Rainbow zamówił samoloty w Enter Airze. W planach nowy egzotyczny kierunek z Warszawy

Różnica w porównaniu z poprzednią, obowiązującą jeszcze obecnie umową, wynosi 17 procent. Jej przewidywana wartość, dotycząca współpracy w sezonie lato 2025 i zima 2025/2026, wynosiła bowiem 366,3 miliona złotych, czyli 93,2 miliona dolarów.

Reklama Reklama

Według komunikatu linii lotniczej, umowa z Rainbowem Tours (spółką będącą właścicielem marki biura podróży Rainbow) została zawarta na czas określony od 1 maja 2026 roku do 30 kwietnia 2027 roku i „reguluje zasady świadczenia przez Enter Air usług lotniczego przewozu osób i bagażu”.

Rainbow zabierze klientów z Warszawy do Kenii

– Cieszymy się, że udało nam się podpisać nowy kontrakt z naszym wieloletnim partnerem, w którym zwiększyliśmy zakres usług o około 17 procent, porównując rok do roku – mówi Andrzej Kobielski, członek zarządu i dyrektor handlowy Enter Aira, cytowany w komunikacie przewoźnika. – To kolejna w tym roku podpisana przez nas umowa z dwucyfrową dynamiką wzrostu wartości programu handlowego. Podobnie jak w wypadku poprzednich udanych sezonów naszej współpracy, planujemy bardzo atrakcyjny program przede wszystkim na eksploatowanych już kierunkach, szczególnie do licznych destynacji nad Morzem Śródziemnym i na Wyspach Kanaryjskich.