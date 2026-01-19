Portal airlineratings.com opublikował ranking najbezpieczniejszych linii lotniczych na świecie na 2026 rok. Znalazło się w nim 25 przewoźników tradycyjnych i tyluż tanich, wybranych z 320.

Oceniając ich, autorzy zestawienia wzięli pod uwagę między innymi wskaźniki incydentów skorygowane o liczbę wykonanych lotów, wiek floty, szkolenie pilotów i międzynarodowe audyty bezpieczeństwa.

– Większość kryteriów pozostaje niezmienna. W tym roku kładziemy jednak większy nacisk na kwestię zapobiegania turbulencjom, które pozostają główną przyczyną obrażeń na pokładach samolotów. W związku z tym analizujemy udział linii lotniczych w programie IATA Turbulence Aware lub równoważnych inicjatywach, a także wyniki audytów bezpieczeństwa prowadzonych na pokładach samolotów przez Airline Ratings. Kluczowa jest tu również transparentność samych linii lotniczych – mówi dyrektor generalna Airline Ratings Sharon Petersen, cytowana w komunikacie portalu.

Jak dodaje, ważne jest, by pasażerowie zdawali sobie sprawę, że liderów rankingu dzielą jedynie drobne różnice, które nie powinny być interpretowane jako realne różnice w poziomie bezpieczeństwa.

– Różnica punktowa pomiędzy miejscem pierwszym a czternastym wyniosła mniej niż cztery punkty. Na samym szczycie była jeszcze mniejsza – zaledwie 1,3 punktu dzieliło miejsca pierwsze i szóste w kategorii linii tradycyjnych. Wszystkie linie z „top 25” są światowymi liderami w dziedzinie bezpieczeństwa lotniczego, a twierdzenie, że jedna z nich jest znacząco bezpieczniejsza lub mniej bezpieczna od innej, jest nieprawdziwe – wskazuje Petersen.