Najbezpieczniejsze linie lotnicze? W europejskiej stawce Wizz Air i Ryanair

Ogłoszono coroczny ranking najbezpieczniejszych linii lotniczych świata. Miejsce na podium zajęli głównie przewoźnicy z Azji. Z kolei wśród linii niskokosztowych wyróżniają się dwie najbardziej znane w Polsce – Wizz Air i Ryanair.

Publikacja: 19.01.2026 12:36

Etihad zajął pierwsze miejsce w rankingu bezpieczeństwa w kategorii tradycyjnych linii lotniczych

Foto: EPA, Ali Haider

Nelly Kamińska

Portal airlineratings.com opublikował ranking najbezpieczniejszych linii lotniczych na świecie na 2026 rok. Znalazło się w nim 25 przewoźników tradycyjnych i tyluż tanich, wybranych z 320.

Oceniając ich, autorzy zestawienia wzięli pod uwagę między innymi wskaźniki incydentów skorygowane o liczbę wykonanych lotów, wiek floty, szkolenie pilotów i międzynarodowe audyty bezpieczeństwa.

– Większość kryteriów pozostaje niezmienna. W tym roku kładziemy jednak większy nacisk na kwestię zapobiegania turbulencjom, które pozostają główną przyczyną obrażeń na pokładach samolotów. W związku z tym analizujemy udział linii lotniczych w programie IATA Turbulence Aware lub równoważnych inicjatywach, a także wyniki audytów bezpieczeństwa prowadzonych na pokładach samolotów przez Airline Ratings. Kluczowa jest tu również transparentność samych linii lotniczych – mówi dyrektor generalna Airline Ratings Sharon Petersen, cytowana w komunikacie portalu.

Jak dodaje, ważne jest, by pasażerowie zdawali sobie sprawę, że liderów rankingu dzielą jedynie drobne różnice, które nie powinny być interpretowane jako realne różnice w poziomie bezpieczeństwa.

– Różnica punktowa pomiędzy miejscem pierwszym a czternastym wyniosła mniej niż cztery punkty. Na samym szczycie była jeszcze mniejsza – zaledwie 1,3 punktu dzieliło miejsca pierwsze i szóste w kategorii linii tradycyjnych. Wszystkie linie z „top 25” są światowymi liderami w dziedzinie bezpieczeństwa lotniczego, a twierdzenie, że jedna z nich jest znacząco bezpieczniejsza lub mniej bezpieczna od innej, jest nieprawdziwe – wskazuje Petersen.

25 najbezpieczniejszych linii tradycyjnych na 2026 rok

  1. Etihad
  2. Cathay Pacific
  3. Qantas
  4. Qatar Airways
  5. Emirates
  6. Air New Zealand
  7. Singapore Airlines
  8. Eva Air
  9. Virgin Australia
  10. Korean Air
  11. Starlux
  12. Turkish Airlines
  13. Virgin Atlantic
  14. All Nippon Airways
  15. Alaska Airlines
  16. TAP Air Portugal
  17. SAS
  18. British Airways
  19. Vietnam Airlines
  20. Iberia
  21. Lufthansa
  22. Air Canada
  23. Delta
  24. American Airlines
  25. Fiji Airway

– Pierwszy raz linia lotnicza z Zatoki Perskiej zajęła pierwsze miejsce. Etihad osiągnął ten wynik dzięki połączeniu kilku czynników: młodej floty, bezpieczeństwa w kokpicie, zwłaszcza w zakresie rozwiązań dotyczących turbulencji, historii bez wypadków i najniższego wskaźnika incydentów spośród wszystkich linii w zestawieniu. Przewoźnik wziął także udział w naszym niezależnym audycie bezpieczeństwa na pokładzie i wykazał się doskonałym zarządzaniem turbulencjami w kabinie – mówi Sharon Petersen.

– Na uwagę zasługują również Starlux i Fiji Airways, które znalazły się w rankingu pierwszy raz. Choć zazwyczaj nie uwzględniamy stosunkowo młodych linii, takich jak Starlux, ich podejście do bezpieczeństwa i transparentności jest wyjątkowe. Z pewnością ucieszy pasażerów także powrót Singapore Airlines, które zostały wykluczone w 2025 roku po poważnym incydencie związanym z turbulencjami. Po wizycie w ich centrum szkoleniowym i długich rozmowach z zespołem operacyjnym z przyjemnością przywracamy je do zestawienia – dodaje dyrektor.

25 najbezpieczniejszych tanich linii lotniczych na 2026 rok

  1. HK Express
  2. Jetstar Airways
  3. Scoot
  4. Flydubai (obecnie uznawana za linię tradycyjną i w przyszłości będzie oceniana w tej kategorii)
  5. EasyJet
  6. Southwest
  7. AirBaltic
  8. VietJet Air
  9. Wizz Air
  10. AirAsia
  11. TUI Airways
  12. Vueling
  13. Norwegian
  14. JetBlue
  15. Flynas
  16. Cebu Pacific
  17. Jet2
  18. Ryanair
  19. Spring Airlines
  20. Transavia
  21. Eurowings
  22. Volaris
  23. WestJet
  24. GOL Airlines
  25. Sky Airline
– HK Express drugi raz zdobył pierwsze miejsce dzięki nowoczesnej flocie, niskiemu wskaźnikowi incydentów i bardzo dobrym wynikom audytu bezpieczeństwa na pokładzie. Biorąc pod uwagę rygorystyczne wymogi raportowania zdarzeń w Hongkongu, tak niski poziom incydentów i brak poważnych zdarzeń rzeczywiście świadczą o doskonałym zarządzaniu operacjami. Wśród istotnych zmian w tym roku warto wymienić pojawienie się Spring Airlines, pierwszej chińskiej linii lotniczej, która znalazła się w jakimkolwiek naszym rankingu, oraz airBaltic, który awansował do pierwszej dziesiątki – mówi dyrektor Airline Ratings.

– Warto też podkreślić, że każda linia ujęta w rankingu 2026 odnotowała w ciągu ostatnich dwóch lat jakieś incydenty – od uderzeń ogonem o pas startowy po pożary na pokładzie czy wyłączenia silników – jednak rzeczywisty wskaźnik incydentów mieści się w przedziale od 0,002 do 0,09, co jest ogromnym osiągnięciem całej branży lotniczej – dodaje.

We współczesnym lotnictwie, w którym poważne zdarzenia należą do rzadkości, obecność w „top 25” to oznaka nie tylko doskonałości w zakresie sprzętu i operacji, ale też wysokich kwalifikacji załóg i kultury bezpieczeństwa w całej organizacji – głosi komunikat. Dzisiejsze bezpieczeństwo lotnicze definiują przede wszystkim konsekwencja, kultura organizacyjna, zdolność adaptacji i skuteczne zarządzanie ryzykiem w skali milionów lotów.

Źródło: rp.pl

Rankingi Bezpieczeństwo linia lotnicza
