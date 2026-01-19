Aktualizacja: 19.01.2026 16:49 Publikacja: 19.01.2026 12:36
Etihad zajął pierwsze miejsce w rankingu bezpieczeństwa w kategorii tradycyjnych linii lotniczych
Foto: EPA, Ali Haider
Portal airlineratings.com opublikował ranking najbezpieczniejszych linii lotniczych na świecie na 2026 rok. Znalazło się w nim 25 przewoźników tradycyjnych i tyluż tanich, wybranych z 320.
Oceniając ich, autorzy zestawienia wzięli pod uwagę między innymi wskaźniki incydentów skorygowane o liczbę wykonanych lotów, wiek floty, szkolenie pilotów i międzynarodowe audyty bezpieczeństwa.
– Większość kryteriów pozostaje niezmienna. W tym roku kładziemy jednak większy nacisk na kwestię zapobiegania turbulencjom, które pozostają główną przyczyną obrażeń na pokładach samolotów. W związku z tym analizujemy udział linii lotniczych w programie IATA Turbulence Aware lub równoważnych inicjatywach, a także wyniki audytów bezpieczeństwa prowadzonych na pokładach samolotów przez Airline Ratings. Kluczowa jest tu również transparentność samych linii lotniczych – mówi dyrektor generalna Airline Ratings Sharon Petersen, cytowana w komunikacie portalu.
Jak dodaje, ważne jest, by pasażerowie zdawali sobie sprawę, że liderów rankingu dzielą jedynie drobne różnice, które nie powinny być interpretowane jako realne różnice w poziomie bezpieczeństwa.
– Różnica punktowa pomiędzy miejscem pierwszym a czternastym wyniosła mniej niż cztery punkty. Na samym szczycie była jeszcze mniejsza – zaledwie 1,3 punktu dzieliło miejsca pierwsze i szóste w kategorii linii tradycyjnych. Wszystkie linie z „top 25” są światowymi liderami w dziedzinie bezpieczeństwa lotniczego, a twierdzenie, że jedna z nich jest znacząco bezpieczniejsza lub mniej bezpieczna od innej, jest nieprawdziwe – wskazuje Petersen.
– Pierwszy raz linia lotnicza z Zatoki Perskiej zajęła pierwsze miejsce. Etihad osiągnął ten wynik dzięki połączeniu kilku czynników: młodej floty, bezpieczeństwa w kokpicie, zwłaszcza w zakresie rozwiązań dotyczących turbulencji, historii bez wypadków i najniższego wskaźnika incydentów spośród wszystkich linii w zestawieniu. Przewoźnik wziął także udział w naszym niezależnym audycie bezpieczeństwa na pokładzie i wykazał się doskonałym zarządzaniem turbulencjami w kabinie – mówi Sharon Petersen.
– Na uwagę zasługują również Starlux i Fiji Airways, które znalazły się w rankingu pierwszy raz. Choć zazwyczaj nie uwzględniamy stosunkowo młodych linii, takich jak Starlux, ich podejście do bezpieczeństwa i transparentności jest wyjątkowe. Z pewnością ucieszy pasażerów także powrót Singapore Airlines, które zostały wykluczone w 2025 roku po poważnym incydencie związanym z turbulencjami. Po wizycie w ich centrum szkoleniowym i długich rozmowach z zespołem operacyjnym z przyjemnością przywracamy je do zestawienia – dodaje dyrektor.
– HK Express drugi raz zdobył pierwsze miejsce dzięki nowoczesnej flocie, niskiemu wskaźnikowi incydentów i bardzo dobrym wynikom audytu bezpieczeństwa na pokładzie. Biorąc pod uwagę rygorystyczne wymogi raportowania zdarzeń w Hongkongu, tak niski poziom incydentów i brak poważnych zdarzeń rzeczywiście świadczą o doskonałym zarządzaniu operacjami. Wśród istotnych zmian w tym roku warto wymienić pojawienie się Spring Airlines, pierwszej chińskiej linii lotniczej, która znalazła się w jakimkolwiek naszym rankingu, oraz airBaltic, który awansował do pierwszej dziesiątki – mówi dyrektor Airline Ratings.
– Warto też podkreślić, że każda linia ujęta w rankingu 2026 odnotowała w ciągu ostatnich dwóch lat jakieś incydenty – od uderzeń ogonem o pas startowy po pożary na pokładzie czy wyłączenia silników – jednak rzeczywisty wskaźnik incydentów mieści się w przedziale od 0,002 do 0,09, co jest ogromnym osiągnięciem całej branży lotniczej – dodaje.
We współczesnym lotnictwie, w którym poważne zdarzenia należą do rzadkości, obecność w „top 25” to oznaka nie tylko doskonałości w zakresie sprzętu i operacji, ale też wysokich kwalifikacji załóg i kultury bezpieczeństwa w całej organizacji – głosi komunikat. Dzisiejsze bezpieczeństwo lotnicze definiują przede wszystkim konsekwencja, kultura organizacyjna, zdolność adaptacji i skuteczne zarządzanie ryzykiem w skali milionów lotów.
