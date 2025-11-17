Emirates wyposażą swoją flotę w Starlinki. Internet podczas lotu będzie za darmo

Aktualizacja: 17.11.2025 23:21 Publikacja: 17.11.2025 18:30
Foto: Materiały prasowe Emirates
W ciągu najbliższych dwóch lat linie lotnicze Emirates planują zainstalować we wszystkich 232 samolotach swojej floty telekomunikacyjny system satelitarny Starlink – informuje biuro prasowe przewoźnika.
Dzięki temu pasażerowie będą mogli przez całą podróż korzystać z serwisów streamingowych i mediów społecznościowych, grać i wykonywać połączenia – zarówno na ekranach w oparciach foteli, jak i urządzeniach osobistych.
Emirates udostępnią także przez Starlinki telewizję na żywo – początkowo na urządzeniach osobistych, a od końca grudnia 2025 roku na ekranach w oparciach foteli.
Pierwszy samolot ze Starlinkiem – A6-EPF (boeing 777-300ER) – jest obecnie prezentowany na targach lotniczych Dubai Airshow, gdzie odwiedzający mogą przetestować łączność. Jego pierwszy lot pasażerski odbędzie się zaraz po zakończeniu targów, kiedy A6-EPF powróci do służby.
Przewoźnik będzie instalować Starlinki w około 14 samolotach miesięcznie. Montaż w airbusach A380 rozpocznie się w lutym 2026.
Emirates planują montaż dwóch anten w każdym boeingu 777 i trzech anten w każdym airbusie A380.
Wi-fi Starlink w Emirates będzie dostępne za darmo dla wszystkich pasażerów, niezależnie od klasy podróży. Połączenie będzie można uruchomić jednym kliknięciem – bez opłat i bez konieczności posiadania członkostwa w programie Skywards.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
W ciągu najbliższych dwóch lat linie lotnicze Emirates planują zainstalować we wszystkich 232 samolotach swojej floty telekomunikacyjny system satelitarny Starlink – informuje biuro prasowe przewoźnika.
Dzięki temu pasażerowie będą mogli przez całą podróż korzystać z serwisów streamingowych i mediów społecznościowych, grać i wykonywać połączenia – zarówno na ekranach w oparciach foteli, jak i urządzeniach osobistych.
Pierwsze sale nowego, oczekiwanego od lat flagowego muzeum Egiptu, zostały udostępnione zwiedzającym. Na razie t...
Do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wpłynęły skargi na procedury reklamacyjne LOT-u, dotyczące uszkodzon...
LOT uruchomił sprzedaż biletów na kolejne transatlantyckie połączenie w regularnej siatce przewoźnika na trasie...
Za kilka dni Ryanair wycofa z użytku papierowe karty pokładowe. Na pokład samolotu będzie można wejść wyłącznie...
Strategiczne spojrzenie na przyszłość zarządzania z konkretnymi narzędziami i umiejętnościami potrzebnymi do wykorzystania potencjału AI.
Linie lotnicze Finnair zaoferują w sezonie zimowym 2026/2027 rekordową liczbę 25 lotów tygodniowo do Tajlandii....
W świecie, w którym granice wpływów wyznaczają moce obliczeniowe, a algorytmy stają się narzędziem polityki i gospodarki, półprzewodniki pełnią rolę nowego paliwa globalnego rozwoju.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas