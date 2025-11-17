Emirates wyposażą swoją flotę w Starlinki. Internet podczas lotu będzie za darmo

W ciągu najbliższych dwóch lat linie lotnicze Emirates planują zainstalować we wszystkich 232 samolotach swojej floty telekomunikacyjny system satelitarny Starlink – informuje biuro prasowe przewoźnika.

Dzięki temu pasażerowie będą mogli przez całą podróż korzystać z serwisów streamingowych i mediów społecznościowych, grać i wykonywać połączenia – zarówno na ekranach w oparciach foteli, jak i urządzeniach osobistych.

Emirates udostępnią także przez Starlinki telewizję na żywo – początkowo na urządzeniach osobistych, a od końca grudnia 2025 roku na ekranach w oparciach foteli.

Pierwszy boeing ze Starlinkiem wystartuje w listopadzie 2025 roku

Pierwszy samolot ze Starlinkiem – A6-EPF (boeing 777-300ER) – jest obecnie prezentowany na targach lotniczych Dubai Airshow, gdzie odwiedzający mogą przetestować łączność. Jego pierwszy lot pasażerski odbędzie się zaraz po zakończeniu targów, kiedy A6-EPF powróci do służby.

Przewoźnik będzie instalować Starlinki w około 14 samolotach miesięcznie. Montaż w airbusach A380 rozpocznie się w lutym 2026.