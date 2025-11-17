Reklama
Rozwiń
Reklama

Emirates wyposażą swoją flotę w Starlinki. Internet podczas lotu będzie za darmo

Linie lotnicze Emirates wprowadzą system satelitarny Starlink do całej swojej floty, zaczynając od boeinga 777 w listopadzie 2025 roku. Dzięki temu pasażerowie będą mogli korzystać podczas lotu z darmowego, szybkiego internetu o naziemnej jakości.

Publikacja: 17.11.2025 18:30

Emirates wyposażą swoją flotę w Starlinki. Internet podczas lotu będzie za darmo

Foto: Materiały prasowe Emirates

Nelly Kamińska

W ciągu najbliższych dwóch lat linie lotnicze Emirates planują zainstalować we wszystkich 232 samolotach swojej floty telekomunikacyjny system satelitarny Starlink – informuje biuro prasowe przewoźnika.  

Dzięki temu pasażerowie będą mogli przez całą podróż korzystać z serwisów streamingowych i mediów społecznościowych, grać i wykonywać połączenia – zarówno na ekranach w oparciach foteli, jak i urządzeniach osobistych.

Emirates udostępnią także przez Starlinki telewizję na żywo – początkowo na urządzeniach osobistych, a od końca grudnia 2025 roku na ekranach w oparciach foteli.

Pierwszy boeing ze Starlinkiem wystartuje w listopadzie 2025 roku 

Pierwszy samolot ze Starlinkiem – A6-EPF (boeing 777-300ER) – jest obecnie prezentowany na targach lotniczych Dubai Airshow, gdzie odwiedzający mogą przetestować łączność. Jego pierwszy lot pasażerski odbędzie się zaraz po zakończeniu targów, kiedy A6-EPF powróci do służby.

Przewoźnik będzie instalować Starlinki w około 14 samolotach miesięcznie. Montaż w airbusach A380 rozpocznie się w lutym 2026.

Reklama
Reklama

Emirates planują montaż dwóch anten w każdym boeingu 777 i trzech anten w każdym airbusie A380.

Wi-fi Starlink w Emirates będzie dostępne za darmo dla wszystkich pasażerów, niezależnie od klasy podróży. Połączenie będzie można uruchomić jednym kliknięciem – bez opłat i bez konieczności posiadania członkostwa w programie Skywards.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Azja Zjednoczone Emiraty Arabskie Dubaj Starlink Emirates

W ciągu najbliższych dwóch lat linie lotnicze Emirates planują zainstalować we wszystkich 232 samolotach swojej floty telekomunikacyjny system satelitarny Starlink – informuje biuro prasowe przewoźnika.  

Dzięki temu pasażerowie będą mogli przez całą podróż korzystać z serwisów streamingowych i mediów społecznościowych, grać i wykonywać połączenia – zarówno na ekranach w oparciach foteli, jak i urządzeniach osobistych.

Reklama
Jedną z atrakcji muzeum są wielkie schody
Zanim Wyjedziesz
Wielkie Muzeum Egipskie otwarte. Na razie na próbę
Wyjątkowa Wyprzedaż Forda. Hybrydowe SUV-y Puma i Kuga już od 89 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyjątkowa Wyprzedaż Forda. Hybrydowe SUV-y Puma i Kuga już od 89 900 zł
Advertisement
Prezes UOKiK-u stawia zarzuty LOT-owi. Chodzi o uszkodzony lub opóźniony bagaż
Linie Lotnicze
Prezes UOKiK-u stawia zarzuty LOT-owi. Chodzi o uszkodzony lub opóźniony bagaż
LOT dodaje kolejne miasto do siatki połączeń ze Stanami Zjednoczonymi
Linie Lotnicze
LOT dodaje kolejne miasto do siatki połączeń ze Stanami Zjednoczonymi
Ryanair: Koniec papierowych kart pokładowych. Teraz latanie tylko z kodem QR
Linie Lotnicze
Ryanair: Koniec papierowych kart pokładowych. Teraz latanie tylko z kodem QR
Manager w erze AI – strategia, narzędzia, kompetencje AI
Materiał Promocyjny
Manager w erze AI – strategia, narzędzia, kompetencje AI
Fińskie linie lotnicze: Mamy rekordową liczbę lotów do Tajlandii
Linie Lotnicze
Fińskie linie lotnicze: Mamy rekordową liczbę lotów do Tajlandii
USA kontra Chiny: półprzewodniki jako pole bitwy?
Opinie Ekonomiczne
USA kontra Chiny: półprzewodniki jako pole bitwy?
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama