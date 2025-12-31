256 milionów euro kary dla Ryanaira. „Nadużył pozycji dominującej”

Ryanair został ukarany grzywną w wysokości 256 milionów euro przez włoski urząd ochrony konkurencji (AGCM) za – jak uznano – nadużywanie pozycji dominującej na rynku lotniczym.

Według regulatora, irlandzki przewoźnik wdrożył „systematyczną i przemyślaną strategię” mającą na celu utrudnienie działalności internetowym biurom podróży (OTA) i wymuszenie sprzedawania biletów wyłącznie przez własną stronę internetową - pisze dziennik „The Guardian” w swoim elektronicznym wydaniu.

Ryanair blokował możliwość sprzedawania swoich biletów

Decyzja dotyczy działań prowadzonych od kwietnia 2023 roku co najmniej do kwietnia 2025 roku. Zdaniem urzędu, Ryanair w tym czasie blokował agentom możliwość sprzedawania swoich biletów w pakietach z lotami innych linii i z dodatkowymi usługami turystycznymi i ubezpieczeniowymi, co w praktyce osłabiało konkurencję i ograniczało wybór konsumentom.

Regulator wskazał, że linia lotnicza stosowała szereg technicznych barier zarówno wobec agentów, jak i pasażerów. Obejmowały one m.in. całkowite lub częściowe blokowanie prób rezerwowania przez biura podróży, blokowanie niektórych metod płatności i masowe usuwanie kont. Jednym z najbardziej kontrowersyjnych działań było wprowadzenie procedur weryfikowania tożsamości klientów z użyciem rozpoznawania twarzy tych, którzy kupowali bilety za pośrednictwem stron trzecich. Ryanair tłumaczył to względami bezpieczeństwa.