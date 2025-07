Ryanair zostanie touroperatorem? Ekspert: To droga dla niego, musi się rozwijać

W obliczu nadpodaży miejsc w sezonie lato 2025, naturalnym krokiem wydaje się przejęcie firm Loveholidays i On The Beach – dwóch biur podróży, [ierwszego prywatnego, a drugiego giełdowego – które razem obsługują około 7 milionów klientów rocznie. Koszt takiej transakcji to około miliard dolarów, czyli mniej niż 10 nowych samolotów.

Choć wizerunek Ryanaira może ograniczać jego bezpośrednią obecność na rynku wakacyjnym, skierowanie 70 procent lotów w ramach przejętych OTA na własne rejsy to realny i opłacalny cel.

Jedno jest pewne: Ryanair pod wodzą O’Leary’ego nie zamierza się zatrzymywać – nawet po 40 latach w powietrzu.